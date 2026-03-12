Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, Theology, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy
Наша книга — о человеке. Целостном человеке. Сегодня человек «растаскан» по разным научным «ведомствам»: им занимается биология, медицина, психология, социология, философия, богословие, религия, а также искусство и культура. В каждой из этих наук накоплен огромный массив знаний о человеке, но нет науки, интегрирующей все знание о человеке в систему человекознания, хотя это является актуальной проблемой и для теории, и особенно для практики. Позитивистская наука, владея огромным эмпирическим знанием о человеке и не обладая теоретическим целостным его видением, признает тайну человека. Кроме психологии, в которой накопилось достаточное количество необъяснимых в рамках материалистической позитивистской науки фактов, современная физика и космология с возникновением теории относительности и квантовой механики тоже никак не могут вписать накопленную фактологию в позитивистскую картину мира.
Современные физики и философы сомневаются даже в наличии материи — фундаментального понятия всей позитивистской науки. Материя была дематериализована, и не просто как понятие философской реальности, но теперь и как идея современной физики: для очевидности наличия материи не осталось никакой научной основы, полагают они. Если в рамках позитивистской Картины мира нельзя объяснить добытые наукой эмпирические факты, то, может быть, надо попытаться объяснить их в другой Картине мира ?

Лариса Шеховцова - Новая парадигма человека в свете православной психологии

монография
СПб. : Изд-во СПбДА, 2022. 368 с.
ISBN 978-5-906627-89-6

Лариса Шеховцова - Новая парадигма человека в свете православной психологии - Оглавление

Введение
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Богословско-философские аспекты Картины мира
  • ГЛАВА 1. Картина мира
  • ГЛАВА 2. Картина мира с позиции христианского богословия. Виды бытия
  • ГЛАВА 3. Богословское учение о логосах
  • ГЛАВА 4. Богословское понятие «энергии»
  • ГЛАВА 5. Современная наука об «энергии», «информации» и их соотнесении с богословским контекстом
  • ГЛАВА 6. Использование категорий «энергия», «информация» в христианской антропологии и психологии
  • Заключение по первой части
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Православная психология
  • ГЛАВА 1. Человек — предмет православной психологии
  • ГЛАВА 2. Феномен человека
  • ГЛАВА 3. Концепция личности в православной психологии
  • ГЛАВА 4. Личность и самосознание
  • ГЛАВА 5. Дух
  • ГЛАВА 6. Исследование сознания в психологической науке
  • ГЛАВА 7. Душа и психика
  • ГЛАВА 8. Душа и тело
  • ГЛАВА 9. Целостность души
  • ГЛАВА 10. Эмоции и чувства как раздражительная сила души
  • ГЛАВА 11. Желательная или волительная сила души. Воля
  • ГЛАВА 12. Умственная сила души
Заключение
Библиография
Added 12.03.2026
Comments (3 comments)

gios76 3 years ago

спасибо
pikalov 3 years ago

Спасибо!
professor Dmitry 3 years ago

О. новинка! Ура

