Наша книга — о человеке. Целостном человеке. Сегодня человек «растаскан» по разным научным «ведомствам»: им занимается биология, медицина, психология, социология, философия, богословие, религия, а также искусство и культура. В каждой из этих наук накоплен огромный массив знаний о человеке, но нет науки, интегрирующей все знание о человеке в систему человекознания, хотя это является актуальной проблемой и для теории, и особенно для практики. Позитивистская наука, владея огромным эмпирическим знанием о человеке и не обладая теоретическим целостным его видением, признает тайну человека. Кроме психологии, в которой накопилось достаточное количество необъяснимых в рамках материалистической позитивистской науки фактов, современная физика и космология с возникновением теории относительности и квантовой механики тоже никак не могут вписать накопленную фактологию в позитивистскую картину мира.

Современные физики и философы сомневаются даже в наличии материи — фундаментального понятия всей позитивистской науки. Материя была дематериализована, и не просто как понятие философской реальности, но теперь и как идея современной физики: для очевидности наличия материи не осталось никакой научной основы, полагают они. Если в рамках позитивистской Картины мира нельзя объяснить добытые наукой эмпирические факты, то, может быть, надо попытаться объяснить их в другой Картине мира ?

Лариса Шеховцова - Новая парадигма человека в свете православной психологии

монография

СПб. : Изд-во СПбДА, 2022. 368 с.

ISBN 978-5-906627-89-6

Лариса Шеховцова - Новая парадигма человека в свете православной психологии - Оглавление

Введение

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Богословско-философские аспекты Картины мира

ГЛАВА 1. Картина мира

ГЛАВА 2. Картина мира с позиции христианского богословия. Виды бытия

ГЛАВА 3. Богословское учение о логосах

ГЛАВА 4. Богословское понятие «энергии»

ГЛАВА 5. Современная наука об «энергии», «информации» и их соотнесении с богословским контекстом

ГЛАВА 6. Использование категорий «энергия», «информация» в христианской антропологии и психологии

Заключение по первой части

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Православная психология

ГЛАВА 1. Человек — предмет православной психологии

ГЛАВА 2. Феномен человека

ГЛАВА 3. Концепция личности в православной психологии

ГЛАВА 4. Личность и самосознание

ГЛАВА 5. Дух

ГЛАВА 6. Исследование сознания в психологической науке

ГЛАВА 7. Душа и психика

ГЛАВА 8. Душа и тело

ГЛАВА 9. Целостность души

ГЛАВА 10. Эмоции и чувства как раздражительная сила души

ГЛАВА 11. Желательная или волительная сила души. Воля

ГЛАВА 12. Умственная сила души

Заключение

Библиография