Шишова - Ребенок не слушается
Ребенок не слушается... Проблема стара, как мир. Собственно говоря, и проблемы мира-то начались именно с непослушания первых людей Богу. Казалось бы, за столько веков и даже тысячелетий должны были выработаться четкие рекомендации родителям о том, как воспитывать детей послушными. И они, конечно же, вырабатывались. Но, с одной стороны, как гласит известная пословица, «что имеем, не храним, потерявши — плачем» (причем, в XX веке — веке грандиозных социальных экспериментов и активно поощряемого новаторства — она стала необычайно актуальной). А с другой стороны, изменение жизненного уклада неизбежно влечет за собой перемены во взаимоотношениях людей. То, что было самоочевидным еще недавно, вдруг начинает подвергаться сомнению или даже категорически отвергаться. Что казалось недопустимым — допускается. И наоборот. Особенно много разнобоя — в наше время, когда традиционные нормы размываются, привычные ориентиры утрачиваются, когда информационные технологии позволяют практически любому человеку широко популяризировать свои взгляды, а вычленить что-то стоящее из информационного потока далеко не всегда бывает просто. Многие родители в результате дезориентированы. Они ведут себя с ребенком неуверенно, непоследовательно, чем лишь сбивают его с толку, не дают ощутить границ дозволенного. А он начинает этим пользоваться, и в результате возникают напряжение, нервозность, конфликты.
За годы работы с трудными (а порой и очень трудными!) детьми я неоднократно видела, как проблемы, если и не исчезали полностью, то значительно смягчались всего лишь за счет того, что родители наконец-то выставляли ребенку рамки. А удавалось это, когда они научались владеть ситуацией. То есть, учитывая особенности ребенка, начинали его адекватно поощрять и наказывать, находили с ним общий язык, в результате чего он становился более спокойным и сговорчивым. Конечно, к детям с устойчивой психикой не нужно долго искать подход. Их не требуется как-то особенно стимулировать (хотя совсем без поощрений и наказаний обычно и тут не обходится), они многое понимают без лишних слов. Но беда в том, что нервных детей становится все больше. Поэтому и знать об их особенностях сейчас необходимо не только специалистам. А то либо от ребенка требуют невозможного, считая его нервные реакции просто капризами, либо — что в последние годы бывает гораздо чаще — все списывают на тонкую психику и, боясь ребенка перенапрячь, сводят воспитание практически к нулю.
Как отличить каприз от срыва, вызванного перенапряжением? Надо ли хвалить детей, и если да, то как? Какие наказания приемлемы? Как воспитать в детях ответственность? Почему некоторым людям трудно принять собственного ребенка, хотя они его, конечно же, любят и даже посвящают ему всю жизнь? А главное, как совместить традицию и современность? Как не отступить от православных представлений о воспитании детей и, в то же время, не впасть в крайности?
Т.Л. Шишова – Ребенок не слушается… Что делать? - Советы православного педагога
Клин: «Христианская жизнь», 2011. – 324 с.
ISBN 978-5-93313-051-2
Т.Л. Шишова – Ребенок не слушается… Что делать? – Содержание
Вступление
О послушании
Царица добродетелей
Дети без взрослых
Своеволие — ходкий товар
Почему несоблюдение иерархии — смерть?
На какой почве произрастает послушание?
Что конкретно следует делать?
А если все равно не слушается?
О своеволии
Своеволие: своя ли воля?
Своевольные дети на редкость несамостоятельны
Последствия своеволия
Почему же родители это допускают?
Счастье — это когда тебя понимают
Как важно быть последовательным
Посильность требований
Компромисс, но без авансов
О похвале
Хвалите с умом
Хвалит — значит любит
Похвала, как ориентир
Похвала, как костыль
Похвала, как способ эмоционального и нравственного развития
А если захвалим?
Я — самый лучший во Вселенной!
О поощрении
Поощрение или покупка? .
Когда необходим приз за чистку зубов?
А если будет просить за каждый чих?
Поощрение, но не заискивание
Нас-то почему не поощряли
А как же любовь?
Нервных детей нужно поощрять больше ....
Что может быть стимулом?
Стоит ли поощрять деньгами?
О наказании
Наказывать с любовью
Доходит как до жирафа или дело в другом? .
Вседозволенность=психотравма
Иерахия запретов
Чтобы наказание действовало...
Градация наказаний: от шлепка до ремня
Бойкот или развязывание рук?
Какие еще бывают наказания?
А если будет ненавидеть?
И, напоследок, о главном
Об ответственности
Триединый принцип
Чем наказания отличаются от последствий?
Почему мы им потакаем?
О вреде ранних объяснений
Почему не действует ругань?
Метаморфоза наказаний
Сам себе воспитатель
О любви
Почему не хочется хвалить ребенка?
Любовь не ищет своего
Ребенок — утешение или обуза?
Мама не готова
Наш уже читает. А ваш?
Психология Барби
В ловушке обиды
Что еще мешает принять ребенка?
Что же делать?
Душа обязана трудиться
О капризах
О детских капризах замолвите слово
Может ли капризничать грудничок?
Свободное воспитание и профилактика капризов
Маму бить нельзя!
Что еще способствует развитию капризности?
Капризы при задержках речи
Если на людях ребенок ведет себя хорошо, а дома распоясывается
Один на один — еще ничего, а в присутствии третьего — караул!
Если дома ребенок мается и капризничает
Последний ответ на последний вопрос
ПРИЛОЖЕНИЯ
Что нарушает систему «мать — дитя»?
О гиперактивности или Кто сказал, что
Перпетуум мобиле не существует?
Святые отцы и пастыри Церкви о послушании.
Послушание воле Божией
Послушание духовному отцу и ближним
О воспитании детей
Примеры послушания
Словарь специальных терминов
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