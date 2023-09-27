Шишова - Ребенок не слушается

Ребенок не слушается... Проблема стара, как мир. Собственно говоря, и проблемы мира-то начались именно с непослушания первых людей Богу. Казалось бы, за столько веков и даже тысячелетий должны были выработаться четкие рекомендации родителям о том, как воспитывать детей послушными. И они, конечно же, вырабатывались. Но, с одной стороны, как гласит известная пословица, «что имеем, не храним, потерявши — плачем» (причем, в XX веке — веке грандиозных социальных экспериментов и активно поощряемого новаторства — она стала необычайно актуальной). А с другой стороны, изменение жизненного уклада неизбежно влечет за собой перемены во взаимоотношениях людей. То, что было самоочевидным еще недавно, вдруг начинает подвергаться сомнению или даже категорически отвергаться. Что казалось недопустимым — допускается. И наоборот. Особенно много разнобоя — в наше время, когда традиционные нормы размываются, привычные ориентиры утрачиваются, когда информационные технологии позволяют практически любому человеку широко популяризировать свои взгляды, а вычленить что-то стоящее из информационного потока далеко не всегда бывает просто. Многие родители в результате дезориентированы. Они ведут себя с ребенком неуверенно, непоследовательно, чем лишь сбивают его с толку, не дают ощутить границ дозволенного. А он начинает этим пользоваться, и в результате возникают напряжение, нервозность, конфликты.

За годы работы с трудными (а порой и очень трудными!) детьми я неоднократно видела, как проблемы, если и не исчезали полностью, то значительно смягчались всего лишь за счет того, что родители наконец-то выставляли ребенку рамки. А удавалось это, когда они научались владеть ситуацией. То есть, учитывая особенности ребенка, начинали его адекватно поощрять и наказывать, находили с ним общий язык, в результате чего он становился более спокойным и сговорчивым. Конечно, к детям с устойчивой психикой не нужно долго искать подход. Их не требуется как-то особенно стимулировать (хотя совсем без поощрений и наказаний обычно и тут не обходится), они многое понимают без лишних слов. Но беда в том, что нервных детей становится все больше. Поэтому и знать об их особенностях сейчас необходимо не только специалистам. А то либо от ребенка требуют невозможного, считая его нервные реакции просто капризами, либо — что в последние годы бывает гораздо чаще — все списывают на тонкую психику и, боясь ребенка перенапрячь, сводят воспитание практически к нулю.

Как отличить каприз от срыва, вызванного перенапряжением? Надо ли хвалить детей, и если да, то как? Какие наказания приемлемы? Как воспитать в детях ответственность? Почему некоторым людям трудно принять собственного ребенка, хотя они его, конечно же, любят и даже посвящают ему всю жизнь? А главное, как совместить традицию и современность? Как не отступить от православных представлений о воспитании детей и, в то же время, не впасть в крайности?

Т.Л. Шишова – Ребенок не слушается… Что делать? - Советы православного педагога

Клин: «Христианская жизнь», 2011. – 324 с.

ISBN 978-5-93313-051-2

Т.Л. Шишова – Ребенок не слушается… Что делать? – Содержание

Вступление

О послушании

Царица добродетелей

Дети без взрослых

Своеволие — ходкий товар

Почему несоблюдение иерархии — смерть?

На какой почве произрастает послушание?

Что конкретно следует делать?

А если все равно не слушается?

О своеволии

Своеволие: своя ли воля?

Своевольные дети на редкость несамостоятельны

Последствия своеволия

Почему же родители это допускают?

Счастье — это когда тебя понимают

Как важно быть последовательным

Посильность требований

Компромисс, но без авансов

О похвале

Хвалите с умом

Хвалит — значит любит

Похвала, как ориентир

Похвала, как костыль

Похвала, как способ эмоционального и нравственного развития

А если захвалим?

Я — самый лучший во Вселенной!

О поощрении

Поощрение или покупка? .

Когда необходим приз за чистку зубов?

А если будет просить за каждый чих?

Поощрение, но не заискивание

Нас-то почему не поощряли

А как же любовь?

Нервных детей нужно поощрять больше ....

Что может быть стимулом?

Стоит ли поощрять деньгами?

О наказании

Наказывать с любовью

Доходит как до жирафа или дело в другом? .

Вседозволенность=психотравма

Иерахия запретов

Чтобы наказание действовало...

Градация наказаний: от шлепка до ремня

Бойкот или развязывание рук?

Какие еще бывают наказания?

А если будет ненавидеть?

И, напоследок, о главном

Об ответственности

Триединый принцип

Чем наказания отличаются от последствий?

Почему мы им потакаем?

О вреде ранних объяснений

Почему не действует ругань?

Метаморфоза наказаний

Сам себе воспитатель

О любви

Почему не хочется хвалить ребенка?

Любовь не ищет своего

Ребенок — утешение или обуза?

Мама не готова

Наш уже читает. А ваш?

Психология Барби

В ловушке обиды

Что еще мешает принять ребенка?

Что же делать?

Душа обязана трудиться

О капризах

О детских капризах замолвите слово

Может ли капризничать грудничок?

Свободное воспитание и профилактика капризов

Маму бить нельзя!

Что еще способствует развитию капризности?

Капризы при задержках речи

Если на людях ребенок ведет себя хорошо, а дома распоясывается

Один на один — еще ничего, а в присутствии третьего — караул!

Если дома ребенок мается и капризничает

Последний ответ на последний вопрос

ПРИЛОЖЕНИЯ

Что нарушает систему «мать — дитя»?

О гиперактивности или Кто сказал, что

Перпетуум мобиле не существует?

Святые отцы и пастыри Церкви о послушании.

Послушание воле Божией

Послушание духовному отцу и ближним

О воспитании детей

Примеры послушания

Словарь специальных терминов

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