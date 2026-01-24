Шнеерсон - Игрот Кодеш - том 1-8
Игрот Кодеш - Том 1
«ИГРОТ КОДЕШ» — это 23-х томный сборник посланий руководителя нашего поколения — Любавичского Ребе, составленный по его указаниям. В него входят почти десять тысяч написанных на протяжении более 40 лет (с 1922 по 1963 годы) писем, содержащие ответы, советы и рекомендации широкому кругу людей (раввинам, политикам, ученым, военным, учителям, домохозяйкам, школьникам...) на самые разнообразные темы во всех областях жизни.
В связи с изданием «Игрот Кодеш» в наше время нужно заметить следующее:
С того момента, как Алтер Ребе начал руководить хасидами ХАБАДа, появилось понятие «йехидут». Хасид заходил к Ребе на аудиенцию и получал указания как себя вести во всех аспектах жизни. Со временем число хасидов увеличилось и стало физически невозможно принять каждого хасида на личную аудиенцию. Тогда был изданы «Правила Лиозно», ограничивающие поездки хасидов к Алтер Ребе.
Через несколько лет после этого была написана и издана книга «Тания», в предисловии к которой Алтер Ребе пишет, что эта книга включает в себя:
«Ответы на многие вопросы, с которыми постоянно обращаются и ищут совета верные наши собратья, живущие в нашей стране, каждый на своем уровне, чтобы помочь себе в служении Всевышнему, — а нет времени и возможности каждому дать ответ в отдельности; кроме того, сказанное забывается, и поэтому я записал ответы на все эти вопросы, чтобы запечатлеть их письменно, и для каждого они будут указанием и памяткой, всегда перед его глазами, и он не должен будет добиваться прийти ко мне для беседы наедине. В них он найдет покой своей душе и истинный совет в отношении всех своих вопросов, затрудняющих служение Всевышнему. Сердце его будет верно и надежно во Всевышнем, Который завершит за нас все наши дела».
Менахем-Мендл Шнеерсон - Игрот Кодеш. Святые послания. Сборник писем Любавического Ребе. Том 1
перевод: Шолем Лугов
www.moshiach.ru
редактор: Эстер Кей
2019. - 362 с.
Менахем-Мендл Шнеерсон - Игрот Кодеш. Святые послания. Сборник писем Любавического Ребе. Том 1 - №50
[начало Швата 5703? года]
...И что касается Вашего замечания на полях письма о том, что сказано в трактате «Софрим» (2:5) о том, что в ханукальных светильниках нужно увеличивать их число, приводятся два объяснения этому, «увеличивать в святости, а не уменьшать, как дни уходящие», хотя в трактате «Шабат» (216) это спор между создателями Талмуда, действовавшими в период после завершения Мишны, но уже отметил это в комментарии «Нахалат Яаков» по трактату «Софрим» — напечатанному в шести трактатах Мишны — хотя не объяснил ничего об этом и так написал: «Талмуд здесь имеет в виду как два объяснения в шести трактатах Мишны».
И нужно сказать, что так как мы можем рассудить между двумя причинами и одна не противоречит другой и нет разницы на практике, то они равноправны и приведены обе. И более этого, мы находим в шести трактатах Мишны, что также в имеющей отношение к практике ситуации сказали (трактат «Брахот» 59а-6 и там сказано): «Поэтому приведем обе [причины]». И нужно заметить также по объяснению РАШБАМа на трактат «Бава батра» (75а), что будет как то, и как это, и еще.
Чтобы ответить на эти вопросы, надо понять: было ли чудо ханукальных светильников увеличивающимся изо дня в день, или наоборот. И вот, в год чуда, когда не знали еще на сколько дней хватит масла [(]и уже задали вопрос комментаторы по объяснению, что масло разделили в первый день на восемь частей и можно добавить еще одно возражение из сказанного в трактате «Звахим» (88а), что сосуды используют только если они полные, но если отсутствует нужный объем, то не освещают и из трактата «Менахот» (886) понятно, что имеется в виду первое и т.д.), понятно, что в глазах наблюдателей чудо увеличивалось изо дня в день, но сказали наши учителя...
...в трактате «Шабат» (там), что только на следующий год установили Хануку. И ведь тогда уже стало известно ретроспективно, что найденное в первый день масло обладало силой гореть восемь дней, но это было не так во второй день, когда оно могло гореть только семь дней и т.д
.
И это причина, приведенная школой Шамая в соответствии с наступающими днями, когда количество для зажигания всех последующих восьми дней определяется в соответствии с чудом количества этого масла, и изо дня в день чудо уменьшается. Но школа Гилеля полагают, что чудо последующих дней только в потенциале и еще не было осуществлено, и не нужно устрожать и добиваться того, чтобы каждый увидел это чудо, так как большинство людей воспринимают только то, что видят своими глазами.
Шнеерсон Менахем-Мендл – Игрот Кодеш – Святые послания. Сборник писем Любавичского Ребе – Том 2
Пер. Шолем Лугов; ред. Эстер Кей. – [Б.м.]: [б.и.], 2019. – 391 с.
Шнеерсон Менахем-Мендл – Игрот Кодеш – Содержание
От издательства
Предисловие
Святые послания Любавичского Ребе
Письма №169–№384
Ответы, наставления и разъяснения по вопросам Торы, хасидизма, молитвы, праздников, воспитания, общественной работы и личной жизни
Приложение
Пророчество сегодня: «Игрот Кодеш»
Практические советы перед написанием Ребе
Рассказы
Шнеерсон Менахем-Мендл – Игрот Кодеш – Святые послания. Сборник писем Любавичского Ребе – Том 3
Пер. Шолем Лугов; ред. Эстер Кей. – [Б.м.]: [б.и.], 2019. – 493 с.
Шнеерсон Менахем-Мендл – Игрот Кодеш – Содержание
От издательства
Предисловие
Святые послания Любавичского Ребе
Письма №406–№816
Ответы и наставления по вопросам Торы, хасидизма, молитвы, праздников, воспитания, издательской деятельности, общественной работы и личной жизни
Приложение
Пророчество сегодня: «Игрот Кодеш»
Практические советы перед написанием Ребе
Рассказы
Шнеерсон Менахем-Мендл – Игрот Кодеш – Святые послания. Сборник писем Любавичского Ребе – Том 4
Пер. Шолем Лугов; ред. Эстер Кей. – [Б.м.]: [б.и.], 2019. – 516 с.
Шнеерсон Менахем-Мендл – Игрот Кодеш – Содержание
От издательства
Предисловие
Святые послания Любавичского Ребе
Письма №766–№1215
Наставления к Рош а-Шана, Йом-Кипуру, Суккоту, Шмини-Ацерет и Симхат-Тора
Ответы по вопросам Торы, хасидизма, молитвы, воспитания, благотворительности, общественной деятельности и личной жизни
Приложение
Пророчество сегодня: «Игрот Кодеш»
Практические советы перед написанием Ребе
Рассказы
Шнеерсон Менахем-Мендл – Игрот Кодеш – Святые послания. Сборник писем Любавичского Ребе – Том 5
Пер. Шолем Лугов; ред. Эстер Кей. – [Б.м.]: [б.и.], 2019. – 347 с.
Шнеерсон Менахем-Мендл – Игрот Кодеш – Содержание
От издательства
Предисловие
Святые послания Любавичского Ребе
Письма №1224–№1536
Наставления о раскаянии, радости, Суккоте, Симхат-Торе и хасидском служении
Ответы по вопросам йешив, воспитания, семейной жизни, миквы, благотворительности, здоровья и общественной деятельности
Приложение
Пророчество сегодня: «Игрот Кодеш»
Практические советы перед написанием Ребе
Рассказы
Шнеерсон Менахем-Мендл – Игрот Кодеш – Святые послания. Сборник писем Любавичского Ребе – Том 6
Пер. Шолем Лугов; ред. Эстер Кей. – [Б.м.]: [б.и.], 2019. – 370 с.
Шнеерсон Менахем-Мендл – Игрот Кодеш – Содержание
От издательства
Предисловие
Святые послания Любавичского Ребе
Письма №1529–№1824
Ответы и наставления по вопросам йешив, еврейского образования, миквы, семейной жизни, здоровья, благотворительности и общественной работы
Разъяснения по хасидизму, молитве, изучению Торы, распространению еврейства и подготовке к Освобождению
Приложение
Пророчество сегодня: «Игрот Кодеш»
Практические советы перед написанием Ребе
Рассказы
Шнеерсон Менахем-Мендл – Игрот Кодеш – Святые послания. Сборник писем Любавичского Ребе – Том 7
Пер. Шолем Лугов; ред. Эстер Кей. – [Б.м.]: [б.и.], 2019. – 393 с.
Шнеерсон Менахем-Мендл – Игрот Кодеш – Содержание
От издательства
Предисловие
Святые послания Любавичского Ребе
Письма №1867–№2201
Наставления о благословениях, раскаянии, Рош а-Шана, Суккоте, Симхат-Торе и служении Всевышнему
Ответы по вопросам воспитания, семейной жизни, здоровья, благотворительности, женских организаций ХАБАДа и распространения хасидизма
Приложение
Пророчество сегодня: «Игрот Кодеш»
Практические советы перед написанием Ребе
Рассказы
Шнеерсон Менахем-Мендл – Игрот Кодеш – Святые послания. Сборник писем Любавичского Ребе – Том 8
Пер. Шолем Лугов; ред. Эстер Кей. – [Б.м.]: [б.и.], 2019. – 366 с.
Шнеерсон Менахем-Мендл – Игрот Кодеш – Содержание
Святые послания Любавичского Ребе
Письма №2245–№2500
Ответы по вопросам молитвы, учебы, духовного руководства, воспитания, семейной жизни, здоровья и благотворительности
Наставления о работе йешив, Кфар-Хабаде, женских организациях ХАБАДа, распространении хасидизма и укреплении еврейства
Приложение
Пророчество сегодня: «Игрот Кодеш»
Практические советы перед написанием Ребе
Рассказы
Спасибо огромное! А сколько всего томов будет?
«ИГРОТ КОДЕШ» — это 23-х томный сборник посланий руководителя нашего поколения — Любавичского Ребе.