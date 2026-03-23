Зато «онтология», введенная в философский обиход в 1613 г. Р. Гоклениусом, оказалась исключительно конкурентоспособной. Причина ее успеха в сравнении с неуспехами вышеперечисленных терминов вполне объяснима: это было не только морфологическое изящество соответствующего неологизма, но и его способность взять на себя груз отделения «общей метафизики» (предмет которой - сущее как таковое) от «специальной метафизики» (предметы которой - разновидности сущего в виде Божества, души и мира) - способность, востребованная не одним столетием попыток дифференцировать слишком широкое пространство аристотелевской «первой философии». Неуспех же перечисленных гносеологических терминов вполне объясним: теории познания в отличие от теории сущего предстояло пройти еще очень долгий путь самоидентификации - до XIX в., возможно, связанный и с тем, что вся философия как таковая и есть в широком смысле «теория познания», а потому найти «познавательную специализацию» одного из ее регионов и соответственно его терминологизацию требовало времени.

Владимир Кириллович Шохин - Агатология: Современность и классика

М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2014. — 360 с.

ISBN 978-5-88373-406-8

Владимир Кириллович Шохин - Агатология: Современность и классика - Содержание

Введение

ГЛАВА 1. Теоретические стимулы

§ 1. Этика добродетели - «старая» и «новая»

§ 2. Аналитическая «практическая философия»

ГЛАВА 2. Теоретические задания

§ 1. Четвертый путь в метаэтике?

§ 2. Новый путь к персоналистской антропологии?

ГЛАВА 3. Древняя Индия и Китай

§ 1. Шраманы и брахманы: определимо ли благо?

§ 2. Конфуцианцы: благая ли человеческая природа?

§3. Результаты и перспективы

ГЛАВА 4. Древняя Греция: от блага к благам

§ 1. Агатологическая и смежная лексика

§ 2. Ранний агатологический дискурс

§ 3. Платоновские стратификации благ

ГЛАВА 5. Перипатетические классификации благ и альтернативы им

§ 1. Аристотель и Академия

§ 2. Стоики и эпикурейцы

§ 3. «Гетеродоксы» основных школ

ГЛАВА 6. Агатологическая полемика античных школ

§ 1. Платоники, перипатетики, эпикурейцы, стоики, как участники дискуссионного клуба

§ 2. Антиох - Цицерон - Плутарх против эпикурейцев и стоиков

§ 3. Секст Эмпирик «против всех»

ГЛАВА 7. Новое вино и старые мехи

§ 1. Теистический контекст агатологического

§ 2. Патристика

§ 3. Схоластика

ГЛАВА 8. Традиционные теории благ и современная «практическая философия»

§ 1. Аргументация от истории

§ 2. Античные весы

§ 3. Схоластическая и христианская агатология

Список сокращений

Библиография