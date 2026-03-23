Шохин - Агатология: Современность и классика

Category ESXATOS BOOKS, Theology, Philosophy, Religious Studies Atheism

Зато «онтология», введенная в философский обиход в 1613 г. Р. Гоклениусом, оказалась исключительно конкурентоспособной. Причина ее успеха в сравнении с неуспехами вышеперечисленных терминов вполне объяснима: это было не только морфологическое изящество соответствующего неологизма, но и его способность взять на себя груз отделения «общей метафизики» (предмет которой - сущее как таковое) от «специальной метафизики» (предметы которой - разновидности сущего в виде Божества, души и мира) - способность, востребованная не одним столетием попыток дифференцировать слишком широкое пространство аристотелевской «первой философии». Неуспех же перечисленных гносеологических терминов вполне объясним: теории познания в отличие от теории сущего предстояло пройти еще очень долгий путь самоидентификации - до XIX в., возможно, связанный и с тем, что вся философия как таковая и есть в широком смысле «теория познания», а потому найти «познавательную специализацию» одного из ее регионов и соответственно его терминологизацию требовало времени.

Владимир Кириллович Шохин - Агатология: Современность и классика

М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2014. — 360 с.

ISBN 978-5-88373-406-8

Владимир Кириллович Шохин - Агатология: Современность и классика - Содержание

Введение

ГЛАВА 1. Теоретические стимулы

  • § 1. Этика добродетели - «старая» и «новая»

  • § 2. Аналитическая «практическая философия»

ГЛАВА 2. Теоретические задания

  • § 1. Четвертый путь в метаэтике?

  • § 2. Новый путь к персоналистской антропологии?

ГЛАВА 3. Древняя Индия и Китай

  • § 1. Шраманы и брахманы: определимо ли благо?

  • § 2. Конфуцианцы: благая ли человеческая природа?

  • §3. Результаты и перспективы

ГЛАВА 4. Древняя Греция: от блага к благам

  • § 1. Агатологическая и смежная лексика

  • § 2. Ранний агатологический дискурс

  • § 3. Платоновские стратификации благ

ГЛАВА 5. Перипатетические классификации благ и альтернативы им

  • § 1. Аристотель и Академия

  • § 2. Стоики и эпикурейцы

  • § 3. «Гетеродоксы» основных школ

ГЛАВА 6. Агатологическая полемика античных школ

  • § 1. Платоники, перипатетики, эпикурейцы, стоики, как участники дискуссионного клуба

  • § 2. Антиох - Цицерон - Плутарх против эпикурейцев и стоиков

  • § 3. Секст Эмпирик «против всех»

ГЛАВА 7. Новое вино и старые мехи

  • § 1. Теистический контекст агатологического

  • § 2. Патристика

  • § 3. Схоластика

ГЛАВА 8. Традиционные теории благ и современная «практическая философия»

  • § 1. Аргументация от истории

  • § 2. Античные весы

  • § 3. Схоластическая и христианская агатология

Список сокращений

Библиография

