Зато «онтология», введенная в философский обиход в 1613 г. Р. Гоклениусом, оказалась исключительно конкурентоспособной. Причина ее успеха в сравнении с неуспехами вышеперечисленных терминов вполне объяснима: это было не только морфологическое изящество соответствующего неологизма, но и его способность взять на себя груз отделения «общей метафизики» (предмет которой - сущее как таковое) от «специальной метафизики» (предметы которой - разновидности сущего в виде Божества, души и мира) - способность, востребованная не одним столетием попыток дифференцировать слишком широкое пространство аристотелевской «первой философии». Неуспех же перечисленных гносеологических терминов вполне объясним: теории познания в отличие от теории сущего предстояло пройти еще очень долгий путь самоидентификации - до XIX в., возможно, связанный и с тем, что вся философия как таковая и есть в широком смысле «теория познания», а потому найти «познавательную специализацию» одного из ее регионов и соответственно его терминологизацию требовало времени.
Владимир Кириллович Шохин - Агатология: Современность и классика
М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2014. — 360 с.
ISBN 978-5-88373-406-8
Владимир Кириллович Шохин - Агатология: Современность и классика - Содержание
Введение
ГЛАВА 1. Теоретические стимулы
§ 1. Этика добродетели - «старая» и «новая»
§ 2. Аналитическая «практическая философия»
ГЛАВА 2. Теоретические задания
§ 1. Четвертый путь в метаэтике?
§ 2. Новый путь к персоналистской антропологии?
ГЛАВА 3. Древняя Индия и Китай
§ 1. Шраманы и брахманы: определимо ли благо?
§ 2. Конфуцианцы: благая ли человеческая природа?
§3. Результаты и перспективы
ГЛАВА 4. Древняя Греция: от блага к благам
§ 1. Агатологическая и смежная лексика
§ 2. Ранний агатологический дискурс
§ 3. Платоновские стратификации благ
ГЛАВА 5. Перипатетические классификации благ и альтернативы им
§ 1. Аристотель и Академия
§ 2. Стоики и эпикурейцы
§ 3. «Гетеродоксы» основных школ
ГЛАВА 6. Агатологическая полемика античных школ
§ 1. Платоники, перипатетики, эпикурейцы, стоики, как участники дискуссионного клуба
§ 2. Антиох - Цицерон - Плутарх против эпикурейцев и стоиков
§ 3. Секст Эмпирик «против всех»
ГЛАВА 7. Новое вино и старые мехи
§ 1. Теистический контекст агатологического
§ 2. Патристика
§ 3. Схоластика
ГЛАВА 8. Традиционные теории благ и современная «практическая философия»
§ 1. Аргументация от истории
§ 2. Античные весы
§ 3. Схоластическая и христианская агатология
Список сокращений
Библиография
