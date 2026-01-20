Азбука эмоций: как понять, что творится в сердце ребенка

Текст: «Мальчики не плачут», «хорошие девочки не злятся» — многие из нас выросли на этих установках, научившись прятать свои истинные переживания глубоко внутри. Но когда мы становимся родителями, мы сталкиваемся с бурей эмоций наших детей и часто теряемся: запрещать, игнорировать или наказывать?

Линда Сибли в книге «Чувства разные нужны…» предлагает революционный для многих родителей подход: плохих чувств не бывает. Автор учит различать эмоцию (которая всегда правдива и важна) и поведение (которое может быть неприемлемым). Эта книга — путеводитель по миру детской души, который поможет вам научить ребенка не подавлять гнев или страх, а правильно их выражать.

Вы получите практические инструменты, чтобы помочь детям разобраться в путанице их переживаний. Как превратить истерику в конструктивный диалог? Как научить ребенка сочувствию? Как объяснить, что злиться — это нормально, а бить брата — нет? Это пособие поможет вырастить эмоционально зрелую личность, живущую в ладу с собой и окружающими.

Линда Сибли – Чувства разные нужны – чувства разные важны

Москва: «Триада», 1999. – 172 с.

ISBN 86181-171-1

Линда Сибли – Чувства разные нужны – Содержание

Вступление

Первая глава. Мне пригодится каждое чувство…

Вторая глава. Не прячьте чувства глубоко

Третья глава. Посторонним вход воспрещен

Четвертая глава. «Завертелось, закружилось, и помчалось колесом…»

Пятая глава. Ошибочка вышла!

Шестая глава. Вместе чувствуем – вместе растем

Подводим итоги