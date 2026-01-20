Сибли - Чувства разные нужны
Азбука эмоций: как понять, что творится в сердце ребенка
Текст: «Мальчики не плачут», «хорошие девочки не злятся» — многие из нас выросли на этих установках, научившись прятать свои истинные переживания глубоко внутри. Но когда мы становимся родителями, мы сталкиваемся с бурей эмоций наших детей и часто теряемся: запрещать, игнорировать или наказывать?
Линда Сибли в книге «Чувства разные нужны…» предлагает революционный для многих родителей подход: плохих чувств не бывает. Автор учит различать эмоцию (которая всегда правдива и важна) и поведение (которое может быть неприемлемым). Эта книга — путеводитель по миру детской души, который поможет вам научить ребенка не подавлять гнев или страх, а правильно их выражать.
Вы получите практические инструменты, чтобы помочь детям разобраться в путанице их переживаний. Как превратить истерику в конструктивный диалог? Как научить ребенка сочувствию? Как объяснить, что злиться — это нормально, а бить брата — нет? Это пособие поможет вырастить эмоционально зрелую личность, живущую в ладу с собой и окружающими.
Линда Сибли – Чувства разные нужны – чувства разные важны
Москва: «Триада», 1999. – 172 с.
ISBN 86181-171-1
Линда Сибли – Чувства разные нужны – Содержание
Вступление
Первая глава. Мне пригодится каждое чувство…
Вторая глава. Не прячьте чувства глубоко
Третья глава. Посторонним вход воспрещен
Четвертая глава. «Завертелось, закружилось, и помчалось колесом…»
Пятая глава. Ошибочка вышла!
Шестая глава. Вместе чувствуем – вместе растем
Подводим итоги
Приложение А
Приложение Б
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