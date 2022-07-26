Сидур Коль Йосеф - ArtScroll
Публикация сидура АртСкролл на русском языке — выдающееся событие. Возрождение еврейского самосознания у наших братьев и сестер из бывшего Советского Союза — одно из самых больших чудес этого века. Необыкновенное мужество проявляли те, кто сохранял свою верность иудаизму и жил по законам Торы в годы коммунистического режима, кто нашел свой путь к иудаизму в те годы и кто, преодолевая все препятствия, приезжал из других стран, чтобы оказать духовную и материальную поддержку людям, жившим за “железным занавесом“. Только благодаря таким людям наш народ на протяжении многовековой истории сумел выстоять и сохранить свое духовное наследие.
Вдохновленные открывшимися возможностями духовного возрождения русскоговорящих евреев раввин Пинхас СТОЛПЕР, исполняющий обязанности вице-президента Объедйнения ортодоксальных еврейских общин в Америке, раввин Рафаэль БУТЛЕР, директор NCSY и Объединения ортодоксальных еврейских общин в США, и профессор Шимон КВЕСТЕЛЬ, бывший президент этого Объединения и активный общественный деятель, решили осуществить проект издания сидура АртСкролл в переводе на русский язык. Следует отдать им должное — они отнеслись к изданию сидура как к важному вкладу в дело возрождения еврейского самосознания в бывшем Советском Союзе и не жалели усилий для перевода сидура, его опубликования и распространения. Мы преисполнены благодарности к ученым и издателям организации “Шамир“, которые подготовили этот сидур на русском языке.
Для нас было честью принять участие в столь достойном деле.
Все мы с надеждой ждем того дня, когда для всех людей, независимо от того, на каком языке они говоря!', исполнится обещанное пророком: “... Господь будет признан всеми народами единственным Богом, и лишь Его Имя будет у всех на устах".
Сидур Коль Йосеф - Будни/Суббота/Праздники - Нусах Ашкеназ - Русское издание сидура АртСкролл
Перевод на английский и краткий комментарий раввина Носона Шермана
Соредактор — раввин Меир Злотович Графика раввина Шея Брендера
Русский перевод раввина Нохума Зеева Рапопорта Литературная редакция Ирены Подольской
Публикация сидура на русском языке подготовлена издательством ШАМИР, Иерусалим
Опубликовано издательством MECOPA ЛТД и ОРТОДОКС ЮНИОН
1994. - 989 с.
Сидур Коль Йосеф - Будни/Суббота/Праздники - Нусах Ашкеназ - Содержание
ArtScroll Introduction
Acknowledgments
Orthodox Union Introduction to the Russian edition
Предисловие переводчика и редактора английского издания сидура АртСкролл
Слова благодарности
Предисловие к изданию на русском языке
ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА РУССКОГО ИЗДАНИЯ СИДУРА
“ШАХАРИТ* / УТРЕННЯЯ МОЛИТВА
УТРЕННЕЕ ПРОБУЖДЕНИЕ
УТРЕННИЕ БЛАГОСЛОВЕНИЯ
“КАДИШ ДЕРАБАНАН“
“КАДИШ ЯТОМ“
“ШАХАРИТ* / УТРЕННЯЯ БУДНИЧНАЯ МОЛИТВА
БЛАГОСЛОВЕНИЯ ПЕРЕД И ПОСЛЕ “ШМА“, “ШМА“
“ШМОНЭ-ЭСРЭ“
“АВИНУ МАЛКЕЙНУ"
ЧТЕНИЕ ТОРЫ
“АЛЕЙНУ"
ПСАЛМЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ НЕДЕЛИ
ТЕКСТЫ, СЛЕДУЮЩИЕ ЗА “ШАХАРИТ"
БЛАГОСЛОВЕНИЯ
БЛАГОСЛОВЕНИЯ ПОСЛЕ ЕДЫ
“БРАХОТ ЛЕМИ ШЕШАХАХ“
БЛАГОСЛОВЕНИЯ ПОСЛЕ ЕДЫ В ДОМЕ, ГДЕ СОБЛЮДАЮТ ТРАУР
БЛАГОСЛОВЕНИЯ “МЕЭЙН ШАЛОШ" И “БОРЭ НЕФАШОТ"
БЛАГОСЛОВЕНИЯ ПРИ ОБРУЧЕНИИ И БРАКЕ
“БРИТ МИЛА“
ВЫКУП ПЕРВЕНЦА
ДОРОЖНАЯ МОЛИТВА
“БИРХОТ ГАНЕГЕНИН"
БЛАГОСЛОВЕНИЯ ПЕРЕД ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАПОВЕДЕЙ
“БИРХОТ ГОДАА
“МИНХА“ В БУДНИ
“МААРИВ" В БУДНИ
“СФИРАТ-ГАОМЕР“
МОЛИТВА, ПРОИЗНОСИМАЯ ПЕРЕД СНОМ
МОЛИТВЫ В СУББОТУ И В ЙОМ-ТОВ
“ЭЙРУВЕЙ ХАЦЕРОТ" / “ТХУМИН“
ЗАЖИГАНИЕ СВЕЧЕЙ
ШИР ГАШИРИМ
ВСТРЕЧА СУББОТЫ
“БАМЭ МАДЛИКИН“
“МААРИВ* ДЛЯ СУББОТЫ И ЙОМ-ТОВА
БЛАГОСЛОВЕНИЕ ДЕТЯМ
“ШАЛОМ АЛЕЙХЕМ"
“КИДУШ“ В НОЧЬ ПЯТНИЦЫ
“ЗМИРОТ" В НОЧЬ ПЯТНИЦЫ
“ШАХАРИТ* В СУББОТУ И В ЙОМ-ТОВ
БЛАГОСЛОВЕНИЯ ПЕРЕД И ПОСЛЕ “ШМА“
“ШМОНЭ-ЭСРЭ“
СВИТОК ТОРЫ ИЗВЛЕКАЮТ ИЗ КОВЧЕГА
БЛАГОСЛОВЕНИЯ В ЧЕСТЬ НОВОГО МЕСЯЦА “АВ
"ГАРАХАМИМ"
“МУСАФ* В СУББОТУ И В РОШ-ХОДЕШ, СОВПАВШИЙ С СУББОТОЙ
“КИДУШ" В СУББОТУ И В ЙОМ-ТОВ УТРОМ
“ЗМИРОТ"
“МИНХА“ В СУББОТУ И В ЙОМ-ТОВ *
"БАРХИ НАФШИ"
"ШИР ГАМААЛОТ"
ТРАКТАТ “АВОТ"
“ШАЛОШ СЕУДОТ"
ИСХОД СУББОТЫ
ПСАЛМЫ ПРЕДВАРЯЮЩИЕ "МААРИВ“
“МААРИВ"
“ВИГИ НОАМ"
“КИДУШ ЛЕВАНА"
“ГАВДАЛА"
"ГОТ ФУН ABPOГOM"
“ЗМИРОТ"
ЗАПОВЕДЬ О ЛУЛАВЕ И ЭТРОГЕ
“ГАЛЕЛЬ" *
“МУСАФ* В РОШ-ХОДЕШ
ПЕСАХ / ШАВУОТ/СУКОТ
“БДИКАТ ХАМЕЦ“
“ЭЙРУВ ТАВШИЛИН"
“КИДУШ" В НОЧЬ ЙОМ-ТОВА ТРЕХ ПРАЗДНИКОВ
"ШМОНЭ-ЭСРЭ"
“КА КЕЙЛИ"
“МУСАФ"
БЛАГОСЛОВЕНИЕ. ПРОИЗНОСИМОЕ КОГАНИМ
МОЛИТВА О [ЖИВОТВОРНОЙ] РОСЕ
МОЛИТВА О ДОЖДЕ
“БРАХ ДОДИ"
“АКДАМУТ"
"ЙЕЦИВ ПИТТАМ"
“УШПИЗИН“
КОГДА ПОКИДАЮТ СУКУ
“ГОШАНОТ"
“ГАКАФОТ"
РОШ-ГАШАНА
ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОБЕТОВ
“КИДУШ"
“СИМАНА МИЛЬТА"
“ТАШЛИХ"
КАНУН ЙОМ-КИПУРА
ОБЫЧАЙ “КАПАРОТ"
“МИНХА" - ИСПОВЕДЬ
ХАНУКА
ЗАЖИГАНИЕ ХАНУКАЛЬНЫХ СВЕЧЕЙ
ПУРИМ
ЧТЕНИЕ МЕГИЛАТ ЭСТЕР
“КРОВЕЦ"
СМЕРТЬ И ПОХОРОНЫ
ИСПОВЕДЬ / ПРОВОДЫ УМЕРШЕГО
“КАДИПГ ПОСЛЕ ПОГРЕБЕНИЯ
ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
МОЛИТВА В ПАМЯТЬ ОБ УШЕДШЕМ
“ИЗКОР“
“СЛИХОТ"
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