Публикация сидура АртСкролл на русском языке — выдающееся событие. Возрождение еврейского самосознания у наших братьев и сестер из бывшего Советского Союза — одно из самых больших чудес этого века. Необыкновенное мужество проявляли те, кто сохранял свою верность иудаизму и жил по законам Торы в годы коммунистического режима, кто нашел свой путь к иудаизму в те годы и кто, преодолевая все препятствия, приезжал из других стран, чтобы оказать духовную и материальную поддержку людям, жившим за “железным занавесом“. Только благодаря таким людям наш народ на протяжении многовековой истории сумел выстоять и сохранить свое духовное наследие.

Вдохновленные открывшимися возможностями духовного возрождения русскоговорящих евреев раввин Пинхас СТОЛПЕР, исполняющий обязанности вице-президента Объедйнения ортодоксальных еврейских общин в Америке, раввин Рафаэль БУТЛЕР, директор NCSY и Объединения ортодоксальных еврейских общин в США, и профессор Шимон КВЕСТЕЛЬ, бывший президент этого Объединения и активный общественный деятель, решили осуществить проект издания сидура АртСкролл в переводе на русский язык. Следует отдать им должное — они отнеслись к изданию сидура как к важному вкладу в дело возрождения еврейского самосознания в бывшем Советском Союзе и не жалели усилий для перевода сидура, его опубликования и распространения. Мы преисполнены благодарности к ученым и издателям организации “Шамир“, которые подготовили этот сидур на русском языке.

Для нас было честью принять участие в столь достойном деле.

Все мы с надеждой ждем того дня, когда для всех людей, независимо от того, на каком языке они говоря!', исполнится обещанное пророком: “... Господь будет признан всеми народами единственным Богом, и лишь Его Имя будет у всех на устах".

Сидур Коль Йосеф - Будни/Суббота/Праздники - Нусах Ашкеназ - Русское издание сидура АртСкролл

Перевод на английский и краткий комментарий раввина Носона Шермана

Соредактор — раввин Меир Злотович Графика раввина Шея Брендера

Русский перевод раввина Нохума Зеева Рапопорта Литературная редакция Ирены Подольской

Публикация сидура на русском языке подготовлена издательством ШАМИР, Иерусалим

Опубликовано издательством MECOPA ЛТД и ОРТОДОКС ЮНИОН

1994. - 989 с.

Сидур Коль Йосеф - Будни/Суббота/Праздники - Нусах Ашкеназ - Содержание

ArtScroll Introduction

Acknowledgments

Orthodox Union Introduction to the Russian edition

Предисловие переводчика и редактора английского издания сидура АртСкролл

Слова благодарности

Предисловие к изданию на русском языке

ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА РУССКОГО ИЗДАНИЯ СИДУРА

“ШАХАРИТ* / УТРЕННЯЯ МОЛИТВА

УТРЕННЕЕ ПРОБУЖДЕНИЕ

УТРЕННИЕ БЛАГОСЛОВЕНИЯ

“КАДИШ ДЕРАБАНАН“

“КАДИШ ЯТОМ“

“ШАХАРИТ* / УТРЕННЯЯ БУДНИЧНАЯ МОЛИТВА

БЛАГОСЛОВЕНИЯ ПЕРЕД И ПОСЛЕ “ШМА“, “ШМА“

“ШМОНЭ-ЭСРЭ“

“АВИНУ МАЛКЕЙНУ"

ЧТЕНИЕ ТОРЫ

“АЛЕЙНУ"

ПСАЛМЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ НЕДЕЛИ

ТЕКСТЫ, СЛЕДУЮЩИЕ ЗА “ШАХАРИТ"

БЛАГОСЛОВЕНИЯ

БЛАГОСЛОВЕНИЯ ПОСЛЕ ЕДЫ

“БРАХОТ ЛЕМИ ШЕШАХАХ“

БЛАГОСЛОВЕНИЯ ПОСЛЕ ЕДЫ В ДОМЕ, ГДЕ СОБЛЮДАЮТ ТРАУР

БЛАГОСЛОВЕНИЯ “МЕЭЙН ШАЛОШ" И “БОРЭ НЕФАШОТ"

БЛАГОСЛОВЕНИЯ ПРИ ОБРУЧЕНИИ И БРАКЕ

“БРИТ МИЛА“

ВЫКУП ПЕРВЕНЦА

ДОРОЖНАЯ МОЛИТВА

“БИРХОТ ГАНЕГЕНИН"

БЛАГОСЛОВЕНИЯ ПЕРЕД ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАПОВЕДЕЙ

“БИРХОТ ГОДАА

“МИНХА“ В БУДНИ

“МААРИВ" В БУДНИ

“СФИРАТ-ГАОМЕР“

МОЛИТВА, ПРОИЗНОСИМАЯ ПЕРЕД СНОМ

МОЛИТВЫ В СУББОТУ И В ЙОМ-ТОВ

“ЭЙРУВЕЙ ХАЦЕРОТ" / “ТХУМИН“

ЗАЖИГАНИЕ СВЕЧЕЙ

ШИР ГАШИРИМ

ВСТРЕЧА СУББОТЫ

“БАМЭ МАДЛИКИН“

“МААРИВ* ДЛЯ СУББОТЫ И ЙОМ-ТОВА

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ДЕТЯМ

“ШАЛОМ АЛЕЙХЕМ"

“КИДУШ“ В НОЧЬ ПЯТНИЦЫ

“ЗМИРОТ" В НОЧЬ ПЯТНИЦЫ

“ШАХАРИТ* В СУББОТУ И В ЙОМ-ТОВ

БЛАГОСЛОВЕНИЯ ПЕРЕД И ПОСЛЕ “ШМА“

“ШМОНЭ-ЭСРЭ“

СВИТОК ТОРЫ ИЗВЛЕКАЮТ ИЗ КОВЧЕГА

БЛАГОСЛОВЕНИЯ В ЧЕСТЬ НОВОГО МЕСЯЦА “АВ

"ГАРАХАМИМ"

“МУСАФ* В СУББОТУ И В РОШ-ХОДЕШ, СОВПАВШИЙ С СУББОТОЙ

“КИДУШ" В СУББОТУ И В ЙОМ-ТОВ УТРОМ

“ЗМИРОТ"

“МИНХА“ В СУББОТУ И В ЙОМ-ТОВ *

"БАРХИ НАФШИ"

"ШИР ГАМААЛОТ"

ТРАКТАТ “АВОТ"

“ШАЛОШ СЕУДОТ"

ИСХОД СУББОТЫ

ПСАЛМЫ ПРЕДВАРЯЮЩИЕ "МААРИВ“

“МААРИВ"

“ВИГИ НОАМ"

“КИДУШ ЛЕВАНА"

“ГАВДАЛА"

"ГОТ ФУН ABPOГOM"

“ЗМИРОТ"

ЗАПОВЕДЬ О ЛУЛАВЕ И ЭТРОГЕ

“ГАЛЕЛЬ" *

“МУСАФ* В РОШ-ХОДЕШ

ПЕСАХ / ШАВУОТ/СУКОТ

“БДИКАТ ХАМЕЦ“

“ЭЙРУВ ТАВШИЛИН"

“КИДУШ" В НОЧЬ ЙОМ-ТОВА ТРЕХ ПРАЗДНИКОВ

"ШМОНЭ-ЭСРЭ"

“КА КЕЙЛИ"

“МУСАФ"

БЛАГОСЛОВЕНИЕ. ПРОИЗНОСИМОЕ КОГАНИМ

МОЛИТВА О [ЖИВОТВОРНОЙ] РОСЕ

МОЛИТВА О ДОЖДЕ

“БРАХ ДОДИ"

“АКДАМУТ"

"ЙЕЦИВ ПИТТАМ"

“УШПИЗИН“

КОГДА ПОКИДАЮТ СУКУ

“ГОШАНОТ"

“ГАКАФОТ"

РОШ-ГАШАНА

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОБЕТОВ

“КИДУШ"

“СИМАНА МИЛЬТА"

“ТАШЛИХ"

КАНУН ЙОМ-КИПУРА

ОБЫЧАЙ “КАПАРОТ"

“МИНХА" - ИСПОВЕДЬ

ХАНУКА

ЗАЖИГАНИЕ ХАНУКАЛЬНЫХ СВЕЧЕЙ

ПУРИМ

ЧТЕНИЕ МЕГИЛАТ ЭСТЕР

“КРОВЕЦ"

СМЕРТЬ И ПОХОРОНЫ

ИСПОВЕДЬ / ПРОВОДЫ УМЕРШЕГО

“КАДИПГ ПОСЛЕ ПОГРЕБЕНИЯ

ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

МОЛИТВА В ПАМЯТЬ ОБ УШЕДШЕМ

“ИЗКОР“

“СЛИХОТ"