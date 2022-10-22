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Сидур памяти Михаэля и Доры

Сидур памяти Михаэля и Доры. Сборник основных молитв с транслитерацией и подстрочным переводом с приложением аудиозаписей. На будни, субботу и праздники. Нусах Ашкеназ
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, JUDAICA, **Ecclesiology Faith Experience, Liturgical Books
При создании сидура "Памяти Михаэля и Доры” мы ориентировались на сказанное нашими Мудрецами: "Молитва без понимания подобна мертвому телу без души”.
В нашем сидуре основные молитвы впервые даны с пословным переводом и транслитерацией. Также имеется возможность прослушать чтение молитв со смартфона или компьютера. Всё это облегчает понимание и правильное произношение молитв, а также их запоминание.
Многим читателям сидура приходилось искать значения слов в различных словарях, иногда записывая их возле слов на иврите. Это важно даже для продвинутых читателей, поскольку в молитвах часто встречаются редкие и сложные слова. Также возможно, что многим приходилось записывать правильное произношение слов. Иногда даже у тех, кто быстро читает и произносит молитвы, часть текста проговаривается без точного понимания отдельных слов и предложений. Поэтому наш сидур будет полезен как новичкам, так и тем, кто давно читает молитвы.
Человек был создан для того, чтобы приблизиться к Творцу, чтобы вести диалог со Всевышним. И молитва - важная часть этого диалога.

Сидур памяти Михаэля и Доры. Сборник основных молитв с транслитерацией и подстрочным переводом с приложением аудиозаписей. На будни, субботу и праздники. Нусах Ашкеназ

Подготовлен по инициативе Михаила Дигилова под редакцией Пинхаса Полонского
Предварительное издание
Орот Иерушалаим/ Дерех Цион
Иерусалим, 5782 (2022). - 624 с.
ISBN: 978-1-949900-48-4

Сидур памяти Михаэля и Доры. Сборник основных молитв с транслитерацией и подстрочным переводом с приложением аудиозаписей. На будни, субботу и праздники. Нусах Ашкеназ - Содержание

Введение
Благодарности
Условные обозначения
Структура утренней, дневной и вечерней будничных молитв
  • ПРОБУЖДЕНИЕ И НАЧАЛО УТРЕННЕЙ МОЛИТВЫ
  • ШАХАРИТ / УТРЕННЯЯ МОЛИТВА В БУДНИ
  • БЛАГОСЛОВЕНИЯ
  • МИНХА В БУДНИ / ПОСЛЕПОЛУДЕННАЯ СЛУЖБА
  • МААРИВ В БУДНИ И НА ИСХОДЕ СУББОТЫ / ВЕЧЕРНЯЯ СЛУЖБА
  • КАНУН СУББОТЫ И ПРАЗДНИКОВ
  • МААРИВ В СУББОТУ И ПРАЗДНИКИ / ВЕЧЕРНЯЯ СЛУЖБА
  • ШАХАРИТ В СУББОТУ И ПРАЗДНИКИ / УТРЕННЯЯ СЛУЖБА
  • УТРЕННЯЯ ТРАПЕЗА
  • МИНХА В СУББОТУ / ПОСЛЕПОЛУДЕННАЯ СЛУЖБА
  • hAВДАЛА / ЦЕРЕМОНИЯ ЗАВЕРШЕНИЯ СУББОТЫ ИЛИ ПРАЗДНИКА
  • РОШ ХОДЕШ
  • ШАЛОШ РЕГАЛИМ
  • КАДИШ
Словарь терминов и понятий
Views 673
Rating 5.0 / 5
Added 22.10.2022
Author brat christifid
Rate this publication:
5.0/5 (4)

Comments (1 comment)

B
brat christifid 3 years ago

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