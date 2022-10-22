При создании сидура "Памяти Михаэля и Доры” мы ориентировались на сказанное нашими Мудрецами: "Молитва без понимания подобна мертвому телу без души”.

В нашем сидуре основные молитвы впервые даны с пословным переводом и транслитерацией. Также имеется возможность прослушать чтение молитв со смартфона или компьютера. Всё это облегчает понимание и правильное произношение молитв, а также их запоминание.

Многим читателям сидура приходилось искать значения слов в различных словарях, иногда записывая их возле слов на иврите. Это важно даже для продвинутых читателей, поскольку в молитвах часто встречаются редкие и сложные слова. Также возможно, что многим приходилось записывать правильное произношение слов. Иногда даже у тех, кто быстро читает и произносит молитвы, часть текста проговаривается без точного понимания отдельных слов и предложений. Поэтому наш сидур будет полезен как новичкам, так и тем, кто давно читает молитвы.

Человек был создан для того, чтобы приблизиться к Творцу, чтобы вести диалог со Всевышним. И молитва - важная часть этого диалога.

Сидур памяти Михаэля и Доры. Сборник основных молитв с транслитерацией и подстрочным переводом с приложением аудиозаписей. На будни, субботу и праздники. Нусах Ашкеназ

Подготовлен по инициативе Михаила Дигилова под редакцией Пинхаса Полонского

Предварительное издание

Орот Иерушалаим/ Дерех Цион

Иерусалим, 5782 (2022). - 624 с.

ISBN: 978-1-949900-48-4

Сидур памяти Михаэля и Доры. Сборник основных молитв с транслитерацией и подстрочным переводом с приложением аудиозаписей. На будни, субботу и праздники. Нусах Ашкеназ - Содержание

Введение

Благодарности

Условные обозначения

Структура утренней, дневной и вечерней будничных молитв

ПРОБУЖДЕНИЕ И НАЧАЛО УТРЕННЕЙ МОЛИТВЫ

ШАХАРИТ / УТРЕННЯЯ МОЛИТВА В БУДНИ

БЛАГОСЛОВЕНИЯ

МИНХА В БУДНИ / ПОСЛЕПОЛУДЕННАЯ СЛУЖБА

МААРИВ В БУДНИ И НА ИСХОДЕ СУББОТЫ / ВЕЧЕРНЯЯ СЛУЖБА

КАНУН СУББОТЫ И ПРАЗДНИКОВ

МААРИВ В СУББОТУ И ПРАЗДНИКИ / ВЕЧЕРНЯЯ СЛУЖБА

ШАХАРИТ В СУББОТУ И ПРАЗДНИКИ / УТРЕННЯЯ СЛУЖБА

УТРЕННЯЯ ТРАПЕЗА

МИНХА В СУББОТУ / ПОСЛЕПОЛУДЕННАЯ СЛУЖБА

hAВДАЛА / ЦЕРЕМОНИЯ ЗАВЕРШЕНИЯ СУББОТЫ ИЛИ ПРАЗДНИКА

РОШ ХОДЕШ

ШАЛОШ РЕГАЛИМ

КАДИШ

Словарь терминов и понятий