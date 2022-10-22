Сидур памяти Михаэля и Доры
При создании сидура "Памяти Михаэля и Доры” мы ориентировались на сказанное нашими Мудрецами: "Молитва без понимания подобна мертвому телу без души”.
В нашем сидуре основные молитвы впервые даны с пословным переводом и транслитерацией. Также имеется возможность прослушать чтение молитв со смартфона или компьютера. Всё это облегчает понимание и правильное произношение молитв, а также их запоминание.
Многим читателям сидура приходилось искать значения слов в различных словарях, иногда записывая их возле слов на иврите. Это важно даже для продвинутых читателей, поскольку в молитвах часто встречаются редкие и сложные слова. Также возможно, что многим приходилось записывать правильное произношение слов. Иногда даже у тех, кто быстро читает и произносит молитвы, часть текста проговаривается без точного понимания отдельных слов и предложений. Поэтому наш сидур будет полезен как новичкам, так и тем, кто давно читает молитвы.
Человек был создан для того, чтобы приблизиться к Творцу, чтобы вести диалог со Всевышним. И молитва - важная часть этого диалога.
Сидур памяти Михаэля и Доры. Сборник основных молитв с транслитерацией и подстрочным переводом с приложением аудиозаписей. На будни, субботу и праздники. Нусах Ашкеназ
Подготовлен по инициативе Михаила Дигилова под редакцией Пинхаса Полонского
Предварительное издание
Орот Иерушалаим/ Дерех Цион
Иерусалим, 5782 (2022). - 624 с.
ISBN: 978-1-949900-48-4
Сидур памяти Михаэля и Доры. Сборник основных молитв с транслитерацией и подстрочным переводом с приложением аудиозаписей. На будни, субботу и праздники. Нусах Ашкеназ - Содержание
Введение
Благодарности
Условные обозначения
Структура утренней, дневной и вечерней будничных молитв
- ПРОБУЖДЕНИЕ И НАЧАЛО УТРЕННЕЙ МОЛИТВЫ
- ШАХАРИТ / УТРЕННЯЯ МОЛИТВА В БУДНИ
- БЛАГОСЛОВЕНИЯ
- МИНХА В БУДНИ / ПОСЛЕПОЛУДЕННАЯ СЛУЖБА
- МААРИВ В БУДНИ И НА ИСХОДЕ СУББОТЫ / ВЕЧЕРНЯЯ СЛУЖБА
- КАНУН СУББОТЫ И ПРАЗДНИКОВ
- МААРИВ В СУББОТУ И ПРАЗДНИКИ / ВЕЧЕРНЯЯ СЛУЖБА
- ШАХАРИТ В СУББОТУ И ПРАЗДНИКИ / УТРЕННЯЯ СЛУЖБА
- УТРЕННЯЯ ТРАПЕЗА
- МИНХА В СУББОТУ / ПОСЛЕПОЛУДЕННАЯ СЛУЖБА
- hAВДАЛА / ЦЕРЕМОНИЯ ЗАВЕРШЕНИЯ СУББОТЫ ИЛИ ПРАЗДНИКА
- РОШ ХОДЕШ
- ШАЛОШ РЕГАЛИМ
- КАДИШ
Словарь терминов и понятий
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