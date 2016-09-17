Если вы хотите узнать историю и традиции народа, то лучший способ познакомиться с его национальными праздниками. Праздники отражают историю и культуру нации и могут очень многое о ней рассказать. Однако есть на Земле народ, который получил свои праздники из рук Самого Всевышнего. Это еврейский народ. Еврейские праздники самым тесным образом связаны с библейскими событиями, которые происходили на протяжении более пяти тысяч лет. Многовековая история еврейского народа связывает древние поколения с нами, живущими в двадцать первом веке. По сей день, евреев, рассеянных по всему лицу Земли, в определенные дни года объединяют торжества, выражающие традиции и установления их древних прародителей. Праздники еврейского народа могут рассказать нам не только о его истории и традициях, но они прежде всего являются отражением любви Бога к людям. Основная тема всех еврейских праздников это грядущее спасение и избавление. На праздник Песах на стол ставят бокал для пророка Илии, который должен будет возвестить радостную весть о приходе Мессии (Машиах). Правда, мы с вами знаем, что Он уже был на земле. Его имя Йешуа Га-Машиах или Иисус Христос.

Симха Полонский - Мессия в еврейских праздниках и традициях К: Скобелюн I.O., 2007 — 72с. ISBN 966-7931-38-2

Симха Полонский - Мессия в еврейских праздниках и традициях - Предисловие

Основная цель этой книги дать ясную картину того, что сделал Йешуа для Своего избранного народа Израиля, и как древние еврейские праздники отражают образ Мессии, Который пришел, чтобы исполнить все предсказанное о Нем в Законе (Торе), Пророках и Писании: «Вот то, что Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному обо Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах» (Лк. 24:44). Вот некоторые места из Нового Завета, говорящие нам о том, что все происходившее с нашими предками, все обычаи и обряды Ветхого Завета, вся система жертвоприношений, все библейские праздники, записанные в Библии (ТаНаХ), свидетельствуют о грядущем Избавителе всего мира. «Закон был лишь тенью благ, которые ожидали людей в будущем. Закон поэтому никогда не мог сделать совершенными тех, кто приходил для поклонения Богу и постоянно, из года в год приносил жертвы» (Евр. 10:1, современный перевод). «Пусть никто не осуждает вас за то, что вы едите или пьете, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу: все это давалось прежде лишь как тень того, что должно было наступить, сама же суть и основа всего Иисус Мессия» (Кол. 2:16-17, современный перевод). «Все (происходившее с нашими отцами в древности) это лишь примеры, чтобы нам не отдавать сердце злу, как это сделали наши праотцы» (1 Кор. 10:6). Ветхий Завет является фундаментом, на котором Бог «построил» Новый Завет, и, как без старого не бывает нового, так и без Ветхого Завета никогда не появился бы и Новый Завет. Ветхий Завет подготовил почву для действия Нового Завета. Все пророки, которые свидетельствовали о пришествии Мессии и наступлении Нового Завета, были ветхозаветными пророками. И это вовсе не значит, что все написанное в Ветхом Завете не имеет больше силы и значения. Наоборот, Новый Завет является тем самым ключом, которым мы можем открыть все тайны Ветхого Завета. Мы не сможем понять всего глубочайшего смысла и Божьей мудрости, не имея «ключа к сейфу». Апостол Павел, будучи сам по плоти евреем, обращаясь к жителям Коринфа, говорит: «Но умы их [евреев] ослеплены: потому что лежит покрывало, которое доныне остается неснятым при чте­нии Ветхого Завета, потому что оно снимается Мессией. Доныне, когда они читают Моисея [Закон], покрывало лежит на сердце их. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается» (2Кор. 3:14-16). Каждый человек, независимо от национальности, прежде чем родиться заново, т.е. раскаяться в грехах, и начать понимать Библию Слово Божье, должен получить откровение, что Иисус является Господом и Спасителем его жизни. Слово «откровение» (греч. апокаХтсхс апокалипсис) в греческом языке, так же как и в русском, происходит от слова «апокалипсис» «открывать» греч. Апокалупто, и состоит из двух слов: а7го апо («от») и KaXinto калпупто («покрывало» или «завеса»). Таким образом, когда мы обращаемся к Богу, Он снимает с нас завесу, пелену греха, которая делает нас духовно слепыми; и после того как она снята, мы становимся доступны для одухотворенного понимания Библии. В истории нашего народа есть множество примеров, когда евреи принимали Йешуа Мессию как Господа и Спасителя, следуя Божьей истине, а не фанатичной религиозности, которая отвергает Его мессианство. Среди них есть обычные, незнаменитые евреи. Они несли Евангелие, т.е. Добрую Весть, всему миру, погибая на гладиаторских аренах Римской империи и в концлагерях Второй Мировой войны; среди них были и члены Синедриона верховного суда Израиля, и многие раввины, которые признали мессианство Йешуа; среди них были также Ашер Леви, Исаак Лихтенштейн, Хаим Гурланд, Эфраим бен Иосиф Елиаким и другие.

Симха Полонский - Мессия в еврейских праздниках и традициях - Аароново благословение

Эта молитва записана в Ветхом Завете в книге Чисел 6:24-26. В синагогах эту молитву имеют право произносить только потомки Аарона (коганим) или потомки колена Левия левиты, но в Новом Завете написаны такие слова про всех верующих в Йешуа:

«Но вы народ избранный, царственное священство, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет» (Пет. 2:9).

יברכך יי וישמרך יאר יי פניו אליך ויחנך ישא יי פניו אליך וישם לך שלום:

Йеварехеха Адонай вэигимэрэха.

Йар Адонай панав элеха виихунеха.

Исса Адонай панав элеха вэ-йасэм леха шалом.

«Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом Своим и помилует тебя. Да обратит на тебя Господь лице Свое и даст тебе мир».

Йешуа Мессия есть Господь всего календаря, но Господь ли Он вашей жизни? Этот вопрос должен быть задан до того, как эта книга будет прочитана до конца. Можно прочесть всю эту книгу с чувством удовлетворения, но без духовного восприятия послания. Сердцевина всей книги не праздники, а взаимоотношения с Богом. Праздники были возможностью для израильского народа праздновать отношения со своим Творцом и подтверждать господство Бога над Израилем.

Праздники были даны для обозначения границ завета между Господом и Израилем. Вне завета праздники становятся только лишь религиозными обрядами, не несущими в себе жизни. Бог не призывает нас исполнять религиозные обряды или традиции; но Он призывает нас к личным отношениям, в которых мы отказываемся от нашей гордости и посвящаем себя исполнению Его воли.

Итак, если после прочтения этой книги вы осознали, что не совершенны и что Йешуа из Назарета является настоящим Машиахом, Который умер две тысячи лет назад на Голгофском кресте в Иерусалиме и воскрес ради нашего оправдания, и Который может простить вас, то вы прямо сейчас можете обратиться к Богу в следующей молитве:

«Бог Авраама, Исаака, Иакова, я знаю, что согрешал против Тебя, и я хочу отвернуться от своих грехов. Я верю, что Ты послал Йешуа, чтобы раз и навсегда искупить мои грехи. Этой молитвой я возлагаю все мои упования на Йешуа как на своего Спасителя и Господа. Я благодарю Тебя за то, что Ты очистил меня от греха и сделал, меня достойным той жизни, которую Ты приготовил мне через Мессию. Аминь».

«Пусть никто не осуждает вас за то, что вы едите или пьете, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу: все это давалось прежде лишь как тень того, что должно было наступить, сама же суть и основа всего — Иисус Мессия» (Кол. 2:16-17).

Многовековая история еврейского народа связывает древние поколения с живущими в двадцать первом веке. По сей день, евреи, рассеянные по всему лицу Земли, в определенные дни года соединяются в большом праздновании, исполняя традиции и установления своих древних прародителей.

Праздники еврейского народа могут не только рассказать нам об истории и традициях этого народа, но они также отражают любовь Бога к людям. Основная тема всех еврейских праздников — это грядущее спасение и избавление.

Основная цель этой книги — дать ясную картину того, что сделал Йешуа для Своего избранного народа — Израиля, и как древние еврейские праздники отражают образ Мессии.