Фергюсон - Евангелие от Марка
Эта тема - личность Иисуса из Назарета – неоднократно возникает на протяжении всего описания Его жизни и служения. Марк показывает, что позже Сам Иисус задаст вопрос: “За кого почитают Меня люди?” (Марк. 8:27). В кульминационном разделе Евангелия снова встает этот вопрос. Но теперь он звучит из уст первосвященника: “Ты ли Христос, Сын Благословенного?” (Марк. 14:61). Вот главный вопрос всей книги. Он появляется в разных формах, чтобы напомнить нам о том, что мы также можем задать себе этот вопрос и ответить на него.
Кем является Иисус из Назарета? В чем заключается Благая весть (Евангелие) о Нем?
Синклер Фергюсон – Евангелие от Марка – Серия: Изучаем
Харьков: «Добрая весть», 2000. — 320 с.
Серия: Изучаем
ISBN: 83-912983-3-7
Синклер Фергюсон – Евангелие от Марка – Содержание
Предисловие
Евангелие от Марка
Структура Евангелия от Марка
1. В начале (1:1-8).
2. Мессия (1:9-13).
3. Царство Божие (1:14-20).
4. Испуганная синагога (1:21-28).
5. У себя дома (1:29-39).
6. Исцеление прокаженного (1:40-45).
7. Только Бог может прощать грехи (2:1-12).
8. Законничество или святость (2:13-17).
9. Конфликт продолжается (2:18-22).
10. Господин субботы (2:23-3:6).
11. Враждебность возрастает (3:7-12).
12. Двенадцать (3:13-19).
13. Самый тяжкий грех (3:20-30).
14. Истинная семья Христова (3:31-35).
15. Сеяние на разных почвах (4:1-20).
16. Свеча и семя (4:21-34).
17. Повелитель всей природы (4:35-41).
18. В оковах сатаны (5:1-13).
19. Отношение к Иисусу (5:14-20).
20. Двенадцать долгих лет болезни (5:21-34).
21. Двенадцать коротких лет жизни (5:35-43).
22. Отвержение в Назарете (6:1-6а).
23. Посланные Иисусом (6:66-13).
24. Царь в рабстве (6:14-29).
25. Добрый Пастырь (6:30-44).
26. Иисус восполняет все нужды (6:45-56).
27. Немилосердные люди (7:1-8).
28. Разоблаченные лицемеры (7:9-16).
29. Извне или изнутри? (7:14-23).
30. Для всех народов (7:24-30).
31. Глухие слышат, немые говорят (7:31-37).
32. Царство Мессии (8:1-13).
33. Нет хлебов! (8:14-21).
34. Второе прикосновение (8:22-30).
35. Кем же является Иисус? (8:27-30).
36. Несущие крест (8:31-38).
37. Преображение (9:1-10).
38. А Илия? (9:9-13).
39. Человеческая немощь и вера Христа (9:14-29).
40. Понять Иисуса (9:30-37).
41. Сыны грома (9:38-42).
42. Христианство - это серьезно (9:43-50).
43. Развод (10:1-12).
44. Дети и Царство Божие (10:13-17).
45. Богатый, но печальный (10:17-22).
46. Все для Иисуса (10:23-31).
47. В Иерусалим (10:32-45).
48. Слепой нищий (10:46-52).
49. Торжественный въезд (11:1-11).
50. Пророк, Священник и Царь (11:12-33).
51. Сын Хозяина (12:1-12).
52. Объединенные враги (12:13-17).
53. Вопрос и ответ (12:18-27).
54. Наибольшая заповедь (12:28-34).
55. Применение Слова Божьего (12:35-44).
56. Лепта вдовы (12:41-44).
57. Будущие события (13:1-11).
58. Сын Человеческий грядет (13:12-31).
59. Будьте готовы! (13:32-37).
60. Любовь к Иисусу (14:1-11).
61. Предатель (14:12-21).
62. Тайная вечеря (14:22-26).
63. Предвидение Иисуса (14:27-31).
64. Жертва Христа (14:32-42).
65. Оставленный всеми (14:43-52).
66. Благое исповедание (14:53-65).
67. Крошащийся камень (14:66-72).
68. Пострадавший при Понтии Пилате (15:1-15).
69. Вот ваш Царь! (15:16-32).
70. Священник, принесенный в жертву (15:33-41).
71. Гроб богатого человека (15:42-47).
72. Воскресение (16:1-8).
73. Постскриптум (16:9-20).
Руководство для групповых занятий
