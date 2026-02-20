Эта тема - личность Иисуса из Назарета – неоднократно возникает на протяжении всего описания Его жизни и служения. Марк показывает, что позже Сам Иисус задаст вопрос: “За кого почитают Меня люди?” (Марк. 8:27). В кульминационном разделе Евангелия снова встает этот вопрос. Но теперь он звучит из уст первосвященника: “Ты ли Христос, Сын Благословенного?” (Марк. 14:61). Вот главный вопрос всей книги. Он появляется в разных формах, чтобы напомнить нам о том, что мы также можем задать себе этот вопрос и ответить на него.

Кем является Иисус из Назарета? В чем заключается Благая весть (Евангелие) о Нем?

Синклер Фергюсон – Евангелие от Марка – Серия: Изучаем

Харьков: «Добрая весть», 2000. — 320 с.

Серия: Изучаем

ISBN: 83-912983-3-7

Синклер Фергюсон – Евангелие от Марка – Содержание

Предисловие

Евангелие от Марка

Структура Евангелия от Марка

1. В начале (1:1-8).

2. Мессия (1:9-13).

3. Царство Божие (1:14-20).

4. Испуганная синагога (1:21-28).

5. У себя дома (1:29-39).

6. Исцеление прокаженного (1:40-45).

7. Только Бог может прощать грехи (2:1-12).

8. Законничество или святость (2:13-17).

9. Конфликт продолжается (2:18-22).

10. Господин субботы (2:23-3:6).

11. Враждебность возрастает (3:7-12).

12. Двенадцать (3:13-19).

13. Самый тяжкий грех (3:20-30).

14. Истинная семья Христова (3:31-35).

15. Сеяние на разных почвах (4:1-20).

16. Свеча и семя (4:21-34).

17. Повелитель всей природы (4:35-41).

18. В оковах сатаны (5:1-13).

19. Отношение к Иисусу (5:14-20).

20. Двенадцать долгих лет болезни (5:21-34).

21. Двенадцать коротких лет жизни (5:35-43).

22. Отвержение в Назарете (6:1-6а).

23. Посланные Иисусом (6:66-13).

24. Царь в рабстве (6:14-29).

25. Добрый Пастырь (6:30-44).

26. Иисус восполняет все нужды (6:45-56).

27. Немилосердные люди (7:1-8).

28. Разоблаченные лицемеры (7:9-16).

29. Извне или изнутри? (7:14-23).

30. Для всех народов (7:24-30).

31. Глухие слышат, немые говорят (7:31-37).

32. Царство Мессии (8:1-13).

33. Нет хлебов! (8:14-21).

34. Второе прикосновение (8:22-30).

35. Кем же является Иисус? (8:27-30).

36. Несущие крест (8:31-38).

37. Преображение (9:1-10).

38. А Илия? (9:9-13).

39. Человеческая немощь и вера Христа (9:14-29).

40. Понять Иисуса (9:30-37).

41. Сыны грома (9:38-42).

42. Христианство - это серьезно (9:43-50).

43. Развод (10:1-12).

44. Дети и Царство Божие (10:13-17).

45. Богатый, но печальный (10:17-22).

46. Все для Иисуса (10:23-31).

47. В Иерусалим (10:32-45).

48. Слепой нищий (10:46-52).

49. Торжественный въезд (11:1-11).

50. Пророк, Священник и Царь (11:12-33).

51. Сын Хозяина (12:1-12).

52. Объединенные враги (12:13-17).

53. Вопрос и ответ (12:18-27).

54. Наибольшая заповедь (12:28-34).

55. Применение Слова Божьего (12:35-44).

56. Лепта вдовы (12:41-44).

57. Будущие события (13:1-11).

58. Сын Человеческий грядет (13:12-31).

59. Будьте готовы! (13:32-37).

60. Любовь к Иисусу (14:1-11).

61. Предатель (14:12-21).

62. Тайная вечеря (14:22-26).

63. Предвидение Иисуса (14:27-31).

64. Жертва Христа (14:32-42).

65. Оставленный всеми (14:43-52).

66. Благое исповедание (14:53-65).

67. Крошащийся камень (14:66-72).

68. Пострадавший при Понтии Пилате (15:1-15).

69. Вот ваш Царь! (15:16-32).

70. Священник, принесенный в жертву (15:33-41).

71. Гроб богатого человека (15:42-47).

72. Воскресение (16:1-8).

73. Постскриптум (16:9-20).

Руководство для групповых занятий