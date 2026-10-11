Смил - Как устроен мир на самом деле

«Как устроен мир на самом деле» Вацлава Смила — междисциплинарное исследование материальных оснований современной цивилизации, построенное как противовес информационному шуму, технологическому утопизму и апокалиптическим прогнозам. Автор последовательно рассматривает семь взаимосвязанных областей — энергию, производство продуктов питания, базовые материалы, глобализацию, риски, состояние окружающей среды и будущее — и показывает, насколько глубоко повседневная жизнь миллиардов людей зависит от физических потоков энергии и вещества. Центральный метод Смила — количественный: он постоянно переводит абстрактные дискуссии в сопоставимые величины, оценивает масштабы производства и потребления, энергетическую плотность, материалоемкость, вероятность рисков, исторические темпы технологических переходов. Из этой перспективы цифровой мир оказывается лишь верхним слоем цивилизационной системы, опирающимся на электричество, ископаемое топливо, удобрения, сталь, цемент, пластик, транспорт и глобальные производственные цепочки.

Книга одновременно является анализом прошлого и критикой современных представлений о будущем. Смил признает реальность изменения климата, необходимость декарбонизации и экологические ограничения человеческой деятельности, но отвергает представление, будто глобальную материально-энергетическую систему можно перестроить за несколько лет посредством политических деклараций или отдельных технологических инноваций. Так же критически он относится к противоположной крайности — прогнозам неизбежного экологического краха. Его задача состоит не в защите статус-кво, а в восстановлении масштаба, инерции и сложности реального мира. Поэтому книга соединяет историю техники, энергетику, агрономию, экологию, демографию, экономическую историю и анализ рисков, предлагая читателю не готовую идеологическую программу, а дисциплину мышления: проверять масштаб заявлений, различать возможное и желаемое, учитывать материальные ограничения и с осторожностью относиться к долгосрочным прогнозам.

Смил Вацлав – Как устроен мир на самом деле – Наше прошлое, настоящее и будущее глазами ученого

Смил В. Как устроен мир на самом деле: Наше прошлое, настоящее и будущее глазами ученого / Вацлав Смил ; пер. с англ. Ю. Я. Гольдберга. — М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2022. — 384 с.

ISBN 978-5-389-19581-3

Вацлав Смил – Как устроен мир на самом деле – Содержание

Введение. Зачем нужна эта книга?

Энергия. Топливо и электричество

Производство продуктов питания. Мы едим ископаемое топливо

Мир материалов. Четыре столпа современной цивилизации

Глобализация. Двигатели, микросхемы, и не только

Риски. От вирусов до диеты и вспышек на Солнце

Окружающая среда. Другой биосферы у нас не

Будущее. Между апокалипсисом и сингулярностью