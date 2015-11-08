Происхождение христианства в свете рукописей мертвого моря

В книге освещается историческая среда зарождения и развития кумранской общины, рассказывается о находках и археологических раскопках в Иудейской пустыне, об общественном укладе и идеологических воззрениях кумранитов.

Автор выясняет социально-экономические и идеологические предпосылки христианства, прослеживает первоначальное развитие новой религии.

В книге показано значение рукописей Мертвого мори для исследования процесса происхождения христианства.

Книга представляет интерес не только для специалистов, но и для широких читательских кругов: преподавателей вузов, учителей, студентов и всех интересующихся проблемой происхождения христианства.

Минск, «Вышэйш. школа», 1967 320 с.

Глава VIII: ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ КУМРАНСКОЙ СЕКТЫ

Глава IX. АПОКАЛИПТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА И ТЕКСТЫ МЕРТВОГО МОРЯ

Глава X. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ХРИСТИАНСТВА

Глава XI. ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ХРИСТИАНСТВА

Глава XII. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА И ЕГО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Глава XIII. ХРИСТИАНСТВО И РАННИЕ ЕРЕСИ

Глава XIV. ЗНАЧЕНИЕ РУКОПИСЕЙ МЕРТВОГО МОРЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ХРИСТИАНСТВА

Источники и литература

Указатель имен, названий, важнейших терминов и понятий

Одной из важнейших проблем кумрановедения является датировка рукописей Мертвого моря. Эта проблема по существу включает три вопроса: время написания найденных произведений; время создания дошедших до нас списков; дату укрытия их в пещерах. Решение упомянутой проблемы наталкивается на большие трудности, так как ни один из манускриптов, найденных в кумранских пещерах, не содержит сведений о времени своего написания.

В течение ряда лет велась дискуссия по вопросам, связанным с датировкой рукописей. Различия во мнениях были очень большими. Одни ученые относили рукописи ко II—I вв. до н. э., другие — к I—III вв. н. э., а некоторые — даже к XII в. н. э. В настоящее время подавляющая часть ученых считает, что большинство обнаруженных текстов относится к последним двум векам до нашей эры и I в. н. э.

Однако среди исследователей по-прежнему ведутся большие споры по вопросу о последовательности написания кумранских текстов в пределах отмеченного нами периода, о времени составления каждого из них в отдельности. Решение этого вопроса имеет очень важное значение для лучшего освещения истории кумранской общины, для правильного понимания эволюции ее организационной структуры, воззрений и обрядов.

Время происхождения рукописи не всегда совпадает с временем написания самого сочинения. Дату его составления можно установить преимущественно на основе его содержания, если только на этот счет не располагаем иными точными сведениями. Необходимо исследовать все имеющиеся в сочинениях намеки на исторические события, если только такого рода намеки находятся в достаточном количестве и не допускают кривотолков. Если с этой точки зрения подойти к изучению кумранских текстов, то, естественно, необходимо исследовать каждую рукопись в отдельности.

Исследователи изучали не только содержание кумранских рукописей, но и их язык. Они установили, что он представляет собою промежуточную стадию между языком наиболее поздних ветхозаветных книг и языком раввинской литературы. Во всяком случае, язык свитков согласовывается с утверждением ряда ученых, что кумранские тексты были написаны до 68 г. н. э. Этот год является наиболее поздней возможной датой для наиболее поздних манускриптов.

Как правильно отмечают некоторые исследователи, если тот или иной найденный манускрипт не восходит непосредственно к самому автору произведения, то установление времени появления копии манускрипта еще ничего не говорит о времени состав -ления самого сочинения. Нельзя также смешивать дату списывания рукописи с датой ее укрытия в пещере.

Когда имеем дело с древним произведением, дошедшим до нас во многих списках, то установление времени его написания в значительной мере зависит от определения возраста наиболее древнего списка. Копия может относиться к более позднему времени, чем оригинал текста, который она содержит, но никогда не может быть древнее оригинала. Если мы можем датировать копию, то тем самым получаем возможность установить наиболее позднее время жизни самого автора и наиболее позднюю дату написания им произведения.

Необходимо принять во внимание, что кумранские тексты были написаны не в одно и то же время. Одни из них древнее других. Помимо того, любое произведение может упоминать о событиях, которые произошли на много раньше его опубликования. Установление хронологической последовательности рукописей еще не означает определения последовательности первоначального написания сочинений. Более поздние рукописи могут быть относительно свежими копиями более древних произведений.

Прежде чем рукописи попали в пещеры, члены секты могли пользоваться ими в течение длительного периода. Ко времени оставления пещер сектантами одни манускрипты, по-видимому, были еще новыми, а другие — уже ветхими. Рукописи в пещерах могли быть укрыты на много позднее времени их написания, но никак не ранее. Отсюда следует, что если бы нам удалось установить, когда были покинуты пещеры, то тем самым мы узнали бы наиболее позднюю возможную дату появления на свет найденных в них рукописей. Поэтому прежде всего следует установить, когда были спрятаны рукописи в пещерах. Для ответа на этот вопрос необходимо выяснить причины их захоронения. Ученые высказывали по этому вопросу различные взгляды.

Профессор Иерусалимского университета Сукеник с самого начала утверждал, что свитки были помещены в кувшины и укрыты в пещерах вовсе не потому, что высоко ценились, а вследствие их ветхости и негодности. По его мнению, пещеры представляли собой генизу. Так называлось место, где хранились пришедшие в ветхость библейские книги и предметы ритуала.

В средние века генизы устраивались при всех синагогах. Поскольку религиозный закон запрещал уничтожать разорванные свитки и их остатки, то по мере наполнения генизы их увозили на кладбище и предавали земле. Захоронение свитков сопровождалось разными церемониями и завершалось торжественной трапезой. Обыкновенно это происходило один раз в 4—7 лет. Отмеченный обычай восходит к древнейшим временам.

Точку зрения Сукеника решительно поддержал французский исследователь Дель Медико. Он подчеркивал то обстоятельство, что свитки были завернуты в льняную ткань, как мумии. По его выражению, они являются мертвыми книгами. Мнение Сукеника и Дель Медико о том, что пещеры представляли собой генизы, в настоящее время почти никем не поддерживается. Противники отождествления пещер с генизами отмечают, что в генизу помещали обычно одну или две рукописи, причем через некоторое время они подвергались захоронению. Кумранские рукописи, наоборот, тщательно завертывались в ткань и их клали в кувшины, чтобы предохранить от сырости. Та большая забота, которая проявлялась о сохранении манускриптов, опровергает мнение Дель Медико о возможности сравнения спрятанных свитков с мумиями.