На Афоне паломники попадают в совершенно другой мир. Даже время здесь течет по‑иному; и очень скоро пропадает надобность в необходимых для обычной жизни измерителях времени – часах. Большинство здешних насельников живут по византийскому времени: закат солнца считается началом нового дня.

Однако есть и исключения. Например, в монастыре Ивер день начинается с восходом солнца, а жизнь в монастыре Ватопед течет согласно такому же времени, что и в остальном мире за пределами Святой Горы.

Поразительно, однако, несмотря на такую воздержанность монахов – в быту, сне и пище; несмотря на тяжелый ежедневный труд, ученые всего мира считают здешний образ жизни самым здоровым. Монахи на Афоне живут долго – иногда и более 100 лет.

Начиная с середины XX века, исследователи из разных стран, с подачи греческих коллег, пытаются понять причину удивительного здоровья насельников Афона и передать этот секрет остальному человечеству.

Людмила Волок - Афонская кухня

Издательство ИП Стрельбицкий, 2015 г., 90 с.

Людмила Волок - Афонская кухня - Содержание

Предисловие

Встреча, изменившая жизнь

Гора Афон: святыня православного мира

Уклад монашеской жизни

Как проходит трапеза в монастырях Святой Горы

Уникальная кухня Афона: очень просто и очень вкусно

Принципы подбора и сочетания продуктов. Главный секретный ингредиент

Рыба и морепродукты

Блюда с рисом

Супы

Овощи и бобовые

Выпечка и макароны

Людмила Волок - Афонская кухня - Предисловие

У каждого свой путь к Богу.

Кто‑то приходит к вере в поисках утешения после больших потрясений. Других приводят близкие, указывая источник надежды. А бывают нежданные встречи, переворачивающие представление о мире, по‑иному расставляющие жизненные приоритеты и акценты даже ежедневного существования.

И самая естественная дорога к вере пролегает через святые места. Там люди радуются каждому дню, проводимому в труде. Там довольствуются малым, зная, что необходимого вполне достаточно для жизни. На этой земле нет зла и вражды, есть только любовь и искренняя вера, сопровождающие каждое дело, каждый шаг и вдох. Может быть, поэтому здесь все удается? И поэтому даже убежденные атеисты здесь начинают понимать, что вера – это не устаревший атрибут скучной жизни, а необходимая каждому нравственная опора, которая помогает преодолевать все невзгоды и идти вперед с добрым сердцем.

Одно из самых знаковых для православного мира святых мест – гора Афон. Туда стремятся попасть многие, чтобы прикоснутся душой к свету.

Паломничество на Афон – это не экскурсионный тур. Там нет гидов, показательных служб, туристических объектов и специальных «традиционных обедов». Можно лишь наблюдать, спрашивать, посильно участвовать в делах монастырей и безоговорочно подчиняться уставу монашеской жизни.

Афон меняет людей. Побывав здесь однажды, они уже никогда не остаются прежними. Открытие Афона дарит удивительный покой и гармонию внутреннему миру. Стоит побывать там хотя бы раз, чтобы открыть для себя Святую Гору.