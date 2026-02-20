Смит - Миссия Церкви

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Книга «Миссия Церкви» Освальда Смита является классическим трудом, который на протяжении десятилетий формирует миссионерское видение протестантских общин по всему миру. Автор, будучи пламенным евангелистом и пастором, утверждает, что главная и единственная причина существования Церкви на земле — это проповедь Евангелия всем народам. Смит бросает вызов поместным общинам, которые сосредоточены исключительно на внутреннем комфорте, и заявляет: «Если Церковь не миссионерская, она не христианская в полном смысле этого слова».

В этом труде Смит детально разбирает библейские основания великого поручения и предлагает практическую стратегию его выполнения. Он подчеркивает важность «миссионерского бюджета» и личной ответственности каждого верующего — либо идти самому, либо посылать других через молитву и финансовую поддержку. Его знаменитый тезис о том, что «никто не имеет права слышать Евангелие дважды, пока есть те, кто не слышал его ни разу», красной нитью проходит через все главы, призывая к радикальному пересмотру церковных приоритетов.

Автор настаивает, что духовное благополучие самой общины напрямую зависит от её участия в миссии: Бог изливает Свои благословения на те церкви, которые отдают свои лучшие ресурсы для достижения недостигнутых народов. Книга наполнена практическими примерами и глубокой верой в то, что выполнение миссии — это не просто долг, а величайшая привилегия, дарованная Богом Своему народу для ускорения возвращения Христа.

Освальд Дж. Смит – Миссия Церкви

Operation Mobilization, 1995. – 112 с.

Освальд Дж. Смит – Миссия Церкви - Содержание

Предисловие

  • I. Поражение сатаны

  • II. Какова высшая задача Церкви?

  • III. Как призвал меня Бог к мировому пастырству

  • IV. Вернется ли Христос на землю до того, как мир будет евангелизирован?

  • V. Побеждаем ли мы в битве с язычеством?

  • VI. Почему Церковь потерпела поражение в евангелизации мира?

  • VII. Как Бог учил меня жертвовать миссиям

  • VIII. Как мы можем евангелизовать мир в этом поколении

  • IX. Методы Павла

  • X. Тройное поручение Христа

  • XI. Миссионерский зов

  • ХП. Миссионерская подготовка

  • ХШ. Миссионерские трудности

  • XIV. Миссионерская программа

  • XV. Миссионерские принципы

  • XVI. Разве религии язычников не достаточно хороши для них?

  • XVII. Миссии через евангелизм

  • XVIII. Наши миссионерские девизы

Added 20.02.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

