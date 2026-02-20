Книга «Миссия Церкви» Освальда Смита является классическим трудом, который на протяжении десятилетий формирует миссионерское видение протестантских общин по всему миру. Автор, будучи пламенным евангелистом и пастором, утверждает, что главная и единственная причина существования Церкви на земле — это проповедь Евангелия всем народам. Смит бросает вызов поместным общинам, которые сосредоточены исключительно на внутреннем комфорте, и заявляет: «Если Церковь не миссионерская, она не христианская в полном смысле этого слова».
В этом труде Смит детально разбирает библейские основания великого поручения и предлагает практическую стратегию его выполнения. Он подчеркивает важность «миссионерского бюджета» и личной ответственности каждого верующего — либо идти самому, либо посылать других через молитву и финансовую поддержку. Его знаменитый тезис о том, что «никто не имеет права слышать Евангелие дважды, пока есть те, кто не слышал его ни разу», красной нитью проходит через все главы, призывая к радикальному пересмотру церковных приоритетов.
Автор настаивает, что духовное благополучие самой общины напрямую зависит от её участия в миссии: Бог изливает Свои благословения на те церкви, которые отдают свои лучшие ресурсы для достижения недостигнутых народов. Книга наполнена практическими примерами и глубокой верой в то, что выполнение миссии — это не просто долг, а величайшая привилегия, дарованная Богом Своему народу для ускорения возвращения Христа.
Освальд Дж. Смит – Миссия Церкви
Operation Mobilization, 1995. – 112 с.
Освальд Дж. Смит – Миссия Церкви - Содержание
Предисловие
I. Поражение сатаны
II. Какова высшая задача Церкви?
III. Как призвал меня Бог к мировому пастырству
IV. Вернется ли Христос на землю до того, как мир будет евангелизирован?
V. Побеждаем ли мы в битве с язычеством?
VI. Почему Церковь потерпела поражение в евангелизации мира?
VII. Как Бог учил меня жертвовать миссиям
VIII. Как мы можем евангелизовать мир в этом поколении
IX. Методы Павла
X. Тройное поручение Христа
XI. Миссионерский зов
ХП. Миссионерская подготовка
ХШ. Миссионерские трудности
XIV. Миссионерская программа
XV. Миссионерские принципы
XVI. Разве религии язычников не достаточно хороши для них?
XVII. Миссии через евангелизм
XVIII. Наши миссионерские девизы
