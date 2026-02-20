Книга «Миссия Церкви» Освальда Смита является классическим трудом, который на протяжении десятилетий формирует миссионерское видение протестантских общин по всему миру. Автор, будучи пламенным евангелистом и пастором, утверждает, что главная и единственная причина существования Церкви на земле — это проповедь Евангелия всем народам. Смит бросает вызов поместным общинам, которые сосредоточены исключительно на внутреннем комфорте, и заявляет: «Если Церковь не миссионерская, она не христианская в полном смысле этого слова».

В этом труде Смит детально разбирает библейские основания великого поручения и предлагает практическую стратегию его выполнения. Он подчеркивает важность «миссионерского бюджета» и личной ответственности каждого верующего — либо идти самому, либо посылать других через молитву и финансовую поддержку. Его знаменитый тезис о том, что «никто не имеет права слышать Евангелие дважды, пока есть те, кто не слышал его ни разу», красной нитью проходит через все главы, призывая к радикальному пересмотру церковных приоритетов.

Автор настаивает, что духовное благополучие самой общины напрямую зависит от её участия в миссии: Бог изливает Свои благословения на те церкви, которые отдают свои лучшие ресурсы для достижения недостигнутых народов. Книга наполнена практическими примерами и глубокой верой в то, что выполнение миссии — это не просто долг, а величайшая привилегия, дарованная Богом Своему народу для ускорения возвращения Христа.

Освальд Дж. Смит – Миссия Церкви

Operation Mobilization, 1995. – 112 с.

Освальд Дж. Смит – Миссия Церкви - Содержание

Предисловие