Вопрос о гомосексуализме — это лишь часть большой темы, которая касается сексуальной жизни человека и которая время от времени поднимается в современной церкви. Большинство вопросов, которые так или иначе затрагивают сексуальную жизнь человека, являются довольно сложными, и гомосексуализм в этом отношении не является исключением. Особенно много противоречивых мнений высказывается при обсуждении сексуальной жизни. Это происходит главным образом потому, что в таких рассуждениях мало или вовсе нет места теологическим аргументам.

Обычно объектом внимания оказываются такие вопросы, как «права и ответственность», «притеснения и свобода». В этих беседах мы легко и быстро переключаем свое внимание на себя, словно именно мы являемся тем эталоном, который должен быть понят и одобрен другими, чтобы жизнь стала счастливой. Мы уводим нашу дискуссию в сторону от главной проблемы, сосредоточиваясь на себе. Поэтому, когда речь заходит о Боге и воле Божьей в отношении сексуальной жизни, нам остается лишь прийти к выводу, что Бог должен принять нас такими, какие мы есть и какими, по нашему мнению, имеем право быть. Мы искренне верим, что знаем о себе правду, которую надо сообщить Богу и людям, забывая, что мы, возможно, ослеплены грехом.

Мы убеждены, что Бог — Великий Защитник всего человечества, но забываем, что Бог проявляется не только в этом. Вместо того чтобы взглянуть на Бога как на Верховного Творца, мы воспринимаем Его как того, кто потакает нашим капризам, не осуждая нас. Апостол Павел столкнулся с подобной ситуацией в Коринфе; в этом городе христиане провозгласили: «Все мне позволительно». Вступив в полемику с коринфскими христианами, Павел показал образец ораторского искусства. Цитируя убеждения коринфян, он как бы вступает с ними в диалог, в ходе которого опровергает их взгляды.

Мэрион Л. Соардс - Библия и гомосексуализм

Пер. с англ.

СПб.: Мирт, 2001. 86 с.

ISBN 5-88869-127-5

Мэрион Л. Соардс - Библия и гомосексуализм - Оглавление

Предисловие

Глава 1. Авторитет Библии и протестантская традиция

Глава 2. Библейское понимание гомосексуализма

Глава 3. Размышления о Евангелии и гомосексуализме

Заключение

Мэрион Л. Соардс - Библия и гомосексуализм - Предисловие

Эта книга является попыткой ответить на некоторые вопросы, возникшие в результате исследований сексуального поведения и сексуальной ориентации людей. Наиболее серьезные дискуссии были вызваны вопросом о возможности посвящения в духовный сан человека с гомосексуальной ориентацией. Дискуссии эти продолжаются и в настоящее время в пресвитерианской церкви США. Мой интерес к этой проблеме не случаен. Дело в том, что около двух лет тому назад президент семинарии, в которой я преподавал, от своего имени и от имени президента студенческого совета попросил меня выступить на ежемесячном студенческом форуме с лекцией на тему: «Библейское понимание гомосексуализма». Я был несколько озадачен таким предложением и попросил дать мне время подумать. Как и многие в наши дни, я был очень занят. Кроме того, была и другая причина. Как сказал однажды К. С. Льюис, есть два вида лекторов: одни выступают перед аудиторией либо ради гонорара, либо потому, что стремятся к известности, другие — потому что у них есть что сказать. В данном случае речь о гонораре не шла, и известность такого рода меня совершенно не прельщала. Дело было в том, что когда меня попросили выступить, я просто не испытывал ни малейшей потребности говорить на эту тему перед

людьми.

Я (вероятно, как и многие другие) и раньше обращал внимание на то, как Библия освещает проблему гомосексуализма. Работая над исследованием ключевых положений Библии, я встречал тексты, которые, как я считаю, могли иметь прямое отношение к данной проблеме. Однако я никогда не ставил перед собой цели исследовать этот вопрос. Понять отношение Библии к гомосексуализму, с одной стороны, несложно, так как в ней практически ничего об этом не говорится, а те тексты, в которых упоминается гомосексуальное поведение людей, прокомментировать особого труда не составит, если человек обладает хоть малейшим опытом толкования библейских текстов. С другой стороны, простое чтение библейских текстов без тщательного анализа смысла, заложенного в них, не даст окончательного ответа на вопрос о том, как сегодня церковь должна относиться к этой проблеме. А именно этого ответа мы ищем, и именно поэтому-то понимание библейской позиции так важно для христиан.

Когда я обдумывал предложение о публичном выступлении, то понял, что, прежде чем согласиться, мне необходимо составить свое собственное мнение по этому вопросу. Я также отдавал себе отчет в том, что в результате более внимательного изучения данной проблемы взгляды мои могут измениться. Кроме того, я боялся, что у меня может не хватить смелости открыто высказать эти'новые взгляды и я просто спрячусь за комментарием библейских текстов, ничего не сказав о том, как важно для современного христианина подходить к проблеме гомосексуализма с позиции Библии.

Должен признаться, что среди моих друзей и знакомых есть как мужчины, так и женщины с гомосексуальной ориентацией. Это либо мои бывшие сокурсники и преподаватели, либо нынешние коллеги и студенты. Скажу откровенно, именно потому, Что среди моих друзей были люди разной сексуальной ориентации, я всегда избегал размышлений на эту тему и именно потому никогда не стремился более пристально взглянуть на саму проблему. Мои прежние взгляды были довольно непоследовательными и не имели теологического обоснования. А личная позиция (если можно назвать позицией смесь непоследовательных и разрозненных суждений) была основана на лояльном отношении к людям с гомосексуальным поведением. Я рассуждал так: поскольку мы все до единого грешны, а гомосексуальность — это только одно из проявлений нашей греховности, то какое значение имеет тот факт, что человек склонен к гомосексуальным связям, — ведь Господь любит нас всех, и мы также должны любить друг друга и не спорить о различиях в сексуальной ориентации.

Но выступать в защиту гомосексуализма, вокруг которого столько конфликтов и предубеждений (кстати, большинство из них крайне необоснованны), мне казалось неблагоразумным. Мое личное отношение к гомосексуализму всегда было попыткой не поддаваться предрассудкам и избегать столкновений в заведомо невыигрышных ситуациях. Я считаю, что и те, кто категорично выступает против гомосексуализма, и те, кто яростно его защищает, скорее усугубляют ситуацию, чем помогают найти адекватное решение. Как ученый-теолог, я не могу принять безответственного отношения к Библии, которое проявляет как одна, так и другая сторона.

В этой книге я расширил и углубил представления о библейской позиции в отношении гомосексуализма. Я также попытался тщательно исследовать традиционное отношение христиан к этому вопросу. И наконец, я постарался ответить на вопрос о том, какое значение имеет Священное Писание в жизни современной церкви, в частности, как христиане понимают волю Бога в отношении гомосексуализма. Для меня очевидно, что в христианском восприятии и в христианском образе жизни существует ряд моментов, в которых попытки прийти к единому мнению не дают результатов и всегда остаются натяжки и двусмысленности. Совершенно очевидно, что ряд вопросов, связанных с этой проблемой, требует заинтересованного обсуждения христианами.

Моя книга является попыткой внести посильный вклад в обсуждение данной проблемы, чтобы понять, как должна церковь относиться к гомосексуальному поведению верующих людей. Возможно, мне придется прямо или косвенно затронуть какие-то проблемы, которые я не намерен был рассматривать в своей книге. Но я надеюсь, что мне удастся поставить также нужные и важные для христианского сознания вопросы и предложить необходимую информацию, которая поможет найти ответы на некоторые противоречивые вопросы из жизни современной церкви. Я постарался как можно более четко определить свою личную позицию и сделать недвусмысленные заключения по всем вопросам. Судя по моим предыдущим публикациям о гомосексуализме, я знаю, как легко быть превратно истолкованным. Моя первая публикация на эту тему вызвала значительный отклик: я получил семьсот писем. Девяносто восемь процентов писавших были настроены враждебно — мне приклеили разнообразные ярлыки: от «безответственного и опасного бунтаря» до «явного фундаменталиста». Один из критиков, который совершенно не понял, о чем я писал, в своем письме умолял президента нашей семинарии уволить меня, пока я не успел еще испортить поколение будущих пасторов. Единственно, о чем я прошу своих читателей, — это дочитать книгу до конца, прежде чем вынести ей окончательный приговор.

Я благодарен моему другу, президенту пресвитерианского издательства, редактору доктору Дейвиду Перкинсу за то, что он предложил мне эту тему и убедил в необходимости написать для издательства «Westminster John Knox Press». Начать работу меня побудила разработанная им программа публикаций, в которых освещаются внутрицерковные дискуссии по проблеме гомосексуализма, а также представлены позиции тех, кто интересуется этой проблемой. Все, что я узнал, работая над этой книгой, принесло мне внутреннее удовлетворение, но хотелось бы еще раз отметить, что проблема, которая нашла здесь свое отражение, невероятно сложна и трудна, если принять во внимание накал страстей, который ее обычно сопровождает. Более всего я молю Бога, чтобы эта книга вызвала сочувственное и объективное отношение христиан к данной проблеме, ибо, пока мы не научимся, как ученики Христовы, говорить друг с другом открыто и с позиций христианской любви, мы никогда не познаем благодати примирения, которую Бог дарует нам как членам Тела Иисуса Христа.

Мэрион Л. Соардс Канун Рождества Христова, 1994 год