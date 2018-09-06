Сергей Иванович Соболевский — крупнейший в России знаток древнегреческого и латинского языков и едва ли не главный авторитет в области их грамматики. Сергей Иванович Соболевский - Греческий язык библейских текстов - Κοινή М.: Издательство Московского Подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2013.— 176 с. ISBN 978-5-7789-0280-0 Соболевский - Греческий язык библейских текстов - Содержание Глава I. Κοινή Происхождение κοινή

Определение κοινή

Сущность κοινή

Борьба κοινή с древними диалектами

Степень эллинизации разных стран

Местные особенности в κοινή

Источники сведений о κοινή

Литературная κοινή

Аттикизм и аттикисты

Эллинистический язык Глава II. Библейский язык Мнения о языке Священного Писания

а) Мнения древних

б) Мнения новых о библейском языке

Современная гебраистическая теория

Догматическая теория

Критика гебраистической теории

Критика догматической теории

Теория проф. Адольфа Дейсмана

Дополнение проф. Альберта Тумба к теории Ад. Дейсмана

Говоры в библейском языке

Общие выводы Глава III. Особенности библейского языка сравнительно с аттическим I. «Общий греческий язык» А. Особенности лексические Б. Особенности грамматические

II. Инородные элементы в библейском языке

III. Еврейский и арамейский элемент А. Лексические гебраизмы Б. Грамматические гебраизмьь

IV. Христианский элемент в Новом Завете

V. Разница в языке библейских писателей

VI. Проблемы Глава IV. Язык христианской Церкви после Апостолов Глава V. Необходимость изучения греческого языка для богословов Глава VI. Литература I. По истории ποινή

II. По грамматике ποινή

III. По грамматике и лексикографии аттикизма

IV. По языку Библии

V. По языку мужей апостольских и апокрифов

VI. Словари и конкорданции к Новому Завету и LXX Избранные труды С.И. Соболевского I. Монографии

II. Переводы и комментарии

III. Статьи Греческий язык Нового Завета. Библиография

Соболевский - Греческий язык библейских текстов - От редактора

Сергей Иванович Соболевский родился 13 августа 1864 года в Москве, в семье адвоката. Окончив гимназию в 1882 году, поступил на историко-филологический факультет Московского университета. С этого времени жизнь и научная деятельность Соболевского были связаны с Московским Университетом. Окончив обучение в 1886 году и получив золотую медаль за работу «Употребление времен и наклонений в греческом языке сравнительно с употреблением их в латинском и в русском», он был оставлен для подготовки к профессорскому званию. Одновременно Соболевский был учителем древнегреческого языка в двух московских гимназиях, что позволило ему приобрести большой педагогический опыт. В 1888 году он защитил магистерскую диссертацию на латинском языке («De praepositionum usu Aristophaneo»), а в 1891 году состоялась защита докторской диссертации («Syntaxis Aristophaneae capita selecta: De sententiarum condicionalium temporalium relativarum formis et usu»). Вскоре Соболевский стал экстраординарным профессором Московского Университета, а уже в 1896 году — ординарным. В мае 1915 года Сергею Ивановичу было присвоено звание Заслуженного профессора науки, а в 1928 году он был избран членом-корреспондентом АН СССР по отделению гуманитарных наук.

В наиболее трудные годы для филологии в целом и для классической филологии особенно, с 1921 по 1934, Соболевский продолжал свою активную научную работу, хотя и за пределами упраздненного тогда филологического факультета. С осени 1922 года по 1931 год он являлся действительным членом Научно-исследовательского института языка и литературы, в 1924-1928 годах Соболевский вел занятия по древним языкам в литературной студии при Всероссийском союзе поэтов и на Московских курсах профессионального образования.

Осенью 1934 г. Сергей Иванович вернулся на кафедру классической филологии в должности профессора Московского института философии, литературы и истории (ИФЛИ) по обоим древним языкам, став вместе с Михаилом Михайловичем Покровским одним из создателей кафедры в ее реорганизованном виде. Преподавательской работы в ИФЛИ С. И. Соболевский не прекращал даже в начале войны. С 1934 по 1941 гг. он был профессором исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. С осени 1937 г. С. И. Соболевский работал в Институте мировой литературы им. М. Горького, где с 1948 г. заведовал сектором античной литературы. В январе 1942 г. он вновь стал профессором кафедры классической филологии Московского университета. Одновременно он состоял профессором древних языков в Московском городском педагогическом институте (с осени 1941 до 1951 г.), а в мае 1944 г. был назначен старшим научным сотрудником сектора классической филологии при Институте языка и мышления им. Марра; С.И. Соболевский работал также в Государственнрой академии художественных наук (ГАХН) вплоть до упразднения этого научного учреждения.

Своими трудами, посвященными греческому и латинскому языкам, Соболевский внес важнейший вклад в развитие классической филологии. Языку Аристофана посвящены обе его диссертации. К юбилею комедиографа С. И. Соболевский написал книгу об Аристофане (Аристофан и его время. М, 1957; переизд, 2001). Редкое сочетание научной тщательности, переводческого мастерства и педагогической интуиции характеризует издания речей Лисия и сократических сочинений Ксенофонта.

Существенными для науки стали и работы в области греческой палеографии и текстологии. В соавторстве с петербургским (позднее — ленинградским) профессором Григорием Филимоновичем Церетели (1870-1939) он издал сборник образцов греческого минускульного письма.

В связи с восстановлением преподавания классических языков (прежде всего — латыни) в школе, а также в МГУ, Соболевский был занят написанием новых пособий и учебников. В 1938 году С. И. Соболевский издал «Грамматику латинского языка», в 1938 и 1947 гг. — «Хрестоматию для переводов с латинского языка на русский», в 1953 — новый «Учебник латинского языка», а в 1948 — «Древнегреческий язык. Учебник для высших учебных заведений».

В 1954 г. вышло издание комедии Теренция «Адельфы» с русским переводом Алексея Владимировича Артюшкова под редакцией М.М. Покровского, введение и комментарии к которому написаны С. И. Соболевским. Ученый планировал издать таким же образом комедию Аристофана «Плутос», но не довел работу до конца. Не была доведена до издания и его «Пространная грамматика древнегреческого языка».

В этом издании мы предлагаем читателю статью Соболевского о языке Нового Завета. Наряду с работами Н.Н. Глубоковскогои А.П. Лопухина, статья «Κοινή. "Общий" греческий язык (по связи с библейским)» стала основным трудом по языку Священного Писания в дореволюционной России, по праву считаясь одной из основополагающих работ по данному вопросу и в наши дни.

Статья была опубликована в 1908 году в Православной богословской энциклопедии (IX том). Необходимость в переиздании была обусловлена ее несомненной ценностью как для изучающих язык Нового Завета, так и для исследователей истории классической филологии, а также актуальностью подобных исследований в свете возрождения традиций новозаветной текстологии.