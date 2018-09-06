Соболевский - Греческий язык библейских текстов
Сергей Иванович Соболевский — крупнейший в России знаток древнегреческого и латинского языков и едва ли не главный авторитет в области их грамматики.
Сергей Иванович Соболевский - Греческий язык библейских текстов - Κοινή
М.: Издательство Московского Подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2013.— 176 с.
ISBN 978-5-7789-0280-0
Соболевский - Греческий язык библейских текстов - Содержание
Глава I. Κοινή
- Происхождение κοινή
- Определение κοινή
- Сущность κοινή
- Борьба κοινή с древними диалектами
- Степень эллинизации разных стран
- Местные особенности в κοινή
- Источники сведений о κοινή
- Литературная κοινή
- Аттикизм и аттикисты
- Эллинистический язык
Глава II. Библейский язык
- Мнения о языке Священного Писания
- а) Мнения древних
- б) Мнения новых о библейском языке
- Современная гебраистическая теория
- Догматическая теория
- Критика гебраистической теории
- Критика догматической теории
- Теория проф. Адольфа Дейсмана
- Дополнение проф. Альберта Тумба к теории Ад. Дейсмана
- Говоры в библейском языке
- Общие выводы
Глава III. Особенности библейского языка сравнительно с аттическим
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I. «Общий греческий язык»
- А. Особенности лексические
- Б. Особенности грамматические
- II. Инородные элементы в библейском языке
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III. Еврейский и арамейский элемент
- А. Лексические гебраизмы
- Б. Грамматические гебраизмьь
- IV. Христианский элемент в Новом Завете
- V. Разница в языке библейских писателей
- VI. Проблемы
Глава IV. Язык христианской Церкви после Апостолов
Глава V. Необходимость изучения греческого языка для богословов
Глава VI. Литература
- I. По истории ποινή
- II. По грамматике ποινή
- III. По грамматике и лексикографии аттикизма
- IV. По языку Библии
- V. По языку мужей апостольских и апокрифов
- VI. Словари и конкорданции к Новому Завету и LXX
Избранные труды С.И. Соболевского
- I. Монографии
- II. Переводы и комментарии
- III. Статьи
Греческий язык Нового Завета. Библиография
Соболевский - Греческий язык библейских текстов - От редактора
Сергей Иванович Соболевский родился 13 августа 1864 года в Москве, в семье адвоката. Окончив гимназию в 1882 году, поступил на историко-филологический факультет Московского университета. С этого времени жизнь и научная деятельность Соболевского были связаны с Московским Университетом. Окончив обучение в 1886 году и получив золотую медаль за работу «Употребление времен и наклонений в греческом языке сравнительно с употреблением их в латинском и в русском», он был оставлен для подготовки к профессорскому званию. Одновременно Соболевский был учителем древнегреческого языка в двух московских гимназиях, что позволило ему приобрести большой педагогический опыт. В 1888 году он защитил магистерскую диссертацию на латинском языке («De praepositionum usu Aristophaneo»), а в 1891 году состоялась защита докторской диссертации («Syntaxis Aristophaneae capita selecta: De sententiarum condicionalium temporalium relativarum formis et usu»). Вскоре Соболевский стал экстраординарным профессором Московского Университета, а уже в 1896 году — ординарным. В мае 1915 года Сергею Ивановичу было присвоено звание Заслуженного профессора науки, а в 1928 году он был избран членом-корреспондентом АН СССР по отделению гуманитарных наук.
В наиболее трудные годы для филологии в целом и для классической филологии особенно, с 1921 по 1934, Соболевский продолжал свою активную научную работу, хотя и за пределами упраздненного тогда филологического факультета. С осени 1922 года по 1931 год он являлся действительным членом Научно-исследовательского института языка и литературы, в 1924-1928 годах Соболевский вел занятия по древним языкам в литературной студии при Всероссийском союзе поэтов и на Московских курсах профессионального образования.
Осенью 1934 г. Сергей Иванович вернулся на кафедру классической филологии в должности профессора Московского института философии, литературы и истории (ИФЛИ) по обоим древним языкам, став вместе с Михаилом Михайловичем Покровским одним из создателей кафедры в ее реорганизованном виде. Преподавательской работы в ИФЛИ С. И. Соболевский не прекращал даже в начале войны. С 1934 по 1941 гг. он был профессором исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. С осени 1937 г. С. И. Соболевский работал в Институте мировой литературы им. М. Горького, где с 1948 г. заведовал сектором античной литературы. В январе 1942 г. он вновь стал профессором кафедры классической филологии Московского университета. Одновременно он состоял профессором древних языков в Московском городском педагогическом институте (с осени 1941 до 1951 г.), а в мае 1944 г. был назначен старшим научным сотрудником сектора классической филологии при Институте языка и мышления им. Марра; С.И. Соболевский работал также в Государственнрой академии художественных наук (ГАХН) вплоть до упразднения этого научного учреждения.
Своими трудами, посвященными греческому и латинскому языкам, Соболевский внес важнейший вклад в развитие классической филологии. Языку Аристофана посвящены обе его диссертации. К юбилею комедиографа С. И. Соболевский написал книгу об Аристофане (Аристофан и его время. М, 1957; переизд, 2001). Редкое сочетание научной тщательности, переводческого мастерства и педагогической интуиции характеризует издания речей Лисия и сократических сочинений Ксенофонта.
Существенными для науки стали и работы в области греческой палеографии и текстологии. В соавторстве с петербургским (позднее — ленинградским) профессором Григорием Филимоновичем Церетели (1870-1939) он издал сборник образцов греческого минускульного письма.
В связи с восстановлением преподавания классических языков (прежде всего — латыни) в школе, а также в МГУ, Соболевский был занят написанием новых пособий и учебников. В 1938 году С. И. Соболевский издал «Грамматику латинского языка», в 1938 и 1947 гг. — «Хрестоматию для переводов с латинского языка на русский», в 1953 — новый «Учебник латинского языка», а в 1948 — «Древнегреческий язык. Учебник для высших учебных заведений».
В 1954 г. вышло издание комедии Теренция «Адельфы» с русским переводом Алексея Владимировича Артюшкова под редакцией М.М. Покровского, введение и комментарии к которому написаны С. И. Соболевским. Ученый планировал издать таким же образом комедию Аристофана «Плутос», но не довел работу до конца. Не была доведена до издания и его «Пространная грамматика древнегреческого языка».
В этом издании мы предлагаем читателю статью Соболевского о языке Нового Завета. Наряду с работами Н.Н. Глубоковскогои А.П. Лопухина, статья «Κοινή. "Общий" греческий язык (по связи с библейским)» стала основным трудом по языку Священного Писания в дореволюционной России, по праву считаясь одной из основополагающих работ по данному вопросу и в наши дни.
Статья была опубликована в 1908 году в Православной богословской энциклопедии (IX том). Необходимость в переиздании была обусловлена ее несомненной ценностью как для изучающих язык Нового Завета, так и для исследователей истории классической филологии, а также актуальностью подобных исследований в свете возрождения традиций новозаветной текстологии.
Инна Шефф
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