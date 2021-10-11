Второй том Собрания документов (часть 2) содержит материалы, относящиеся к различным сторонам деятельности Русской Православной Церкви. В книге помещено 156 документов, первые 40 из которых посвящены вопросам межправославных отношений (в том числе отношений с православными общинами, находящимися вне общения с церковной полнотой), отношений с инославными церквами и общинами, а также с верующими других религий (разделы 11.12 -11.17). Во вторую часть Собрания (116 документов) включены документы, связанные с вопросами отношений Церкви с государством и обществом, в том числе отношений с различными общественными слоями, группами и объединениями (раздел 11.20), отношений к политической деятельности (раздел 11.22) и отношений со средствами массовой информации (раздел 11.23).

В ряде документов представлена позиция Церкви по общественно значимым вопросам (раздел 11.21), в том числе по национальному вопросу, по вопросу соотношения свободы, достоинства и прав человека; по вопросам служения Церкви в армии и пенитенциарных учреждениях. Многие документы касаются вопросов социальной политики Церкви, ее миротворческой деятельности, отношения к браку и семье, здоровью личности и народа; вопросов биоэтики и охраны окружающей среды, отношения к науке, культуре и светскому образованию, к проблемам идентификации личности и глобализации.

Принцип публикации документов тот же, что и в первом томе Собрания: указывается, кем они приняты (Поместным или Архиерейским Собором, Священным Синодом, Святейшим Патриархом) и дата принятия. В пределах каждого раздела (подраздела) документы идут в хронологическом порядке. В книгу не включены документы, ныне потерявшие актуальность (публикуются только действующие документы). Ряд документов являются разделами (пунктами) документов более обширных, затрагивающих многие темы и также помещенных в настоящем томе (таких как «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви» и др.); их тексты дублируются для удобства читателей. Данное издание в первую очередь будет полезно церковным труженикам, ведущим работу в одной из вышеперечисленных областей церковного служения. Оно будет полезно также в качестве пособия для преподавателей и студентов духовных учебных заведений.

Собрание документов Русской Православной Церкви. Т. 2, часть 2 : Деятельность Русской Православной Церкви

М. : Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2015. 528 с.

ISBN 978-5-88017-413-3

Собрание документов Русской Православной Церкви. Т. 2, часть 2 : Деятельность Русской Православной Церкви - Содержание

От Редакционного совета по изданию Собрания документов Русской Православной Церкви

Раздел II ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ