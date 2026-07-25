«Библиотека библейских комментариев» — это возможность вести своего рода разговор сразу со всеми основными комментариями к изучаемой книге Библии. Для проекта подготовлены 66 общих блокнотов в Gemini Notebook — по одному на каждую книгу Священного Писания. В каждом из них собраны десятки, а в некоторых случаях более ста пятидесяти комментариев на русском, английском и других языках: от святоотеческих и реформационных толкований до современных академических, пасторских и проповеднических исследований.

В отличие от обычного ИИ-чата, Gemini Notebook отвечает на вопросы на основании загруженных в конкретный блокнот источников. Он помогает увидеть, в чём комментаторы согласны, где их позиции расходятся, какие наблюдения встречаются лишь у отдельных авторов, и указывает источники, на которых основан ответ. Специальный «Паспорт источников» позволяет отбирать комментарии по богословской традиции, эпохе, типу и уровню сложности — например, отдельно исследовать патристические, реформатские, иудейские или современные академические толкования.

Проект предназначен для пасторов, проповедников, преподавателей Библии, участников богословских курсов и всех, кто стремится к серьёзному изучению Писания. С его помощью можно подготовить исследовательское досье по отрывку, проследить богословскую тему через всю книгу, сравнить авторов и традиции, составить карту разногласий, разработать серию уроков или найти материал для проповеди и практического применения.

Gemini Notebook позволяет также создавать на основании библиотеки учебные пособия, аналитические отчёты, сравнительные таблицы, аудиообзоры, карты книг, слайды, карточки и тесты. При этом он остаётся исследовательским ассистентом, а не заменой самостоятельной экзегезы и богословского суждения.

Подробное руководство по возможностям проекта и рекомендуемым способам работы доступно всем посетителям этой страницы. Ниже расположен закрытый раздел со ссылками на все 66 блокнотов «Библиотеки библейских комментариев»: доступ к нему предоставляется только членам клуба «Эсхатос».