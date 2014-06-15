FictionBook Editor
FictionBook Editor для открытия и конвертирования fb2
Прога на русском - для чтения и конвертирования fb2 файлов
FictionBook Editor 2.6
Разработчик: Hose, KVS (LitRes)
Статус программы: DSP
Интерфейс: Русский, Английский
Размер файла: 4.6 Mb
Версия: 2.6 (build 05 Oct 2010)
Система: Windows 2K/XP/Vista/7
Формат: FB2
Разработчик: Hose, KVS (LitRes)
Статус программы: DSP
Интерфейс: Русский, Английский
Размер файла: 4.6 Mb
Версия: 2.6 (build 05 Oct 2010)
Система: Windows 2K/XP/Vista/7
Формат: FB2
FictionBook Editor
Fiction Book Editor (FBE) это широко известный (стандарт де-факто) редактор fb2 документов, первоначально созданный Майком Мацневым (http://haali.su), долгие годы поддерживаемый разными разработчиками; последний контрибьютор - компания из России "ЛитРес" (http://litres.ru).
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