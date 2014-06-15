FictionBook Editor для открытия и конвертирования fb2

Прога на русском - для чтения и конвертирования fb2 файлов

FictionBook Editor 2.6

Разработчик: Hose, KVS (LitRes)

Статус программы: DSP

Интерфейс: Русский, Английский

Размер файла: 4.6 Mb

Версия: 2.6 (build 05 Oct 2010)

Система: Windows 2K/XP/Vista/7

Формат: FB2

FictionBook Editor