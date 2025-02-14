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BibleQuote 7.2 - Программа для исследования Библии...
SamuelAKim
BibleQuote 7.2 - Программа для исследования Библии и чтения книг
Категория
BIBLEQUTE MODULES
,
SOFTWARE
,
BibleQuote
Текущий вариант программы находится на странице
BibleQuote 7 - Программа для исследования Библии и чтения книг
Просмотров
2 867
Рейтинг
5.0 / 5
Добавлено
14.02.2025
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5.0
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Comments
(4 comments)
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T
talant
6 years ago
SQlite модули не работают.
Reply
R
rkazakov
6 years ago
Что именно не работает?
Также существует новее версия: 7.3.0.800. Загрузить можно с официального сайта.
Reply
�
ПАЛЫЧ
6 years ago
Папка скачивается но не открывается. Пытаюсь скачать в телефон. Как будто нет какого то архиватора, который откроет эту папку.
Reply
R
rkazakov
6 years ago
Программа BibleQuote 7 работает только на ОС Windows.
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SQlite модули не работают.
Что именно не работает?
Также существует новее версия: 7.3.0.800. Загрузить можно с официального сайта.
Программа BibleQuote 7 работает только на ОС Windows.