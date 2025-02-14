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SamuelAKim

BibleQuote 7.2 - Программа для исследования Библии и чтения книг

BibleQuote 7.2.0 Сборка 740
Категория BIBLEQUTE MODULES, SOFTWARE, BibleQuote
Текущий вариант программы находится на странице

BibleQuote 7 - Программа для исследования Библии и чтения книг

Просмотров 2 867
Рейтинг 5.0 / 5
Добавлено 14.02.2025
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5.0/5 (7)

Comments (4 comments)

T
talant 6 years ago

SQlite модули не работают.

 
R
rkazakov 6 years ago

Что именно не работает?

Также существует новее версия: 7.3.0.800. Загрузить можно с официального сайта.
ПАЛЫЧ 6 years ago
Папка скачивается но не открывается. Пытаюсь скачать в телефон. Как будто нет какого то архиватора, который откроет эту папку.
R
rkazakov 6 years ago

Программа BibleQuote 7 работает только на ОС Windows.

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