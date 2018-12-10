Программа Библейские словари с файлами словарей

Программа для поиска по библейским словарям. Эта программа была создана потому, что большинство существующих программ, работающих со словарями, не совсем корректно работают, в том числе и BibleQuote Цитата из Библии. Здесь, вы можете скачать, саму оболочку программы. Ссылка для скачивания находится в внизу. Вес словарной оболочки 1 мегабайт 142 кб. Далее, будут размещатся сами словари, желающие смогут скачать и установить выборочно.

Библейские словари - Программа

Словари скачивам так:

Наводим мышкой, на нужный словарь из списка. Кликаем правой кнопкой мышки на название словаря. Выбираем пункт "Сохранить по ссылки как..." или "Save Target As..." или "Открыть в новой вкладке".

Указываем папку, куда собираемся сохранить и жмем "Сохранить".

Примечание 10/12/2018:

В связи с отказом старого сервера программа и словари к ней перекачаны на другой сервер, но файлы словарей закачаны не по-одиночке а в архиве.

Поэтому скачайте архив, распакуйте у себя на компе в папку и уже с той папки сохраните в тело программы.

Библейские словари для программы

Брокгауза библейский словарь

Русская Синодальная Библия

Библейские имена

Библейско-богословский словарь

Краткий церковно-славянский словарь

Кодрант библейский словарь

Кольера энциклопедия

Люди Библии словарь

А.Меня библиологический словарь

Никифора библейская энциклопедия

Э.Нюстрема библейский словарь

РБО библейская энциклопедия

Религии и народы энциклопедия

Словарь основных тем Библии

Вихлянцева библейский словарь

Вихлянцева библейско-тематический словарь

Зондэрвана библейско-тематический словарь

Словарь богословских терминов

Обряды и таинства

Энциклопедические словари, словари синонимов и толковые словари русского языка

ASIS словарь синонимов

Абрамова словарь синонимов

Ушакова толковый словарь

Даля толковый словарь

Ожегова толковый словарь

Ефремовой толковый словарь

Толковый словарь иностранных слов

Как добавить словарь

После скачивания, словарь ложим в папку Zodynelis, эта папка находится в корневой папке словаря Dict_Bible

После этого, запускаем словарную оболочку Bible_Dict, расположенную так же в корневой папке Dict_Bible.

Далее, выбираем меню "Словари", нажимаем пункт "Добавить словари". В появившемся окне, кликаньем мышки, выделяем нужный словарь. Потом, указываем раздел, куда хотим поместить словарь и нажимаем кнопку ОК.

Словарь добавлен.