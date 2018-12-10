Программа Библейские словари с файлами словарей
Программа для поиска по библейским словарям. Эта программа была создана потому, что большинство существующих программ, работающих со словарями, не совсем корректно работают, в том числе и BibleQuote Цитата из Библии. Здесь, вы можете скачать, саму оболочку программы. Ссылка для скачивания находится в внизу. Вес словарной оболочки 1 мегабайт 142 кб. Далее, будут размещатся сами словари, желающие смогут скачать и установить выборочно.
Библейские словари - Программа
Словари скачивам так:
Наводим мышкой, на нужный словарь из списка. Кликаем правой кнопкой мышки на название словаря. Выбираем пункт "Сохранить по ссылки как..." или "Save Target As..." или "Открыть в новой вкладке".
Указываем папку, куда собираемся сохранить и жмем "Сохранить".
Примечание 10/12/2018:
В связи с отказом старого сервера программа и словари к ней перекачаны на другой сервер, но файлы словарей закачаны не по-одиночке а в архиве.
Поэтому скачайте архив, распакуйте у себя на компе в папку и уже с той папки сохраните в тело программы.
Библейские словари для программы
- Брокгауза библейский словарь
- Русская Синодальная Библия
- Библейские имена
- Библейско-богословский словарь
- Краткий церковно-славянский словарь
- Кодрант библейский словарь
- Кольера энциклопедия
- Люди Библии словарь
- А.Меня библиологический словарь
- Никифора библейская энциклопедия
- Э.Нюстрема библейский словарь
- РБО библейская энциклопедия
- Религии и народы энциклопедия
- Словарь основных тем Библии
- Вихлянцева библейский словарь
- Вихлянцева библейско-тематический словарь
- Зондэрвана библейско-тематический словарь
- Словарь богословских терминов
- Обряды и таинства
Энциклопедические словари, словари синонимов и толковые словари русского языка
- ASIS словарь синонимов
- Абрамова словарь синонимов
- Ушакова толковый словарь
- Даля толковый словарь
- Ожегова толковый словарь
- Ефремовой толковый словарь
- Толковый словарь иностранных слов
Как добавить словарь
После скачивания, словарь ложим в папку Zodynelis, эта папка находится в корневой папке словаря Dict_Bible
После этого, запускаем словарную оболочку Bible_Dict, расположенную так же в корневой папке Dict_Bible.
Далее, выбираем меню "Словари", нажимаем пункт "Добавить словари". В появившемся окне, кликаньем мышки, выделяем нужный словарь. Потом, указываем раздел, куда хотим поместить словарь и нажимаем кнопку ОК.
Словарь добавлен.
Программа и файлы перекачаны!
Если есть проблемы - обращайтесь к автору публикации!