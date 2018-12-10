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Программа Библейские словари с файлами словарей

Программа Библейские словари
Категория SOFTWARE, Biblical
Программа для поиска по библейским словарям. Эта программа была создана потому, что большинство существующих программ, работающих со словарями, не совсем корректно работают, в том числе и BibleQuote Цитата из Библии. Здесь, вы можете скачать, саму оболочку программы. Ссылка для скачивания находится в внизу. Вес словарной оболочки 1 мегабайт 142 кб. Далее, будут размещатся сами словари, желающие смогут скачать и установить выборочно.

Библейские словари - Программа

Словари скачивам так:
Наводим мышкой, на нужный словарь из списка. Кликаем правой кнопкой мышки на название словаря. Выбираем пункт "Сохранить по ссылки как..." или "Save Target As..." или "Открыть в новой вкладке".
Указываем папку, куда собираемся сохранить и жмем "Сохранить".
Примечание 10/12/2018:
В связи с отказом старого сервера программа и словари к ней перекачаны на другой сервер, но файлы словарей закачаны не по-одиночке а в архиве.
Поэтому скачайте архив, распакуйте у себя на компе в папку и уже с той папки сохраните в тело программы.

Библейские словари для программы

  • Брокгауза библейский словарь
  • Русская Синодальная Библия
  • Библейские имена
  • Библейско-богословский словарь
  • Краткий церковно-славянский словарь
  • Кодрант библейский словарь
  • Кольера энциклопедия
  • Люди Библии словарь
  • А.Меня библиологический словарь
  • Никифора библейская энциклопедия
  • Э.Нюстрема библейский словарь
  • РБО библейская энциклопедия
  • Религии и народы энциклопедия
  • Словарь основных тем Библии
  • Вихлянцева библейский словарь
  • Вихлянцева библейско-тематический словарь
  • Зондэрвана библейско-тематический словарь
  • Словарь богословских терминов
  • Обряды и таинства

Энциклопедические словари, словари синонимов и толковые словари русского языка

  • ASIS словарь синонимов
  • Абрамова словарь синонимов
  • Ушакова толковый словарь
  • Даля толковый словарь
  • Ожегова толковый словарь
  • Ефремовой толковый словарь
  • Толковый словарь иностранных слов

Как добавить словарь

После скачивания, словарь ложим в папку Zodynelis, эта папка находится в корневой папке словаря Dict_Bible
После этого, запускаем словарную оболочку Bible_Dict, расположенную так же в корневой папке Dict_Bible.
Далее, выбираем меню "Словари", нажимаем пункт "Добавить словари". В появившемся окне, кликаньем мышки, выделяем нужный словарь. Потом, указываем раздел, куда хотим поместить словарь и нажимаем кнопку ОК.
Словарь добавлен.
Просмотров 5 646
Рейтинг 4.7 / 5
Добавлено 10.12.2018
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4.7/5 (24)

Comments (5 comments)

E
esxatos 7 years ago

Программа и файлы перекачаны!

Если есть проблемы - обращайтесь к автору публикации!
C
Christian 13 years ago
Проверил, все хорошо скачивается. Качал из браузера Опера. Еще проверил Эксплорером и Мазилой, все ОК.
E
esxatos 13 years ago
http://bible-desktop.org/soft/dict_bible/RuRuASIS.zodвот ссылка, кликаю по ней из FF - появляется не окошко скачки, а абракадабра на экране  и остальные ссылки так жеМожет потому что файлы не в архиве?А, не заметил, что скачивать не надо кликая по ссылке, а  только правой кнопкой - потому выделил красным в тексте:Словари скачивам так:Наводим мышкой, на нужный словарь из списка. Кликаем правой кнопкой мышки на название словаря. Выбираем пункт "Сохранить по ссылки как..." или "Save Target As...".Указываем папку, куда собираемся сохранить и жмем "Сохранить".
T
tabellarius 13 years ago
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, доступны ли для скачивания эти словари?При моих попытках воспользоваться ссылками возникает окно с надписью "Загрузка не может быть сохранена, так как произошла неизвестная ошибка".
E
esxatos 13 years ago
Были не правильные ссвлки на старый сервер, я все перебил - все ссылки рабочие, только словари, указанные в тексте не стоит качать браузером - выдает какой-то текст-абракадабру на экране - лучше качалкой качать, а оболочку по ссылке можно и браузеором качать....

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