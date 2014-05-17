OOoFBTools - Обработка текста - экспорт fb2

Назначение - Пакет инструментов OOoFBTools разработан для создания электронных книг многих форматов.

Набор инструментов работает совместно с бесплатными офисами: OpenOffice, LibreOffice, StarOffice (NeoOffice).

Имеется обширная Справка по всем инструментам с иллюстрациями и тонкостями работы.

Основные возможности:

1. Быстрая и качественная обработка текста после распознавания в Fine Reader (инструменты генерации сносок, корректировки текста, виртуальные клавиатуры и др.)

2. Экспорт в разные форматы - doc, odt, htnl и т.д. средствами OpenOffice / LibreOffice.

3. Экспорт в fb2 формат

Операционная система

OOoFBTools - межплатформенный, т..е. работает на любой операционной системе, которая поддерживает OpenOffice, LibreOffice, StarOffice:

1. Windows 2000/XP/Vista/7/8

2. Linux

3. Mac OS X

4. FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, PCBSD...

Сайт

code.google.com/p/ooofbtools/

Страница закачки последних версий

code.google.com/p/ooofbtools/downloads/list

OOoFBTools

Данное руководство описывает, в доступной форме, работу с кросплатформенным пакетом по подготовке и созданию книг в формате fb2 - OOoFBTools. Пакет не является самостоятельным продуктом, а только плагином к офисному редактору OpenOffice.org Writer, но это обстоятельство нисколько не умаляет его достоинства, а даже наоборот, ввиду его возможностей в паре с офисным пакетом. Достаточно убедится в этом хотя бы взглянув на внушительный список конвертируемых форматов и его функционал, а с выходом версии 2.3 стало как никогда легко, быстро и удобно создавать фб2-книги для чтения их на электронных устройствах.

OOoFBTools

РАЗДЕЛ I. УСТАНОВКА OOoFBTools И КРАТКОЕ ЗНАКОМСТВО С ЕГО ИНТЕРФЕЙСОМ

Установка OOoFBTools

Установка дополнительных платформозависящих пакетов и приложений

Краткое знакомство с интерфейсом OOoFBTools

РАЗДЕЛ II. СОЗДАНИЕ КНИГ В ФОРМАТЕ FB2

ЭЛЕМЕНТЫ КНИГИ И ИХ РАЗМЕТКА

Палитра - FB2 стили

Быстрые клавиши

Структура fb2 файла

Обложка Книги

Название книги

Аннотация на книгу

Аннотация на часть, раздел, главу

Эпиграф

Стих

Цитата

Заголовки

Подзаголовок

Основной текст

Содержание

ВВОД ИНФОРМАЦИИ О КНИГЕ В РЕДАКТОРЕ FB2 СВОЙСТВ

Вкладка Book (Title Info)

Вкладка FB2 (Document Info)

Вкладка Paper Book (Publish Info)

Вкладка Custom Info

НАСТРОЙКА ЭКСПОРТА

ЭКСПОРТ В FB2 ФОРМАТ

Особенности экспорта некоторых элементов

Экспорт графики

Экспорт больших документов

Экспорт документов отформатированных одним стилем

Экспорт текстовых врезок

Экспорт гиперссылок

Экспорт таблиц