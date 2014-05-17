OOoFBTools - Обработка текста - экспорт fb2
Назначение - Пакет инструментов OOoFBTools разработан для создания электронных книг многих форматов.
Набор инструментов работает совместно с бесплатными офисами: OpenOffice, LibreOffice, StarOffice (NeoOffice).
Имеется обширная Справка по всем инструментам с иллюстрациями и тонкостями работы.
Основные возможности:
1. Быстрая и качественная обработка текста после распознавания в Fine Reader (инструменты генерации сносок, корректировки текста, виртуальные клавиатуры и др.)
2. Экспорт в разные форматы - doc, odt, htnl и т.д. средствами OpenOffice / LibreOffice.
3. Экспорт в fb2 формат
Операционная система
OOoFBTools - межплатформенный, т..е. работает на любой операционной системе, которая поддерживает OpenOffice, LibreOffice, StarOffice:
1. Windows 2000/XP/Vista/7/8
2. Linux
3. Mac OS X
4. FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, PCBSD...
Сайт
code.google.com/p/ooofbtools/
Страница закачки последних версий
code.google.com/p/ooofbtools/downloads/list
OOoFBTools
Данное руководство описывает, в доступной форме, работу с кросплатформенным пакетом по подготовке и созданию книг в формате fb2 - OOoFBTools. Пакет не является самостоятельным продуктом, а только плагином к офисному редактору OpenOffice.org Writer, но это обстоятельство нисколько не умаляет его достоинства, а даже наоборот, ввиду его возможностей в паре с офисным пакетом. Достаточно убедится в этом хотя бы взглянув на внушительный список конвертируемых форматов и его функционал, а с выходом версии 2.3 стало как никогда легко, быстро и удобно создавать фб2-книги для чтения их на электронных устройствах.
OOoFBTools
РАЗДЕЛ I. УСТАНОВКА OOoFBTools И КРАТКОЕ ЗНАКОМСТВО С ЕГО ИНТЕРФЕЙСОМ
Установка OOoFBTools
Установка дополнительных платформозависящих пакетов и приложений
Краткое знакомство с интерфейсом OOoFBTools
РАЗДЕЛ II. СОЗДАНИЕ КНИГ В ФОРМАТЕ FB2
ЭЛЕМЕНТЫ КНИГИ И ИХ РАЗМЕТКА
Палитра - FB2 стили
Быстрые клавиши
Структура fb2 файла
Обложка Книги
Название книги
Аннотация на книгу
Аннотация на часть, раздел, главу
Эпиграф
Стих
Цитата
Заголовки
Подзаголовок
Основной текст
Содержание
ВВОД ИНФОРМАЦИИ О КНИГЕ В РЕДАКТОРЕ FB2 СВОЙСТВ
Вкладка Book (Title Info)
Вкладка FB2 (Document Info)
Вкладка Paper Book (Publish Info)
Вкладка Custom Info
НАСТРОЙКА ЭКСПОРТА
ЭКСПОРТ В FB2 ФОРМАТ
Особенности экспорта некоторых элементов
Экспорт графики
Экспорт больших документов
Экспорт документов отформатированных одним стилем
Экспорт текстовых врезок
Экспорт гиперссылок
Экспорт таблиц
ВАЛИДАТОР FB2-ФАЙЛА
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