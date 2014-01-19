Конверторы форматов - fb2 - epub
Часто необходимо конвертировать форматы - для этого существуют много программ - конверторов.
Конверторы форматов - fb2 - epub
С некоторыми можно познакомиться у нас.
FB2Any 1.0
FB2Any - это набор инструментов, позволяющий конвертировать документы FictionBook 2.0 (*.fb2) в различные форматы (*.isilo.pdb, *.txt, *.rtf, *.lit, *.rb).
FB2Any построен как набор COM объектов и может быть запущен из любого приложения/скрипта.
Установщик содержит типовые скрипты с самыми общими функциональными возможностями, но можно пойти дальше и отредактировать эти скрипты для выполнения конкретных задач.
Версия 1.0
Разработчик : Dmitry Gribov
Конвертор из Fb2 формата в EPUB
Здесь можно скачать также Конвертор из Fb2 формата в EPUB
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