Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme
Serg

Конверторы форматов - fb2 - epub

Конвертор из Fb2 формата в EPUB
Категория SOFTWARE, Text Processing
Часто необходимо конвертировать форматы - для этого существуют много программ - конверторов.

Конверторы форматов - fb2 - epub

С некоторыми можно познакомиться у нас.

FB2Any 1.0

FB2Any - это набор инструментов, позволяющий конвертировать документы FictionBook 2.0 (*.fb2) в различные форматы (*.isilo.pdb, *.txt, *.rtf, *.lit, *.rb).
FB2Any построен как набор COM объектов и может быть запущен из любого приложения/скрипта.
Установщик содержит типовые скрипты с самыми общими функциональными возможностями, но можно пойти дальше и отредактировать эти скрипты для выполнения конкретных задач.
Версия 1.0
Разработчик : Dmitry Gribov

Конвертор из Fb2 формата в EPUB

Здесь можно скачать также Конвертор из Fb2 формата в EPUB
Конвертор из Fb2 формата в EPUB
Просмотров 3 841
Рейтинг 4.7 / 5
Добавлено 19.01.2014
Rate this publication:
4.7/5 (11)

Comments (1 comment)

D
DikBSD 13 years ago
Очень простой, но КАЧЕСТВЕННЫЙ конвертер!

Похожие программы

Все программы