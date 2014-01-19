Часто необходимо конвертировать форматы - для этого существуют много программ - конверторов.

Конверторы форматов - fb2 - epub

С некоторыми можно познакомиться у нас.

FB2Any 1.0

FB2Any - это набор инструментов, позволяющий конвертировать документы FictionBook 2.0 (*.fb2) в различные форматы (*.isilo.pdb, *.txt, *.rtf, *.lit, *.rb).

FB2Any построен как набор COM объектов и может быть запущен из любого приложения/скрипта.

Установщик содержит типовые скрипты с самыми общими функциональными возможностями, но можно пойти дальше и отредактировать эти скрипты для выполнения конкретных задач.

Версия 1.0

Разработчик : Dmitry Gribov