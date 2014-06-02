STDU Viewer 1.5.528

Компактная программа для чтения электронных документов (книг). Поддерживает форматы DjVu, PDF и TIFF. Для чтения нескольких книг предусмотрены отдельные вкладки с возможностью поиска по каждой из них, а система закладок позволяет вернуться к последней прочитанной странице в любой момент времени. Кроме просмотра, возможна распечатка документа. Программа STDU viewer бесплатна в случае некоммерческого использования.



Делает просмотр электронной документации в форматах DjVu, TIFF и PDF более удобным. Имеет очень простые средства для навигации по документу, позволяет просматривать содержание и быстро перемещаться к нужному фрагменту. Есть возможность масштабирования страниц, одновременное отображение нескольких страниц на экране, поворот страниц на 90 градусов. Кроме этого, читая документацию, можно добавлять закладки, чтобы быстро находить важные фрагменты текста. Кроме того, что программа поддерживает гиперссылки содержания в тех форматах, где такая возможность есть. Умеет выделять и копировать текст и рисунки



Очень легкая альтернатива тяжелому Acrobat Reader!



Основные характеристики STDU Viewer:

Одновременное отображение нескольких страниц на экране.

Поворот страниц на 90 градусов.

Добавление закладок при чтении, чтобы быстро находить нужные фрагменты текста .

Поддержка гиперссылок содержания в тех форматах, где такая возможность есть.

Просмотр страниц как по одиночке, так и «книжными разворотами».

Поиск в тексте.

Показ содержания и эскизов.

Быстрый переход на страницу.



Автор: STDUtility.com

Сайт программы: http://www.stdutility.com/stduviewer.html

OS: Microsoft Windows 2000/XP/2003/Vista/7