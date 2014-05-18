Год выпуска: 2002

Версия: 2.4

Разработчик: Сергей Гурин. Россия. Томск.

Платформа: Windows

Совместимость с Vista: неизвестно

Язык интерфейса: только английский

Alha - Словарь древнегреческо-русский

Описание

Программа Alpha - это электронная версия древнегреческо-русского словаря И.Х.Дворецкого (под ред. С.И.Соболевского). Книга была выпущена государственным издательством иностранных и национальных словарей в 1958 г. и больше не переиздавалась. Это самый полный древнегреческо-русский словарь, он содержит 70 тысяч статей со множеством цитат из древних авторов.



Дополнительная информация

Старая версия программы, в которой еще не было ограничения по словарной базе.

В этой версии не все функции могут полноценно работать (напр. заметки).



Минимальные возможности программы

быстрый доступ к словарной статье. Просто наберите несколько первых букв нужного слова - и в алфавитном списке появятся ближайшие гнездовые слова. Список слов можно пролистывать вверх-вниз.

переходы из статьи. Если в тексте словарной статьи Вас интересует какое-то слово, Вы можете посмотреть его значения, дважды щелкнув по нему мышкой.

переходы по истории поиска. В историю поиска заносятся все просмотренные статьи. Вы всегда можете к ним вернуться: для этого выберите вкладку списка переходов и укажите на нужное слово.

выбор вида статьи. Статья может быть представлена как обычный словарный текст или как список основных значений. Во втором случае каждое значение помещается на одной строке, что позволяет быстро окинуть взглядом весь их спектр.

интеграция с другими программами. Для разработчиков программ, работающих с греческими текстами: cловарь Alpha является сервером COM-автоматизации и может вызываться из других программ.



Более сложные возможности



расширенный поиск. Если греческое слово указано не в основной грамматической форме, то расширенный поиск создаст список возможных основных форм слова

полнотекстовый поиск слова или фразы. В этом режиме будет выполняться поиск по всему словарю, включая цитаты из древних авторов. Придыхания и ударения могут участвовать в поиске либо опускаться. Если Вы хотите найти слово без учета приставки, суффикса или окончания - используйте метасимвол *. Искомое слово (фраза) может быть и на греческом языке, и на русском. Результаты Вашего поиска занесутся в отдельный список.

система закладок. Если появляются статьи, которые Вы часто используете - отметьте их закладками. Для них есть свой список, который сохраняется на диске.

редактор греческих слов. Ввести греческое слово можно не только с помощью клавиатуры, но и с помощью таблицы символов Alpha.

экспорт статьи. Программа предоставляет Вам возможность использовать словарную статью или ее часть в Microsoft Word или другом текстовом редакторе (через буфер обмена).

поиск слов из различных текстов. Переводимый греческий текст может быть набран различными греческими шрифтами. Список шрифтов, распознаваемых словарем, постоянно дополняется.

интеграция с редактором Microsoft Word. Словарь можно использовать автономно, а можно вместе с Word. В последнем случае поиск слов выполняется прямо из Word'a. Таблица символов Alpha из Word'a тоже доступна: Вы можете ввести в документ греческие слова с придыханиями и ударениями.



Максимальные возможности



Система заметок. Вам захотелось добавить к словарной статье свои заметки-комментарии? В Alpha есть и эта возможность. Кроме того, заметки могут группироваться в разные файлы (по разным темам). Они включаются в общую поисковую систему словаря.





Установка и удаление макросов Alpha

(для Microsoft Word 97 и Microsoft Word 2000)



Макросы Alpha позволяют:

вызывать словарь Alpha и выполнять поиск греческих слов непосредственно из Microsoft Word,

вводить в документах Word греческий текст политоническим шрифтом Alpha000 (со всеми придыханиями и ударениями) с помощью таблицы греческих букв

закрывать словарь из Microsoft Word с сохранением его текущего состояния



Установка

Если у Вас уже была установлена ранняя версия макросов, то перед установкой новой версии старую версию нужно сначала удалить. Для установки выполните следующую последовательность действий:



1. Выберите пункт главного меню Сервис -> Макрос -> Макросы…



2. В появившемся окне диалога нажмите кнопку Организатор…



3. В диалоге Организатор щелкните мышкой по вкладке Панели. Выберите в левом списке (AlphaWord.doc) имя Alpha, если оно еще не выбрано и нажмите кнопку Копировать



4. Щелкните мышкой по вкладке Макросы. Выберите в левом списке (AlphaWord.doc) имя AlphaMacros (если оно еще не выбрано) и нажмите кнопку Копировать



5. Закройте диалог Организатор кнопкой Закрыть



6. Закройте документ AlphaWord.doc (если он открыт) и затем переместите панель Alpha в удобное место.





Удаление