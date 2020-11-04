Создание электронных книг в djvu - Программы

Основные программы по обработке сканов и кодированию в djvu. Все описанные ниже программы - портабельные, т.е. не требуют установки.

Создание электронных книг в djvu (обработка сканов и кодирование)

1. Scan Tailor- обработка сканов (исправление ориентации и наклона сканов, разрезка разворотов, определение полезной области текста, задание полей - макетирование, вывод результата - удаление мусора, выбор режима (черно-белый, цветной/серый или смешанный), выбор dpi сканов на выходе, регулировка толщины букв )... В следующих версиях появится возможность исправления искривления строк у корешка - ручной и автоматический режим.

Документация

Быстрое начало работы

Впечатления о программе - использование

Еще ресурс

Создание DjVu с помощью Scan Tailor(видео и инструкция в формате pdf, djvu)

Видео от создателя Scan Tailor - новые возможности будущей версии программы

2. Book Restorer - многофункциональная программа по обработке и подготовке сканов для создания электронной книги.

В принципе, многие ее возможности вполне заменяются более удобной программой Scan Tailor. Book Restorer можно использовать в основном из=за ее уникальной возможности исправления кривизны строк, что пока Scan Tailor делать не умеет.

В архиве Book_Restorer4.2.1_Portable.rar есть архив с Справкой к программе.

Иллюстрированное описание работы по исправлению кривизны строк - многофункциональная программа по обработке и подготовке сканов для создания электронной книги.В принципе, многие ее возможности вполне заменяются более удобной программой Scan Tailor. Book Restorer можно использовать в основном из=за ее уникальной возможности исправления кривизны строк, что пока Scan Tailor делать не умеет.В архиве Book_Restorer4.2.1_Portable.rar есть архив с Справкой к программе.

3. Document Express Enterprise 5.1.0 - Основной кодировщик в djvu формат.

В архиве DocumentExpressEnterprise5.1.0Portable.rar есть архив с Справкой к программе.



4. DjVu Editor 6.0 Pro - djvu-редактор. Полезен не для кодирования (результат - намного хуже, чем у Document Express Enterprise 5.1.0 ), а для редактирования уже готовых djvu-файлов - изменение ориентации скана, изменение порядка следования сканов, вставка скана и (или) другого djvu-файла в редактируемый основной djvu-файл. Редактор полезен еще и при создании гиперссылок в готовой djvu-книге.

Небольшое описание - djvu-редактор. Полезен не для кодирования (результат - намного хуже, чем у Document Express Enterprise 5.1.0 ), а для редактирования уже готовых djvu-файлов - изменение ориентации скана, изменение порядка следования сканов, вставка скана и (или) другого djvu-файла в редактируемый основной djvu-файл. Редактор полезен еще и при создании гиперссылок в готовой djvu-книге.

6. Djvu Bookmarker - Создание оглавления в djvu-книге (отображается, как вкладка Содержание в просмотрщике WinDjVu)

Документация и пошаговая иллюстрированная инструкция - Создание оглавления в djvu-книге (отображается, как вкладка Содержание в просмотрщике WinDjVu)

2012-09-04

Примечание от 04/11/2020 от esxatos:

Эта страница была создана DikBSD в 2012 г и многие программы на старых серверах уже не доступны. Сегодня я их перекачал на новый сервер - ссылки на скачивание под описанием (для зарегистрированных полльзователей).