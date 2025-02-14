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BibleQuote 7.3 - Программа для исследования Библии...
SamuelAKim
BibleQuote 7.3 - Программа для исследования Библии и чтения книг
Категория
BIBLEQUTE MODULES
,
SOFTWARE
,
BibleQuote
Текущий вариант программы находится на странице
BibleQuote 7 - Программа для исследования Библии и чтения книг
Просмотров
7 767
Рейтинг
4.5 / 5
Добавлено
14.02.2025
Rate this publication:
4.5
/5 (
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Comments
(14 comments)
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S
Shantis
2 years ago
В последней версии Цитаты BibleQuote_7.5.0.900 на официальном сайте - троян. Конкретный. Называется UDS:Trojan-Downloader.Win32.Delf.gen.
Как-то это не очень смотрится на сайте, посвящённом Библии.
Reply
R
rkazakov
2 years ago
Это не троян. Думаю, некоторые антивирусы определяют тот факт, что приложение загружает ZIP архивы (модули MyBible) и отмечают программу как потенциально опасную.
Reply
�
Алексей Т
3 years ago
Здравствуйте.
В "Цитате" слова Иисуса выделены красным и тематически отделены друг от друга пробелами. Можно ли как-то привести их в стандартный вид, т. е. без выделений и без пробелов?
Reply
�
Владимир72
3 years ago
Здравствуйте. Почему при добавлении новых модулей, исчезают все модули?
Reply
V
vkostin
4 years ago
Здравствуйте. Для повседневного чтения сохраняется предыдущее место чтения? В версии 7.5 такой опции нет...
Reply
N
ngoncharow
4 years ago
журнал тоже исчез
Reply
N
ngoncharow
4 years ago
на WIn 10 программа не открываеться, висит в трее
Reply
�
АПОЛОС
5 years ago
Здравствуйте! Как скачать и пользоваться программой на андроиде BibleQuote 7.3 - Программа для исследования Библии и чтения книг.
Скачивает но не открывает файлы
Reply
R
rkazakov
5 years ago
Добрый день! Программа BibleQuote разработана для операционной системы Windows.
Reply
V
Viktor Komisarenko
5 years ago
Здравствуйте для мак бук есть подобные программы или только для виндоус?
Reply
R
rkazakov
5 years ago
Добрый день!
На macOS можно запустить с помощью Wine, подобно как показано как запустить на Linux: Установка и запуск BibleQuote 7 на операционной системе Linux.
Reply
R
rkazakov
5 years ago
Да, отличается. Хорошо бы обновить информацию на Эсхатосе.
Reply
E
esxatos
5 years ago
Ого, на сайте уже 7.5, она принципиально отличается?
Пишут письма мне
Добрый день!
Почему то исчезла программа "Цитата из Библии 6..."
Скачал последнюю версию со стр.
https://www.biblequote.org/#download
Скачал архив., но не удалось установить с правильным размещением модулей.
Подскажите, пож-та, как грамотно установить ПО и разместить все папки
для полного функционала ПО.
Спасибо!
Reply
E
esxatos
6 years ago
Вниманию автора! Есть коммент в ФБ.
Reply
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В последней версии Цитаты BibleQuote_7.5.0.900 на официальном сайте - троян. Конкретный. Называется UDS:Trojan-Downloader.Win32.Delf.gen.
Как-то это не очень смотрится на сайте, посвящённом Библии.
Это не троян. Думаю, некоторые антивирусы определяют тот факт, что приложение загружает ZIP архивы (модули MyBible) и отмечают программу как потенциально опасную.
Здравствуйте.
В "Цитате" слова Иисуса выделены красным и тематически отделены друг от друга пробелами. Можно ли как-то привести их в стандартный вид, т. е. без выделений и без пробелов?
Здравствуйте. Почему при добавлении новых модулей, исчезают все модули?
Здравствуйте. Для повседневного чтения сохраняется предыдущее место чтения? В версии 7.5 такой опции нет...
журнал тоже исчез
на WIn 10 программа не открываеться, висит в трее
Скачивает но не открывает файлы
Добрый день! Программа BibleQuote разработана для операционной системы Windows.
Здравствуйте для мак бук есть подобные программы или только для виндоус?
Добрый день!
На macOS можно запустить с помощью Wine, подобно как показано как запустить на Linux: Установка и запуск BibleQuote 7 на операционной системе Linux.
Да, отличается. Хорошо бы обновить информацию на Эсхатосе.
Ого, на сайте уже 7.5, она принципиально отличается?
Пишут письма мне
Добрый день!
Почему то исчезла программа "Цитата из Библии 6..."
Скачал последнюю версию со стр.
https://www.biblequote.org/#download
Скачал архив., но не удалось установить с правильным размещением модулей.
Подскажите, пож-та, как грамотно установить ПО и разместить все папки
для полного функционала ПО.
Спасибо!
Вниманию автора! Есть коммент в ФБ.