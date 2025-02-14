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SamuelAKim

BibleQuote 7.3 - Программа для исследования Библии и чтения книг

BibleQuote 7.3 - Программа для исследования Библии и чтения книг
Категория BIBLEQUTE MODULES, SOFTWARE, BibleQuote
Текущий вариант программы находится на странице

BibleQuote 7 - Программа для исследования Библии и чтения книг

Просмотров 7 767
Рейтинг 4.5 / 5
Добавлено 14.02.2025
Rate this publication:
4.5/5 (8)

Comments (14 comments)

S
Shantis 2 years ago

В последней версии Цитаты BibleQuote_7.5.0.900 на официальном сайте - троян. Конкретный. Называется UDS:Trojan-Downloader.Win32.Delf.gen.

Как-то это не очень смотрится на сайте, посвящённом Библии.
R
rkazakov 2 years ago

Это не троян. Думаю, некоторые антивирусы определяют тот факт, что приложение загружает ZIP архивы (модули MyBible) и отмечают программу как потенциально опасную.
Алексей Т 3 years ago

Здравствуйте. 
В "Цитате" слова Иисуса выделены красным и тематически отделены друг от друга пробелами. Можно ли как-то привести их в стандартный вид, т. е. без выделений и без пробелов? 
Владимир72 3 years ago

Здравствуйте. Почему при добавлении новых модулей, исчезают все модули?

 
V
vkostin 4 years ago

Здравствуйте. Для повседневного чтения сохраняется предыдущее место чтения? В версии 7.5 такой опции нет...
N
ngoncharow 4 years ago

журнал тоже исчез
N
ngoncharow 4 years ago

на WIn 10 программа не открываеться, висит в трее
АПОЛОС 5 years ago
Здравствуйте! Как скачать и пользоваться программой на андроиде BibleQuote 7.3 - Программа для исследования Библии и чтения книг.
Скачивает но не открывает файлы
R
rkazakov 5 years ago

Добрый день! Программа BibleQuote разработана для операционной системы Windows.
V
Viktor Komisarenko 5 years ago

Здравствуйте для мак бук есть подобные программы или только для виндоус?
R
rkazakov 5 years ago

Добрый день!

На macOS можно запустить с помощью Wine, подобно как показано как запустить на Linux: Установка и запуск BibleQuote 7 на операционной системе Linux.
R
rkazakov 5 years ago

Да, отличается. Хорошо бы обновить информацию на Эсхатосе.
E
esxatos 5 years ago

Ого, на сайте уже 7.5, она принципиально отличается?

 


Пишут письма мне

 


Добрый день!

 

Почему то исчезла программа "Цитата из Библии 6..."

 

Скачал последнюю версию со стр.


https://www.biblequote.org/#download

 

Скачал архив., но не удалось установить с правильным размещением модулей.

 

Подскажите, пож-та, как грамотно установить ПО и разместить все папки

 

для полного функционала ПО.

 

Спасибо!




 
E
esxatos 6 years ago

Вниманию автора! Есть коммент в ФБ.

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