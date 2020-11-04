Техника сканирования и создания электронных книг
В этой теме размещено много пособий по сканированию текстов и созданию электронных книг.
Техника сканирования и создания электронных книг
Кто желает научится делать хорошие электронные книги - это вам помощь!
Название книг и статей определяет их содержание, качайте, изучайте и делайте прекрасные книги!
Здесь книги и статьи по вопросам КАЧЕСТВЕННОГО сканирования, распознавания и изготовления электронных книг.
Методик изготовления электронных книг, например, djvu - много.
В этих материалах каждый может найти для себя ту, которая будет ему ближе и легче.
Главное - прочтите и начните работу!
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, в какой программе создаются подстрочники?
Пример подстрочника:
http://wampi.ru/image/RikOyz8