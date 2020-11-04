Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme
DikBSD

Техника сканирования и создания электронных книг

Техника сканирования и создания электронных книг
Категория SOFTWARE, Text Processing
В этой теме размещено много пособий по сканированию текстов и созданию электронных книг.

Техника сканирования и создания электронных книг

Кто желает научится делать хорошие электронные книги - это вам помощь!
Название книг и статей определяет их содержание, качайте, изучайте и делайте прекрасные книги! ays

Здесь книги и статьи по вопросам КАЧЕСТВЕННОГО сканирования, распознавания и изготовления электронных книг.

Методик изготовления электронных книг, например, djvu - много.
В этих материалах каждый может найти для себя ту, которая будет ему ближе и легче.
Главное - прочтите и начните работу!
Просмотров 2 867
Рейтинг 4.8 / 5
Добавлено 04.11.2020
Rate this publication:
4.8/5 (18)

Comments (1 comment)

S
Sarah 5 years ago

Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, в какой программе создаются подстрочники? 

Пример подстрочника:

http://wampi.ru/image/RikOyz8

Похожие программы

Все программы