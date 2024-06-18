«Путешествие по Библии» Версия 1.1.

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Программа не требует инсталляции и может работать непосредственно с CD. Однако для более быстрой работы рекомендуется переписать ее на жесткий диск компьютера в отдельную созданную Вами папку (потребуется 300 MB свободного места). Запуск осуществляется файлом start.exe из корневой папки CD или из созданной Вами папки на жестком диске.

Если на Вашем компьютере не установлены необходимые шрифты (древнегреческий и древнееврейский), при первом запуске программа предложит установить эти шрифты, после чего ее необходимо запустить вновь. В некоторых случаях настройки компьютера могут блокировать автоматическую установку шрифтов, тогда их следует установить самостоятельно через «Панель управления» из папки fonts компакт-диска.

Минимальные технические требования:

Windows 98/ME/2000/XP

Процессор P-III 600 МГц

Оперативная память: 256 МВ

Internet Explorer версии 5.5 и выше

SVGA-монитор, 8-х скоростной CD-привод, мышь

Рекомендуемые технические требования:

Windows XP

Оперативная память: 512 МВ

Процессор P-III 800 МГц

Internet Explorer версии 5.5 и выше

SVGA-монитор, 8-х скоростной CD-привод, мышь

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© Карты, справочные тексты, иллюстрации, параллельные места в тексте Библии.

Российское Библейское общество, 2004–2005

© Карты (подготовка к изданию). ООО Ассоциированный картографический центр, 2003

© Разработка программной части. «Миллиарт», 2004–2005

BWHEBB, BWHEBL [Hebrew]; BWGRKL, BWGRKN, and BWGRKI [Greek] Postscript® Type 1 and TrueType™ fonts Copyright © 1994-2002 BibleWorks, LLC. All rights reserved. These Biblical Greek and Hebrew fonts are used with permission and are from BibleWorks, software for Biblical exegesis and research.

Российское Библейское общество

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Запуск программы осуществляется файлом start.exe из корневой папки. Объем архива с ПО - 142 МБ.