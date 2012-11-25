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AndriyS

Утилита для склейки/порезки pdf-файлов

Утилита для склейки/порезки pdf-файлов
Категория SOFTWARE, Text Processing
Утилита pdfsam для склейки/порезки pdf-файлов - часто бывает нужно что-то вырезать или добавить в PDF.

pdfsam

A free open source tool to split and merge pdf documents.
Просмотров 2 095
Рейтинг 4.9 / 5
Добавлено 25.11.2012
Rate this publication:
4.9/5 (9)

Comments (3 comments)

E
eroxin 2 years ago

Ссылка не работает
A
AndriyS 13 years ago
Обновил.
T
Tov 13 years ago
А как хоть она называется? Краткое описание бы и скриншот...

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