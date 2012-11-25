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Утилита для склейки/порезки pdf-файлов
AndriyS
Утилита для склейки/порезки pdf-файлов
Категория
SOFTWARE
,
Text Processing
Утилита pdfsam для склейки/порезки pdf-файлов - часто бывает нужно что-то вырезать или добавить в PDF.
pdfsam
A free open source tool to split and merge pdf documents.
Просмотров
2 095
Рейтинг
4.9 / 5
Добавлено
25.11.2012
Rate this publication:
4.9
/5 (
9
)
Comments
(3 comments)
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E
eroxin
2 years ago
Ссылка не работает
Reply
A
AndriyS
13 years ago
Обновил.
Reply
T
Tov
13 years ago
А как хоть она называется? Краткое описание бы и скриншот...
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