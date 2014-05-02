ABBYY FineReader 12
ABBYY FineReader постоянно совершенствует программу, выходят новые версии, для работы с текстами я успешно применяю 9 версию, но иногда и новые - 11 и 12, там где нужны иврит и старорусский шрифты.
ABBYY FineReader - 11 и 12 версии Файнридера
ABBYY FineReader - 11 версия файнридера позволяет добавлять многие языки, которые нужны для качественного распознания многих текстов - иврит, церковно-славянский и другие.
Программа не очень хорошо работает со сносками/ссылками - некоторые распознает корректно и вставляет их в распознанный текст, но многие ссылки/сноски может скинуть в конец текста - разбирайся мол сама, что почем
Поэтому надо пробовать...
Для работы с текстами с многими ссылками/сносками рекомендую применять девятую версию.
Поделитесь своими впечатлениями по работе с программой.
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