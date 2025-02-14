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SamuelAKim

Цитата из Библии - BibleQuote 6.0 Бета SamuelAKim - 2014-06-28

Цитата из Библии - BibleQuote 6.0 Бета от SamuelAKim от 28.06.2014
Категория BIBLEQUTE MODULES, SOFTWARE, BibleQuote
Последние версии программы BibleQuote - Цитата из Библии
От администрации Эсхатоса
Программа BibleQuote - Цитата из Библии пользуется популярностью среди христиан,
особенно для быстрого поиска и цитирования библейских стихов, а также она имеет уникальную возможность для сравнения текстов разных переводов Библии.
В данный момент разработчики программы прекратили работы по её совершенствованию,
появилось много разных программ для смартфонов, айфонов и др.
Однако последние версии этой программы для настольного компьютера (десктопная) вполне работоспособны и могут применяться всеми.
Сегодня мы предлагаем всем самую последнюю версию программы, над которой работал в свое время SamuelAKim.

Цитата из Библии - BibleQuote 6.0 Бета от 28 июня 2014 года

BibleQuote 6.0 Бета
Цитата из Библии BibleQuote 6
Версия: 6.0
Стадия версии: Бета
Последнее изменение: 28.06.2014
JesusChrist.ru - сервер христианского общения
Над программой работал Тимофей Ха и группа добровольцев
Последние изменения Самуэль Ким - SamuelAKim

Цитата из Библии - BibleQuote 6 от 28 июня 2014 года - SamuelAKim - Содержание

  • Последнее обновление программы Цитата из Библии версии 6.0 от 28 июня 2014 года
  • Модули Библии на греческом, русском и английском языках - модули на греческом языке содержат номера Стронга, морфологический анализ, знаки акцентации и регистр, т.е. имена и другие слова написаны с большой буквы.
  • Пакет имеет несколько лексиконов Стронга: Strong's Exhaustive Concordance; Еврейский лексикон Стронга и Греческий лексикон Стронга на русском языке.
  • Система параллельных мест приведена согласно базе The Treasury Of Scripture Knowledge от Jerome H. Smith.
  • Словари и энциклопедии:
    • Морфология греческого языка,
    • Краткий словарь православных терминов,
    • Библейский словарь В.П.Вихлянцева
Всё это можно найти в панели Словари.

Пакет содержит также следующие модули:

Библия переводы
на греческом языке
  • Analytic Septuagint-sam
  • NT Byzantine text-type (Majority Text)-sm
  • NT Codex Purpureus Beratinus
  • NT Codex Purpureus Beratinus-sm
  • NT Textus Receptus
  • NT Textus Receptus-sm
  • NT Tischendorf's New Testament
  • Septuaginta
  • Septuaginta-a
  • Septuaginta-am
  • Septuaginta-m
на английском языке
  • King James Version-s
на русском языке
  • Библия, для переводчиков 77 книг
  • Библия. Уточненный синодальный перевод
  • Русский Синодальный текст
  • Русский Синодальный текст (издание Московской Патриархии)
  • Русский Синодальная Библия (с номерами Стронга, слова Иисуса выделены красным)
Комментарии
  • Комментарии Баркли к Новому Завету
  • Комментарии Дж.Дарби
  • Комментарии Джона Райла
  • Комментарии Шмидта и Джеске к книге Бытие
  • Содержание книг Нового Завета.
Мы не несем ответственности за содержание модулей в данной сборке, т.к. часть из них была взята из разных источников Интернета и не проходила тестирование.
Просмотров 7 513
Рейтинг 4.3 / 5
Добавлено 14.02.2025
Rate this publication:
4.3/5 (12)

Comments (2 comments)

A
artemsergey 7 years ago

Пользуюсь очень давно. Очень хорошая программа. Один недостаток: недавно я перешёл на планшет на Windows 10, так вот в главном окне программы нет возможности прокрутки книги пальцем только боковым скроллером. Если у кого-то есть возможнось исправить это было бы просто супер.
S
SamuelAKim 7 years ago

К сожалению, у меня нет такого планшета и я не смогу протестировать программу на планшете, пока у меня не появится такое устройство с Виндовс10. ;)

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