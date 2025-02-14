Цитата из Библии - BibleQuote 6.0 Бета SamuelAKim - 2014-06-28
Последние версии программы BibleQuote - Цитата из Библии
От администрации Эсхатоса
Программа BibleQuote - Цитата из Библии пользуется популярностью среди христиан,
особенно для быстрого поиска и цитирования библейских стихов, а также она имеет уникальную возможность для сравнения текстов разных переводов Библии.
В данный момент разработчики программы прекратили работы по её совершенствованию,
появилось много разных программ для смартфонов, айфонов и др.
Однако последние версии этой программы для настольного компьютера (десктопная) вполне работоспособны и могут применяться всеми.
Сегодня мы предлагаем всем самую последнюю версию программы, над которой работал в свое время SamuelAKim.
Цитата из Библии - BibleQuote 6.0 Бета от 28 июня 2014 года
BibleQuote 6.0 Бета
Цитата из Библии BibleQuote 6
Версия: 6.0
Стадия версии: Бета
Последнее изменение: 28.06.2014
JesusChrist.ru - сервер христианского общения
Над программой работал Тимофей Ха и группа добровольцев
Последние изменения Самуэль Ким - SamuelAKim
Цитата из Библии - BibleQuote 6 от 28 июня 2014 года - SamuelAKim - Содержание
- Последнее обновление программы Цитата из Библии версии 6.0 от 28 июня 2014 года
- Модули Библии на греческом, русском и английском языках - модули на греческом языке содержат номера Стронга, морфологический анализ, знаки акцентации и регистр, т.е. имена и другие слова написаны с большой буквы.
- Пакет имеет несколько лексиконов Стронга: Strong's Exhaustive Concordance; Еврейский лексикон Стронга и Греческий лексикон Стронга на русском языке.
- Система параллельных мест приведена согласно базе The Treasury Of Scripture Knowledge от Jerome H. Smith.
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Словари и энциклопедии:
- Морфология греческого языка,
- Краткий словарь православных терминов,
- Библейский словарь В.П.Вихлянцева
Всё это можно найти в панели Словари.
Пакет содержит также следующие модули:
Библия переводы
на греческом языке
- Analytic Septuagint-sam
- NT Byzantine text-type (Majority Text)-sm
- NT Codex Purpureus Beratinus
- NT Codex Purpureus Beratinus-sm
- NT Textus Receptus
- NT Textus Receptus-sm
- NT Tischendorf's New Testament
- Septuaginta
- Septuaginta-a
- Septuaginta-am
- Septuaginta-m
на английском языке
- King James Version-s
на русском языке
- Библия, для переводчиков 77 книг
- Библия. Уточненный синодальный перевод
- Русский Синодальный текст
- Русский Синодальный текст (издание Московской Патриархии)
- Русский Синодальная Библия (с номерами Стронга, слова Иисуса выделены красным)
Комментарии
- Комментарии Баркли к Новому Завету
- Комментарии Дж.Дарби
- Комментарии Джона Райла
- Комментарии Шмидта и Джеске к книге Бытие
- Содержание книг Нового Завета.
Мы не несем ответственности за содержание модулей в данной сборке, т.к. часть из них была взята из разных источников Интернета и не проходила тестирование.
Пользуюсь очень давно. Очень хорошая программа. Один недостаток: недавно я перешёл на планшет на Windows 10, так вот в главном окне программы нет возможности прокрутки книги пальцем только боковым скроллером. Если у кого-то есть возможнось исправить это было бы просто супер.
К сожалению, у меня нет такого планшета и я не смогу протестировать программу на планшете, пока у меня не появится такое устройство с Виндовс10. ;)