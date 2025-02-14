Цитата из Библии - BibleQuote 6.0 Бета SamuelAKim - 2014-06-28

Последние версии программы BibleQuote - Цитата из Библии

От администрации Эсхатоса

Программа BibleQuote - Цитата из Библии пользуется популярностью среди христиан,

особенно для быстрого поиска и цитирования библейских стихов, а также она имеет уникальную возможность для сравнения текстов разных переводов Библии.

В данный момент разработчики программы прекратили работы по её совершенствованию,

появилось много разных программ для смартфонов, айфонов и др.

Однако последние версии этой программы для настольного компьютера (десктопная) вполне работоспособны и могут применяться всеми.

Сегодня мы предлагаем всем самую последнюю версию программы, над которой работал в свое время SamuelAKim.