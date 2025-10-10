Антон Соколов – Сравнительный анализ религий древней Индии, Шумера и Египта

Одной из самых загадочных концепций в индийской духовной мысли является тантрическая концепция десяти Махавидий. По данной теме наиболее широко известен труд канадского индолога Девида Кинсли. Д. Кинсли провел всесторонний анализ доступных письменных источников, также посетил ряд существующих в Индии тематических храмов, тем не менее, идея Махавидий – почему десять, почему именно такого облика, что они олицетворяют - осталась для него загадкой. Буквальный перевод термина «махавидья» означает «великое (высшее, превосходящее полное) знание». Следуя буквальному переводу, получается, что десять махавидий – это десять богинь, несущих десять аспектов «великого знания». Существует несколько мифов о происхождении Махавидий, все они описаны Д. Кинсли. Наиболее подробная версия излагается в Махабхагавата-пуране и Брихаддхарма-пуране, датируемых XIV веком. Кратко суть мифа в следующем (излагается по Д.Кинсли):

Однажды царь Дакша решил устроить жертвоприношение, на которое позвал всех богов и богинь кроме Шивы и его жены Сати, так как Шива не нравился Дакше. Шива как царь йогинов, будучи аскетом имеет странные привычки (общение с бхутами-нежитью, исполняет ритуалы в местах кремации и т.д.) и на вид действительно может показаться отталкивающим. Шиве отказ в приглашении был безразличен, но Сати возмутилась, и твердо решила прийти. Шива воспрепятствовал, тогда Сати пришла в ярость, обвинила Шиву в тщеславии и высокомерии. Шива закрыл глаза, чтобы не видеть ярость Сати. Когда же открыл - перед ним уже стояла Махакали. Шива в ужасе попытался убежать, но Махакали разделилась на десять частей, и перекрыла все стороны света так, что Шиве оказалось некуда бежать. Не в силах бежать и двигаться Шива замирает и спрашивает: кто все эти богини? Сати отвечает, что это её десять форм. Будучи не в силах пошевелить ни одной конечностью, но только своим третьим глазом, Шива распознает в десяти формах Сати, после чего происходит их примирение и воссоединение.

Следует отметить, что роль Шивы в тантре отлична от роли Шивы в Тримурти. В тантре Шива рассматривается во взаимосвязи со своей Шакти - Сати. Считается, что их единство – это метафизический идеал, к которому следует стремиться каждому тантристу. Согласно тантре, особыми техниками внутренняя энергия, называемая кундалини, поднимается вверх от основания позвоночника, проходя поочередно через семь чакр к макушке головы, где и происходит единение Шивы и Шакти. Будет неверным говорить, что единение Шивы и Шакти – это единение противоположностей. Шива и Шакти – это не противоположности, а взаимодополняющие силы. Согласно приведенному мифу, Шакти – то, что познается, Шива – тот, кто познает. В мифе активная роль познающего остается за Шивой, тогда как Сати (Шакти) задает «десять загадок» и пассивно стоит перед активно ищущим ответы Шивой. Шива «движется» от одного облика к другому, распознавая их поочередно. Распознание всех десяти обликов представляется единением познаваемого и познающего. Фактически получается, что Шива и Сати воссоединяются благодаря обретению Шивой нового знания (о макро- и микрокосме), что, наверняка, и выражается в термине «Махавидьи – великое знание».

Антон Соколов – Сравнительный анализ религий древней Индии, Шумера и Египта

2012 г. / 219 с.

Антон Соколов – Сравнительный анализ религий древней Индии, Шумера и Египта – Содержание

Введение

ЧАСТЬ I. Современная психология и древняя философия

1.1 Психологические типы Юнга и их связь с античной философией

1.2 Варны, гуны и платоновские «три начала души»

1.3 Триединая абсолютная истина и гностические типы

1.4 Психологический портрет в категориях индийской философии

1.5 Тримурти и Триединая абсолютная истина

1.6 Выводы по первой части

ЧАСТЬ II Пантеон и мифология Ригведы

2.1 Пантеон Ригведы. Закон Рита.

2.2 Индра: единство противоположностей и образец для подражания

2.3 Элементы дихотомии: Тваштар и Ашвины, Рудра и Маруты

2.3 Савитар, Сурья, Ушас как три качества Брахмана

2.4 Братья Рибху: обретение бессмертия

2.5 Престол Варуны между Небом и Землей. Митра и Брихаспати. Адитьи

2.6 Тантрическая концепция десяти Махавидий

2.7 Агни как «внутренний огонь»

2.8 Формулы «трижды семь» и «десять-семь». Сома и смысл жизни человека. Космогония Ригведы

2.9 К проблеме существующего перевода Ригведы

2.10 Выводы по второй части

ЧАСТЬ III. Пантеон и мифология древнего Шумера и Аккада

3.1 Мост от мифологии древней Индии к древнему Шумеру

3.2 Двуглавый пантеон: Ан и Энлиль

3.3 Шумерская космогония. Битва Нинурты и Асага

3.4 МЕ как талант. Энки и дерево МЕ

3.5 Элементы дихотомии: Думузи и Инанна, Нергал и Эрешкигаль. Нанна - земледелец и ремесленник, Уту - судья-воин и жрец

3.6 Космогония Вавилона. Энума элиш

3.7 Гильгамеш: обретение бессмертия

3.8 Шумерское древо «жизни и смерти»

3.9 Выводы по третьей части: основные сходства и отличия ведийской и шумерской мифологии

ЧАСТЬ IV. Пантеон и мифология древнего Египта