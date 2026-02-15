Советское государство и религия

Category ESXATOS BOOKS, History, **Persecution Secret Services, Religious Studies Atheism

Это уникальное научное издание представляет собой сборник архивных документов, хранящихся в Государственном музее истории религии (Санкт-Петербург). Книга охватывает два самых драматичных десятилетия в истории взаимоотношений церкви и советской власти — от ленинского декрета об отделении церкви от государства до разгара «безбожной пятилетки». Публикуемые материалы (постановления, отчеты с мест, переписка ведомств, антирелигиозные плакаты) позволяют проследить, как теоретический атеизм марксизма трансформировался в жесткую государственную политику по планомерному уничтожению религиозных институтов.

Документы сборника раскрывают сложную механику идеологического давления: методы закрытия храмов, конфискацию церковных ценностей, репрессии против духовенства и создание «обновленческих» структур. Особое внимание уделено деятельности Союза воинствующих безбожников и тому, как антирелигиозная пропаганда проникала в повседневный быт рабочих и крестьян. Книга лишена однобокой трактовки и предоставляет читателю возможность самостоятельно проанализировать подлинные свидетельства эпохи, когда вера стала объектом беспрецедентного социального эксперимента по созданию «нового человека», свободного от «религиозных предрассудков».

Советское государство и религия: 1918 -1938 гг. Документы из Архива Государственного музея истории религии

Составитель Е. М. Лучшев

Санкт-Петербург: «Каламос», 2012 г. - 336 с.

ISBN 9789־5-905836-03

ISBN 978-5905842-06-1

Советское государство и религия: 1918 -1938 гг. Документы из Архива Государственного музея истории религии - Содержание

От составителя

Документы

Фонд 2

  • 1. Письмо В. Д. Бонч-Бруевича экзарху русских униатов Л. И. Федорову. 31 марта 1919 г.

  • 2. Обращение монахинь Спасского монастыря г. Симбирска к В. Д. Бонч-Бруевичу. Без даты

  • 3. Записка А. Ф. Филиппова В. Д. Бонч-Бруевичу. Без даты

  • 4. Письмо А. Ф. Филиппова митрополиту Петроградскому и Гдовскому Вениамину (Казанскому). 26 августа 1920 г.

  • 5. Проект доклада А. Ф. Филиппова. Начало августа 1920 г

  • 6. Письмо священника А. Леснокова В. Д. Бонч-Бруевичу. 1 января 1918 г.

  • 7. Письмо священника А. Леснокова В. Д. Бонч-Бруевичу. 30 января 1918 г.

  • 8. Обращение монахинь Свято-Троицкого монастыря Калужской губ. к В. Д. Бонч-Бруевичу. 1919 г.

  • 9. Записка неизвестного лица В. Д. Бонч-Бруевичу. 3 сентября 1919 г.

  • 10. Сопроводительная записка В. Д. Бонч-Бруевича в VIII отдел Наркомюста. Без даты

  • 11. Обращение патриарха Тихона в Совнарком. 5 сентября 1919 г.

  • 12. Сопроводительная записка В. Д. Бонч-Бруевича в VIII отдел Наркомюста. 26 ноября 1919 г.

  • 13. Обращение патриарха Тихона к В. И. Ленину. 7 ноября 1919 г.

  • 14. Сопроводительная записка В. Д. Бонч-Бруевича в ВЧК. Без даты

  • 15. Обращение Казанского епархиального совета в Управление делами Совнаркома. И октября 1919 г.

  • 16. Сопроводительная записка В. Д. Бонч-Бруевича в правительственные органы. 29 ноября 1919 г.

  • 17. Заявление верующих г. Сергиева Посада в Совнарком. Без даты

  • 18. Сопроводительная записка В. Д. Бонч-Бруевича в правительственные органы. Без даты

  • 19. Заявление верующих г. Сергиева Посада в Совнарком. 5 декабря 1919 г.

  • 20. Заявление верующих г. Сергиева Посада в Совнарком. 27 декабря 1919 г

  • 21. Сопроводительная записка В. Д. Бонч-Бруевича в неизвестную инстанцию. Сентябрь 1919 г. 44

  • 22. Обращение И. М. Громогласова к В. Д. Бонич-Бруевичу. 3 сентября 1919 г.

  • 23. Обращение монахинь Серафимо-Дивеевского монастыря Нижегородской губ. в неизвестную инстанцию. Без даты

  • 24. Сопроводительная записка В. Д. Бонч-Бруевича в правительственные органы. Без даты

  • 25. Сопроводительная записка П. М. Керженцева В. Д. Бонч-Бруевичу. Без даты

  • 26. Прошение священника В. Успенского В. Д. Боич-Бруевичу. 18 марта 1920 г.

  • 27. Письмо священника М. В. Галкина В. Д. Бонч-Бруевичу. 9 апреля 1918 г.

  • 28. Письмо священника М. В. Галкина В. Д. Бонч-Бруевичу. 14 апреля 1918 г.

  • 29. Письмо священника М. В. Галкина В. Д. Бонч-Бруевичу. 5 мая 1918 г.

  • 30. Сопроводительная записка В. Д. Бонч-Бруевича в Наркомюст. 10 ноября 1919 г.

  • 31. Прошение В. М. Лавровского В. Д. Бонч-Бруевичу. З ноября 1919 г.

  • 32. Записка В. Д. Бонч-Бруевича В. М. Лавровскому. Без даты

  • 33. Заявление прихожан Крестовоздвиженской церкви г. Костромы В. Д. Бонч-Бруевичу. 2 марта 1920 г.

  • 34. Выписка из отчета о деятельности Нижегородской ту бернской ЧК. Без даты

  • 35. Обращение патриарха Тихона в Совнарком. 11 апреля 1919 г.

  • 36. Обращение патриарха Тихона в Совнарком. 1 августа 1919 г.

  • 37. Обращение патриарха Тихона к В. И. Ленину. 27 февраля 1920 г.

  • 38. Сопроводительная записка патриарха Тихона В. Д. Бонч-Бруевичу. 10 мая 1920 г.

  • 39. Обращение патриарха Тихона к В. И. Ленину. 10 мая 1920 г.

  • 40. Обращение патриарха Тихона к В. И. Ленину. 9 августа 1920 г.

  • 41. Обращение патриарха Тихона к М. И. Калинину. 10 сентября 1920 г.

  • 42. Заявление верующих г. Вологды в губисполком. Май 1920 г.

  • 43. Обращение верующих г. Москвы в Совнарком и ВЦИК. Без даты

  • 44. Сопроводительная записка В. Д. Бонч-Бруевича в неизвестную организацию. Без даты

  • 45. Докладная записка комиссии ОЗДРАВДЕТ В. Д. Бонч-Бруевичу и Н. А. Ссмашко. Без даты

  • 46. Обращение А. Ф. Филиппова в Президиум ВЧК. Без даты

  • 47. Сопроводительная записка В. Д. Бонч-Бруевича в Контрольно-ревизионную коллегию ВЧК. 20 января 1919 г.

  • 48. Заявление Н. Д. Кузнецова в Совнарком. 20 декабря 1918 г.

  • 49. Донесение епископа Олонецкого и Петрозаводского Иоанникия (Дьячкова) патриарху Тихону. 14 ноября 1918 г.

  • 50. Сопроводительная записка Контрольно-ревизионной коллегии ВЧК в Олонецкую ЧК. 25 января 1919 г.

  • 51. Ответ Олонецкой ЧК на запрос ВЧК от 25 января 1919 г. 1 февраля 1919 г.

  • 52. Докладная записка Олонецкой губернской ЧК Олонецкому губисполкому. Без даты

  • 53. Прошение игумении Серафимы (Воробьевой) В. И. Ленину. Без даты

  • 54. Заявление верующих Гжатского уезда Смоленской губ. В. И. Ленину. 26 июня 1920 г.

  • 55. Обращение делегации ВЦУ РПЦ в Совнарком. 5 ноября 1919 г.

  • 56. Обращение делегации ВЦУ РПЦ в Совнарком. 25 декабря 1919 г.

  • 57. Обращение руководителей Исполкомдуха в Совнарком. 26 марта 1920 г.

  • 58. Обращение верующих в Совнарком по поводу закрытия Троице-Сергиевой Лавры. 30 марта 1920 г.

  • 59. Обращение Костромского епархиального совета в Совнарком. Январь 1920 г.

  • 60. Заявление верующих г. Костромы в горсовет. Февраль 1920 г.

  • 61. Обращение делегации ВЦУ РПЦ в Совнарком. 17 марта 1920 г.

  • 62. Обращение верующих г. Костромы в губисполком. 1920 г.

  • 63. Протокол общего собрания православной общины с. Окраново Московской губернии. Июнь 1920 г.

  • 64. Прошение приходского совета алатырского Свято-Троицкого монастыря В. И. Ленину. 24 августа 1920 г

  • 65. Письмо А. Ряжкова В. И. Ленину. 28 апреля 1919 г

  • 66. Жалоба архиепископа Костромского и Галичского Серафима (Александрова) в Совнарком. 12 октября 1920 г.

  • 67. Заявление Троице-Сергиевской православной общины в Комиссию по охране памятников старины и искусства. 18 мая 1920 г.

  • 68. Письмо А. Ф. Филиппова Н. И. Троцкой. 5 сентября 1920 г.

  • 69. Заявление А. Ф. Филиппова в Совнарком. 7 ноября 1919 г

Фонд 4

  • 70. Циркуляр Наркомюста губернским и областным прокурорам. 8 декабря 1923 г.

  • 71. Заявление И. М. Трегубова в V отдел Наркомюста. 25 октября 1923 г.

Фонд 13

  • 72. Обращение И. М. Трегубова к А. В. Луначарскому. 30 декабря 1919 г

  • 73. Удостоверение, выданное Наркомпросом И. М. Трегубову. 18 декабря 1919 г.

  • 74. Обращение сектантов к XIV съезду РКП(б). 30 декабря 1925 г.

  • 75. Обращение сектантов к XIII Всероссийскому и IV Всесоюзному съездам Советов. 10 апреля 1927 г.

  • 76. Обращение И. М. Трегубова к наркому земледелия С. П. Середе. 20 октября 1920 г.

  • 77. Обращение сектантов-коммунистов к Советской власти. 11 ноября 1921 г.

  • 78. Письмо П. Г. Смидовича членам Общества истинной свободы в селе Трофимовском Пензенской губ. 26 июня 1923 г.

  • 79. Наказ сектантских общин Северной Калифорнии. 20 ноября 1921 г.

  • 80. Докладная записка И. М. Трегубова П. Г. Смидовичу о коммуне имени Чурикова. 25 мая 1930 г.

  • 81. Письмо канадских духоборов В. Д. Бонч-Бруевичу. 4 февраля 1927 г.

  • 82. Письмо В. Д. Бонч-Бруевича канадским духоборам. 22 мая 1927 г.

  • 83. Заявление духоборов в ОГПУ и ВЦИК. 6 мая 1927 г.

  • 84. Письмо И. А. Шпицберга в Президиум ВЧК. 8 мая 1921 г.

  • 85. Заявление уполномоченных от сектантов в ЦК ВКП(б). Без даты

  • 86. Заявление духовных христиан-молокан П. Г. Смидовичу. 22 февраля 1931 г.

  • 87. Заявление руководителей коммуны «Трезвая жизнь» в ЦИК. 25 июня 1918 г.

  • 88. Жалоба руководителей коммуны «Трезвая жизнь» в ЦК РКП (б). 14 июня 1921 г.

  • 89. Обращение руководителей коммуны «Трезвая жизнь» к В. Д. Бонч-Бруевичу. 12 мая 1918 г.

  • 90. Обращение И. М. Трегубова к В. Д. Бонч-Бруевичу. 17 мая 1919 г.

  • 91. Обращение И. М. Трегубова и П. И. Бирюкова к председателю Московского революционного трибунала. 26 июля 1921 г.

  • 92. Обращение Совета коммуны «Трезвая жизнь» в Моссовет. 2 февраля 1921 г.

  • 93. Заявление членов детской колонии «Трезвая жизнь» в Московский отдел народного образования. Без даты

  • 94. Заявление членов детской колонии «Трезвая жизнь» в неизвестную организацию. 9 июня 1921 г.

  • 95. Заявление руководителей коммуны «Трезвая жизнь» А. В. Луначарскому. Без даты

  • 96. Заявление евангельских христиаи-трезвеиников в ОГПУ. Без даты

  • 97. Обращение евангельских христиан-трезвенников к В. Д. Бонч-Бруевичу. 6 апреля 1928 г.

  • 98. Обращение Ф. Вавуля в правительственные органы. 21 января 1929 г.

  • 99. Сопроводительное письмо Объединенного совета религиозных общин и групп в Совнарком. 16 февраля 1920 г.

  • 100. Записка «По вопросу об отношении Советской власти к лицам, по совести не приемлющим воинской повинности», направленная Объединенным советом религиозных общин и групп в Совнарком. 16 февраля 1920 г

  • 101. Обращение последователей И. А. Чурикова в ВЦИК. 20 апреля 1930 г.

  • 102. Записка В. Д. Бонч-Бруевича в Комиссариат внутренних дел г. Петрограда. 2 марта 1919 г.

  • 103. Обращение духоборов Канады в ЦИК. 15 мая 1927 г.

Фонд 29

  • 104. Обращение крестьян поселка Новый Путь в ЦС СВБ. 26 ноября 1928 г.

  • 105. Письмо А. Евсигнеева в редакцию журнала «Крестьянская молодежь». Февраль 1929 г.

Фонд З1

  • 106. Кандидов Б.П. Путь борьбы. Около 1938 г.

  • 107. Анонимное письмо верующего в редакцию газеты «Известия». 1929 г.

Именной указатель

Краткий биографический справочник

