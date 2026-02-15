Советское государство и религия

Это уникальное научное издание представляет собой сборник архивных документов, хранящихся в Государственном музее истории религии (Санкт-Петербург). Книга охватывает два самых драматичных десятилетия в истории взаимоотношений церкви и советской власти — от ленинского декрета об отделении церкви от государства до разгара «безбожной пятилетки». Публикуемые материалы (постановления, отчеты с мест, переписка ведомств, антирелигиозные плакаты) позволяют проследить, как теоретический атеизм марксизма трансформировался в жесткую государственную политику по планомерному уничтожению религиозных институтов.

Документы сборника раскрывают сложную механику идеологического давления: методы закрытия храмов, конфискацию церковных ценностей, репрессии против духовенства и создание «обновленческих» структур. Особое внимание уделено деятельности Союза воинствующих безбожников и тому, как антирелигиозная пропаганда проникала в повседневный быт рабочих и крестьян. Книга лишена однобокой трактовки и предоставляет читателю возможность самостоятельно проанализировать подлинные свидетельства эпохи, когда вера стала объектом беспрецедентного социального эксперимента по созданию «нового человека», свободного от «религиозных предрассудков».

Составитель Е. М. Лучшев

Санкт-Петербург: «Каламос», 2012 г. - 336 с.

ISBN 9789־5-905836-03

ISBN 978-5905842-06-1

От составителя

Документы

Фонд 2

1. Письмо В. Д. Бонч-Бруевича экзарху русских униатов Л. И. Федорову. 31 марта 1919 г.

2. Обращение монахинь Спасского монастыря г. Симбирска к В. Д. Бонч-Бруевичу. Без даты

3. Записка А. Ф. Филиппова В. Д. Бонч-Бруевичу. Без даты

4. Письмо А. Ф. Филиппова митрополиту Петроградскому и Гдовскому Вениамину (Казанскому). 26 августа 1920 г.

5. Проект доклада А. Ф. Филиппова. Начало августа 1920 г

6. Письмо священника А. Леснокова В. Д. Бонч-Бруевичу. 1 января 1918 г.

7. Письмо священника А. Леснокова В. Д. Бонч-Бруевичу. 30 января 1918 г.

8. Обращение монахинь Свято-Троицкого монастыря Калужской губ. к В. Д. Бонч-Бруевичу. 1919 г.

9. Записка неизвестного лица В. Д. Бонч-Бруевичу. 3 сентября 1919 г.

10. Сопроводительная записка В. Д. Бонч-Бруевича в VIII отдел Наркомюста. Без даты

11. Обращение патриарха Тихона в Совнарком. 5 сентября 1919 г.

12. Сопроводительная записка В. Д. Бонч-Бруевича в VIII отдел Наркомюста. 26 ноября 1919 г.

13. Обращение патриарха Тихона к В. И. Ленину. 7 ноября 1919 г.

14. Сопроводительная записка В. Д. Бонч-Бруевича в ВЧК. Без даты

15. Обращение Казанского епархиального совета в Управление делами Совнаркома. И октября 1919 г.

16. Сопроводительная записка В. Д. Бонч-Бруевича в правительственные органы. 29 ноября 1919 г.

17. Заявление верующих г. Сергиева Посада в Совнарком. Без даты

18. Сопроводительная записка В. Д. Бонч-Бруевича в правительственные органы. Без даты

19. Заявление верующих г. Сергиева Посада в Совнарком. 5 декабря 1919 г.

20. Заявление верующих г. Сергиева Посада в Совнарком. 27 декабря 1919 г

21. Сопроводительная записка В. Д. Бонч-Бруевича в неизвестную инстанцию. Сентябрь 1919 г. 44

22. Обращение И. М. Громогласова к В. Д. Бонич-Бруевичу. 3 сентября 1919 г.

23. Обращение монахинь Серафимо-Дивеевского монастыря Нижегородской губ. в неизвестную инстанцию. Без даты

24. Сопроводительная записка В. Д. Бонч-Бруевича в правительственные органы. Без даты

25. Сопроводительная записка П. М. Керженцева В. Д. Бонч-Бруевичу. Без даты

26. Прошение священника В. Успенского В. Д. Боич-Бруевичу. 18 марта 1920 г.

27. Письмо священника М. В. Галкина В. Д. Бонч-Бруевичу. 9 апреля 1918 г.

28. Письмо священника М. В. Галкина В. Д. Бонч-Бруевичу. 14 апреля 1918 г.

29. Письмо священника М. В. Галкина В. Д. Бонч-Бруевичу. 5 мая 1918 г.

30. Сопроводительная записка В. Д. Бонч-Бруевича в Наркомюст. 10 ноября 1919 г.

31. Прошение В. М. Лавровского В. Д. Бонч-Бруевичу. З ноября 1919 г.

32. Записка В. Д. Бонч-Бруевича В. М. Лавровскому. Без даты

33. Заявление прихожан Крестовоздвиженской церкви г. Костромы В. Д. Бонч-Бруевичу. 2 марта 1920 г.

34. Выписка из отчета о деятельности Нижегородской ту бернской ЧК. Без даты

35. Обращение патриарха Тихона в Совнарком. 11 апреля 1919 г.

36. Обращение патриарха Тихона в Совнарком. 1 августа 1919 г.

37. Обращение патриарха Тихона к В. И. Ленину. 27 февраля 1920 г.

38. Сопроводительная записка патриарха Тихона В. Д. Бонч-Бруевичу. 10 мая 1920 г.

39. Обращение патриарха Тихона к В. И. Ленину. 10 мая 1920 г.

40. Обращение патриарха Тихона к В. И. Ленину. 9 августа 1920 г.

41. Обращение патриарха Тихона к М. И. Калинину. 10 сентября 1920 г.

42. Заявление верующих г. Вологды в губисполком. Май 1920 г.

43. Обращение верующих г. Москвы в Совнарком и ВЦИК. Без даты

44. Сопроводительная записка В. Д. Бонч-Бруевича в неизвестную организацию. Без даты

45. Докладная записка комиссии ОЗДРАВДЕТ В. Д. Бонч-Бруевичу и Н. А. Ссмашко. Без даты

46. Обращение А. Ф. Филиппова в Президиум ВЧК. Без даты

47. Сопроводительная записка В. Д. Бонч-Бруевича в Контрольно-ревизионную коллегию ВЧК. 20 января 1919 г.

48. Заявление Н. Д. Кузнецова в Совнарком. 20 декабря 1918 г.

49. Донесение епископа Олонецкого и Петрозаводского Иоанникия (Дьячкова) патриарху Тихону. 14 ноября 1918 г.

50. Сопроводительная записка Контрольно-ревизионной коллегии ВЧК в Олонецкую ЧК. 25 января 1919 г.

51. Ответ Олонецкой ЧК на запрос ВЧК от 25 января 1919 г. 1 февраля 1919 г.

52. Докладная записка Олонецкой губернской ЧК Олонецкому губисполкому. Без даты

53. Прошение игумении Серафимы (Воробьевой) В. И. Ленину. Без даты

54. Заявление верующих Гжатского уезда Смоленской губ. В. И. Ленину. 26 июня 1920 г.

55. Обращение делегации ВЦУ РПЦ в Совнарком. 5 ноября 1919 г.

56. Обращение делегации ВЦУ РПЦ в Совнарком. 25 декабря 1919 г.

57. Обращение руководителей Исполкомдуха в Совнарком. 26 марта 1920 г.

58. Обращение верующих в Совнарком по поводу закрытия Троице-Сергиевой Лавры. 30 марта 1920 г.

59. Обращение Костромского епархиального совета в Совнарком. Январь 1920 г.

60. Заявление верующих г. Костромы в горсовет. Февраль 1920 г.

61. Обращение делегации ВЦУ РПЦ в Совнарком. 17 марта 1920 г.

62. Обращение верующих г. Костромы в губисполком. 1920 г.

63. Протокол общего собрания православной общины с. Окраново Московской губернии. Июнь 1920 г.

64. Прошение приходского совета алатырского Свято-Троицкого монастыря В. И. Ленину. 24 августа 1920 г

65. Письмо А. Ряжкова В. И. Ленину. 28 апреля 1919 г

66. Жалоба архиепископа Костромского и Галичского Серафима (Александрова) в Совнарком. 12 октября 1920 г.

67. Заявление Троице-Сергиевской православной общины в Комиссию по охране памятников старины и искусства. 18 мая 1920 г.

68. Письмо А. Ф. Филиппова Н. И. Троцкой. 5 сентября 1920 г.