Это уникальное научное издание представляет собой сборник архивных документов, хранящихся в Государственном музее истории религии (Санкт-Петербург). Книга охватывает два самых драматичных десятилетия в истории взаимоотношений церкви и советской власти — от ленинского декрета об отделении церкви от государства до разгара «безбожной пятилетки». Публикуемые материалы (постановления, отчеты с мест, переписка ведомств, антирелигиозные плакаты) позволяют проследить, как теоретический атеизм марксизма трансформировался в жесткую государственную политику по планомерному уничтожению религиозных институтов.
Документы сборника раскрывают сложную механику идеологического давления: методы закрытия храмов, конфискацию церковных ценностей, репрессии против духовенства и создание «обновленческих» структур. Особое внимание уделено деятельности Союза воинствующих безбожников и тому, как антирелигиозная пропаганда проникала в повседневный быт рабочих и крестьян. Книга лишена однобокой трактовки и предоставляет читателю возможность самостоятельно проанализировать подлинные свидетельства эпохи, когда вера стала объектом беспрецедентного социального эксперимента по созданию «нового человека», свободного от «религиозных предрассудков».
Советское государство и религия: 1918 -1938 гг. Документы из Архива Государственного музея истории религии
Составитель Е. М. Лучшев
Санкт-Петербург: «Каламос», 2012 г. - 336 с.
ISBN 9789־5-905836-03
ISBN 978-5905842-06-1
Советское государство и религия: 1918 -1938 гг. Документы из Архива Государственного музея истории религии - Содержание
От составителя
Документы
Фонд 2
1. Письмо В. Д. Бонч-Бруевича экзарху русских униатов Л. И. Федорову. 31 марта 1919 г.
2. Обращение монахинь Спасского монастыря г. Симбирска к В. Д. Бонч-Бруевичу. Без даты
3. Записка А. Ф. Филиппова В. Д. Бонч-Бруевичу. Без даты
4. Письмо А. Ф. Филиппова митрополиту Петроградскому и Гдовскому Вениамину (Казанскому). 26 августа 1920 г.
5. Проект доклада А. Ф. Филиппова. Начало августа 1920 г
6. Письмо священника А. Леснокова В. Д. Бонч-Бруевичу. 1 января 1918 г.
7. Письмо священника А. Леснокова В. Д. Бонч-Бруевичу. 30 января 1918 г.
8. Обращение монахинь Свято-Троицкого монастыря Калужской губ. к В. Д. Бонч-Бруевичу. 1919 г.
9. Записка неизвестного лица В. Д. Бонч-Бруевичу. 3 сентября 1919 г.
10. Сопроводительная записка В. Д. Бонч-Бруевича в VIII отдел Наркомюста. Без даты
11. Обращение патриарха Тихона в Совнарком. 5 сентября 1919 г.
12. Сопроводительная записка В. Д. Бонч-Бруевича в VIII отдел Наркомюста. 26 ноября 1919 г.
13. Обращение патриарха Тихона к В. И. Ленину. 7 ноября 1919 г.
14. Сопроводительная записка В. Д. Бонч-Бруевича в ВЧК. Без даты
15. Обращение Казанского епархиального совета в Управление делами Совнаркома. И октября 1919 г.
16. Сопроводительная записка В. Д. Бонч-Бруевича в правительственные органы. 29 ноября 1919 г.
17. Заявление верующих г. Сергиева Посада в Совнарком. Без даты
18. Сопроводительная записка В. Д. Бонч-Бруевича в правительственные органы. Без даты
19. Заявление верующих г. Сергиева Посада в Совнарком. 5 декабря 1919 г.
20. Заявление верующих г. Сергиева Посада в Совнарком. 27 декабря 1919 г
21. Сопроводительная записка В. Д. Бонч-Бруевича в неизвестную инстанцию. Сентябрь 1919 г. 44
22. Обращение И. М. Громогласова к В. Д. Бонич-Бруевичу. 3 сентября 1919 г.
23. Обращение монахинь Серафимо-Дивеевского монастыря Нижегородской губ. в неизвестную инстанцию. Без даты
24. Сопроводительная записка В. Д. Бонч-Бруевича в правительственные органы. Без даты
25. Сопроводительная записка П. М. Керженцева В. Д. Бонч-Бруевичу. Без даты
26. Прошение священника В. Успенского В. Д. Боич-Бруевичу. 18 марта 1920 г.
27. Письмо священника М. В. Галкина В. Д. Бонч-Бруевичу. 9 апреля 1918 г.
28. Письмо священника М. В. Галкина В. Д. Бонч-Бруевичу. 14 апреля 1918 г.
29. Письмо священника М. В. Галкина В. Д. Бонч-Бруевичу. 5 мая 1918 г.
30. Сопроводительная записка В. Д. Бонч-Бруевича в Наркомюст. 10 ноября 1919 г.
31. Прошение В. М. Лавровского В. Д. Бонч-Бруевичу. З ноября 1919 г.
32. Записка В. Д. Бонч-Бруевича В. М. Лавровскому. Без даты
33. Заявление прихожан Крестовоздвиженской церкви г. Костромы В. Д. Бонч-Бруевичу. 2 марта 1920 г.
34. Выписка из отчета о деятельности Нижегородской ту бернской ЧК. Без даты
35. Обращение патриарха Тихона в Совнарком. 11 апреля 1919 г.
36. Обращение патриарха Тихона в Совнарком. 1 августа 1919 г.
37. Обращение патриарха Тихона к В. И. Ленину. 27 февраля 1920 г.
38. Сопроводительная записка патриарха Тихона В. Д. Бонч-Бруевичу. 10 мая 1920 г.
39. Обращение патриарха Тихона к В. И. Ленину. 10 мая 1920 г.
40. Обращение патриарха Тихона к В. И. Ленину. 9 августа 1920 г.
41. Обращение патриарха Тихона к М. И. Калинину. 10 сентября 1920 г.
42. Заявление верующих г. Вологды в губисполком. Май 1920 г.
43. Обращение верующих г. Москвы в Совнарком и ВЦИК. Без даты
44. Сопроводительная записка В. Д. Бонч-Бруевича в неизвестную организацию. Без даты
45. Докладная записка комиссии ОЗДРАВДЕТ В. Д. Бонч-Бруевичу и Н. А. Ссмашко. Без даты
46. Обращение А. Ф. Филиппова в Президиум ВЧК. Без даты
47. Сопроводительная записка В. Д. Бонч-Бруевича в Контрольно-ревизионную коллегию ВЧК. 20 января 1919 г.
48. Заявление Н. Д. Кузнецова в Совнарком. 20 декабря 1918 г.
49. Донесение епископа Олонецкого и Петрозаводского Иоанникия (Дьячкова) патриарху Тихону. 14 ноября 1918 г.
50. Сопроводительная записка Контрольно-ревизионной коллегии ВЧК в Олонецкую ЧК. 25 января 1919 г.
51. Ответ Олонецкой ЧК на запрос ВЧК от 25 января 1919 г. 1 февраля 1919 г.
52. Докладная записка Олонецкой губернской ЧК Олонецкому губисполкому. Без даты
53. Прошение игумении Серафимы (Воробьевой) В. И. Ленину. Без даты
54. Заявление верующих Гжатского уезда Смоленской губ. В. И. Ленину. 26 июня 1920 г.
55. Обращение делегации ВЦУ РПЦ в Совнарком. 5 ноября 1919 г.
56. Обращение делегации ВЦУ РПЦ в Совнарком. 25 декабря 1919 г.
57. Обращение руководителей Исполкомдуха в Совнарком. 26 марта 1920 г.
58. Обращение верующих в Совнарком по поводу закрытия Троице-Сергиевой Лавры. 30 марта 1920 г.
59. Обращение Костромского епархиального совета в Совнарком. Январь 1920 г.
60. Заявление верующих г. Костромы в горсовет. Февраль 1920 г.
61. Обращение делегации ВЦУ РПЦ в Совнарком. 17 марта 1920 г.
62. Обращение верующих г. Костромы в губисполком. 1920 г.
63. Протокол общего собрания православной общины с. Окраново Московской губернии. Июнь 1920 г.
64. Прошение приходского совета алатырского Свято-Троицкого монастыря В. И. Ленину. 24 августа 1920 г
65. Письмо А. Ряжкова В. И. Ленину. 28 апреля 1919 г
66. Жалоба архиепископа Костромского и Галичского Серафима (Александрова) в Совнарком. 12 октября 1920 г.
67. Заявление Троице-Сергиевской православной общины в Комиссию по охране памятников старины и искусства. 18 мая 1920 г.
68. Письмо А. Ф. Филиппова Н. И. Троцкой. 5 сентября 1920 г.
69. Заявление А. Ф. Филиппова в Совнарком. 7 ноября 1919 г
Фонд 4
70. Циркуляр Наркомюста губернским и областным прокурорам. 8 декабря 1923 г.
71. Заявление И. М. Трегубова в V отдел Наркомюста. 25 октября 1923 г.
Фонд 13
72. Обращение И. М. Трегубова к А. В. Луначарскому. 30 декабря 1919 г
73. Удостоверение, выданное Наркомпросом И. М. Трегубову. 18 декабря 1919 г.
74. Обращение сектантов к XIV съезду РКП(б). 30 декабря 1925 г.
75. Обращение сектантов к XIII Всероссийскому и IV Всесоюзному съездам Советов. 10 апреля 1927 г.
76. Обращение И. М. Трегубова к наркому земледелия С. П. Середе. 20 октября 1920 г.
77. Обращение сектантов-коммунистов к Советской власти. 11 ноября 1921 г.
78. Письмо П. Г. Смидовича членам Общества истинной свободы в селе Трофимовском Пензенской губ. 26 июня 1923 г.
79. Наказ сектантских общин Северной Калифорнии. 20 ноября 1921 г.
80. Докладная записка И. М. Трегубова П. Г. Смидовичу о коммуне имени Чурикова. 25 мая 1930 г.
81. Письмо канадских духоборов В. Д. Бонч-Бруевичу. 4 февраля 1927 г.
82. Письмо В. Д. Бонч-Бруевича канадским духоборам. 22 мая 1927 г.
83. Заявление духоборов в ОГПУ и ВЦИК. 6 мая 1927 г.
84. Письмо И. А. Шпицберга в Президиум ВЧК. 8 мая 1921 г.
85. Заявление уполномоченных от сектантов в ЦК ВКП(б). Без даты
86. Заявление духовных христиан-молокан П. Г. Смидовичу. 22 февраля 1931 г.
87. Заявление руководителей коммуны «Трезвая жизнь» в ЦИК. 25 июня 1918 г.
88. Жалоба руководителей коммуны «Трезвая жизнь» в ЦК РКП (б). 14 июня 1921 г.
89. Обращение руководителей коммуны «Трезвая жизнь» к В. Д. Бонч-Бруевичу. 12 мая 1918 г.
90. Обращение И. М. Трегубова к В. Д. Бонч-Бруевичу. 17 мая 1919 г.
91. Обращение И. М. Трегубова и П. И. Бирюкова к председателю Московского революционного трибунала. 26 июля 1921 г.
92. Обращение Совета коммуны «Трезвая жизнь» в Моссовет. 2 февраля 1921 г.
93. Заявление членов детской колонии «Трезвая жизнь» в Московский отдел народного образования. Без даты
94. Заявление членов детской колонии «Трезвая жизнь» в неизвестную организацию. 9 июня 1921 г.
95. Заявление руководителей коммуны «Трезвая жизнь» А. В. Луначарскому. Без даты
96. Заявление евангельских христиаи-трезвеиников в ОГПУ. Без даты
97. Обращение евангельских христиан-трезвенников к В. Д. Бонч-Бруевичу. 6 апреля 1928 г.
98. Обращение Ф. Вавуля в правительственные органы. 21 января 1929 г.
99. Сопроводительное письмо Объединенного совета религиозных общин и групп в Совнарком. 16 февраля 1920 г.
100. Записка «По вопросу об отношении Советской власти к лицам, по совести не приемлющим воинской повинности», направленная Объединенным советом религиозных общин и групп в Совнарком. 16 февраля 1920 г
101. Обращение последователей И. А. Чурикова в ВЦИК. 20 апреля 1930 г.
102. Записка В. Д. Бонч-Бруевича в Комиссариат внутренних дел г. Петрограда. 2 марта 1919 г.
103. Обращение духоборов Канады в ЦИК. 15 мая 1927 г.
Фонд 29
104. Обращение крестьян поселка Новый Путь в ЦС СВБ. 26 ноября 1928 г.
105. Письмо А. Евсигнеева в редакцию журнала «Крестьянская молодежь». Февраль 1929 г.
Фонд З1
106. Кандидов Б.П. Путь борьбы. Около 1938 г.
107. Анонимное письмо верующего в редакцию газеты «Известия». 1929 г.
Именной указатель
Краткий биографический справочник
