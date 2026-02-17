Сперджен - Человекам это невозможно

Самые совершенные животные, одаренные тончайшими инстинктами, погибли все, несмотря на свою способность плавать (если только они не были рыбами), кроме только тех, которые укрылись в ковчеге. Огромные птицы с самыми сильными крыльями из всех, которые когда-либо рассекали воздух, утомились от непрерывного полета и попадали в воду, за исключением тех только, что нашли себе укрытие в ковчеге. Самые горделивые обитатели леса, те, которые без страха бродили по лесу во свете дня, или же те, которые осторожно рыскали по нему под покровом ночи, сильнейшие, могущественнейшие — все были поглощены огромной бездной, кроме тех лишь, которые получили повеление от Бога укрыться в ковчеге.

Следовательно, применяя эту мою притчу в метафорическом смысле, можно сказать, что существует лишь один путь спасения для всех людей, живущих под небом. Есть только одно Имя, каким они могут спастись. Желаешь ли ты спастись, богатый человек? Нет иного пути спасения, кроме того, каким может быть спасен также и нищий. Желаешь ли ты получить освобождение, ученый человек? Ты его получишь тем же способом, что и самый невежественный. Нет иного имени под небом, данного человекам, которым надлежало нам спастись, кроме имени Иисуса Христа, и притом распятого. Не было двух ковчегов, но один: точно так же нет двух Спасителей, но один Спаситель. Как не было иного средства спасения, кроме ковчега, так нет иного плана освобождения, кроме как чрез Иисуса Христа, Спасителя грешников.

Напрасно вы взбираетесь на высокую вершину Синая: вода поднимется и там на пятнадцать локтей. Напрасно взбираетесь вы на самые высокие вершины вашего самодовольства и мирской славы — все равно вы будете потоплены, и потоплены без надежды на спасение, ибо "никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос, и притом распятый" (1-е Кор. 3, 11). Спасутся ли те, кто сегодня сидит у меня в собрании? Если спасутся, то только одним способом. Если они возражают против Христа как средства их спасения, то тогда уйдут в проклятие, ибо нет для них иной надежды. Если они считают, что это слишком жестоко, что данный нам в откровении план спасения слишком уничижительный, тогда они погибнут, как погибли сыны Адама под огромными водами потопа, и как погибла вся плоть в огромной морской пучине. Есть только один путь, и нет иного. Войдите в ковчег, укройтесь во Христе. Только так вы сможете спастись.

Чарльз Сперджен - Человекам это невозможно

