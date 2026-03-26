Сперджен - Сокровища обетований Божиих

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Homiletics
Series Размышления на каждый день (3 books)

ОН БУДЕТ ВОЖДЕМ НАШИМ

Пс.47,15.

Нам необходим указатель в пути. Порою мы готовы были бы отдать все, что имеем, если бы кто-то сказал, куда нам следует направить свои шаги. В такой момент мы вполне готовы поступать правильно, но мы часто не знаем, какой из двух путей нам следовало бы все же избрать. О, если бы кто-то сказал нам, что нам следует сделать!

Господь, Бог наш, снисходит к нам в этом отношении. Он знает путь и хочет вести нас, пока в этом мире мы не достигнем конца своего странствования. Конечно, мы совсем не желаем подчинять себя ошибочному или ложному водительству, но если Господь будет вести нас, мы никогда не изберем неверного пути. Если Господь будет нашим Богом, тогда мы получим уверенность, что Он направляет наш путь. Если к тому же мы последуем Его законам и если научимся на каждом шагу, который совершаем, опираться только на Него, тогда мы никогда не будем ошибаться и пойдем самым верным путем.

Утешение наше таково, что Он — Бог наш на веки веков — никогда не перестает содействовать нам. Он хочет сопровождать нас до смерти, а затем навеки водворить нас у Себя. Это обетование водительства Божиего заключает в себе объемлющую всю нашу жизнь уверенность в немедленном избавлении, в охране до конца и в последующем блаженстве. Не следует ли нам искать этих благ уже в юности, чтобы радоваться им в зрелые годы и покоится в них в старости?

Итак, обратим свой взор в Нему с просьбой о водительстве прежде, чем решимся отправиться в путь.

Чарльз Сперджен – Сокровища обетований Божиих – Чтение на каждый день

Христианское издательство. Б.г. – 376 с.

Чарльз Сперджен – Сокровища обетований Божиих - Содержание

  • 1 января – 31 декабря

Added 26.03.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 2 weeks ago
Благодарю.

