Сперджен - Спердженские конспекты проповедей

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Homiletics

Намерение мое — снабдить проповедника горсткой щепок и лучин или, если хотите, вязанкой хвороста, чтобы он мог зажечь огонь в своем очаге для приготовления пищи своим братьям. Возможно, нерадивый брат на моем хворосте сварит собственную похлебку — не стану о том жалеть, коль скоро пища хороша.

Даже случись, я невольно окажусь подручным откровенного лентяя, поощряя его не собирать собственных дров, не впаду в отчаяние, ибо ленивый, может статься, обожжет пальцы; к тому же, утешает мысль, что ему довелось бы брать дрова с иной кучи, не набреди он на мою. Мои вязанки хвороста не навредят при использовании священного огня; собранные в предлагаемых конспектах истины не нанесут ущерба, если будут говорить сами за себя.

Чарльз Сперджен - Спердженские конспекты проповедей

Завет Христа, Минск, 2000, 314 стр.

ISBN 985-6502-14-04

Чарльз Сперджен - Спердженские конспекты проповедей - Содержание

  • Предисловие

  • Понуждение Лота (Быт. 19:15)

  • Сила борения с Богом (Быт. 32:28)

  • "Мне достаточно" (Быт. 33:9,11)

  • Иосиф отворяет житницы (Быт. 41:56)

  • Если семейство слишком мало для агнца (Исх. 12:3-4)

  • Несвоевременная молитва (Исх. 14:15)

  • Кто на стороне Господа? (Исх. 32:26)

  • Возложение рук на жертву (Лев. 4:29)

  • Противостояние ропоту (Чис. 11:1)

  • Где бессилен человек - силен Бог (Втор. 32:36)

  • Нравственное бессилие (Иис. Нав. 24:19)

  • Верная маслина (Суд. 9:9)

  • Руфь на стороне Бога (Руфь 1:16)

  • Война Господня (1 Цар. 17:47)

  • Добыча Давида (1 Цар. 30:20)

  • Молитва "уготовленного" сердца (2 Цар. 7:27)

  • Ухватиться за жертвенник (3 Цар. 2:28,30)

  • Беседа по душам (3 Цар. 10:2)

  • Илия, павший духом (3 Цар. 19:4)

  • "Где Бог Илии?" (4 Цар. 2:14)

  • Открыть глаза (4 Цар. 6:17)

  • Нечистокровные (4 Цар. 17:25,33,34)

  • Урок Озы (1 Пар. 13:8,12; 15:25)

  • Ровоам не готов (2 Пар. 12:14)

  • Мольба о помощи и благодарение (2 Пар. 20:4)

  • Возвышение Есфири (Есф. 4:14)

  • Повод для рвения (Езд. 4:14)

  • ... содержание сокращено

Added 17.02.2026
Author brat lexmak
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

