Намерение мое — снабдить проповедника горсткой щепок и лучин или, если хотите, вязанкой хвороста, чтобы он мог зажечь огонь в своем очаге для приготовления пищи своим братьям. Возможно, нерадивый брат на моем хворосте сварит собственную похлебку — не стану о том жалеть, коль скоро пища хороша.
Даже случись, я невольно окажусь подручным откровенного лентяя, поощряя его не собирать собственных дров, не впаду в отчаяние, ибо ленивый, может статься, обожжет пальцы; к тому же, утешает мысль, что ему довелось бы брать дрова с иной кучи, не набреди он на мою. Мои вязанки хвороста не навредят при использовании священного огня; собранные в предлагаемых конспектах истины не нанесут ущерба, если будут говорить сами за себя.
Чарльз Сперджен - Спердженские конспекты проповедей
Завет Христа, Минск, 2000, 314 стр.
ISBN 985-6502-14-04
Чарльз Сперджен - Спердженские конспекты проповедей - Содержание
Предисловие
Понуждение Лота (Быт. 19:15)
Сила борения с Богом (Быт. 32:28)
"Мне достаточно" (Быт. 33:9,11)
Иосиф отворяет житницы (Быт. 41:56)
Если семейство слишком мало для агнца (Исх. 12:3-4)
Несвоевременная молитва (Исх. 14:15)
Кто на стороне Господа? (Исх. 32:26)
Возложение рук на жертву (Лев. 4:29)
Противостояние ропоту (Чис. 11:1)
Где бессилен человек - силен Бог (Втор. 32:36)
Нравственное бессилие (Иис. Нав. 24:19)
Верная маслина (Суд. 9:9)
Руфь на стороне Бога (Руфь 1:16)
Война Господня (1 Цар. 17:47)
Добыча Давида (1 Цар. 30:20)
Молитва "уготовленного" сердца (2 Цар. 7:27)
Ухватиться за жертвенник (3 Цар. 2:28,30)
Беседа по душам (3 Цар. 10:2)
Илия, павший духом (3 Цар. 19:4)
"Где Бог Илии?" (4 Цар. 2:14)
Открыть глаза (4 Цар. 6:17)
Нечистокровные (4 Цар. 17:25,33,34)
Урок Озы (1 Пар. 13:8,12; 15:25)
Ровоам не готов (2 Пар. 12:14)
Мольба о помощи и благодарение (2 Пар. 20:4)
Возвышение Есфири (Есф. 4:14)
Повод для рвения (Езд. 4:14)
... содержание сокращено
Comments (1 comment)