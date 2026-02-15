Сперджен - Вера

«Вера: Что это такое и к чему она ведет» — это одно из самых доступных и при этом глубоких теологических сочинений Чарльза Сперджена, написанное с целью разъяснить фундаментальную основу христианской жизни. Автор ставит перед собой задачу очистить понятие «веры» от наслоений сложных философских терминов, представляя ее как простое, но решительное действие души — доверие личности Личности. Для Сперджена вера — это не просто согласие с догматами, а живая связь, которая спасает и преображает человека.

Книга логически разделена на две части. В первой автор анализирует саму природу веры, выделяя в ней три обязательных элемента: знание (понимание того, во что веришь), согласие (признание этой истины) и, самое главное, упование (личное доверие Христу как Спасителю). Во второй части Сперджен показывает «плоды» веры: мир в сердце, победу над грехом и готовность к служению. Он подчеркивает, что вера не является заслугой человека, а даром, который, тем не менее, требует активного отклика. Книга написана в характерном для автора пламенном стиле, полном живых примеров и убедительных аргументов, направленных на то, чтобы помочь сомневающемуся обрести уверенность.

Пер. с англ. — СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2007. — 56 с.

ISBN 978-57454-0963-9־

Сперджен Ч. X. - Вера: Что это такое и к чему она ведет – Содержание

Предисловие

Вера