Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Сперджен - Вера

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Homiletics

«Вера: Что это такое и к чему она ведет» — это одно из самых доступных и при этом глубоких теологических сочинений Чарльза Сперджена, написанное с целью разъяснить фундаментальную основу христианской жизни. Автор ставит перед собой задачу очистить понятие «веры» от наслоений сложных философских терминов, представляя ее как простое, но решительное действие души — доверие личности Личности. Для Сперджена вера — это не просто согласие с догматами, а живая связь, которая спасает и преображает человека.

Книга логически разделена на две части. В первой автор анализирует саму природу веры, выделяя в ней три обязательных элемента: знание (понимание того, во что веришь), согласие (признание этой истины) и, самое главное, упование (личное доверие Христу как Спасителю). Во второй части Сперджен показывает «плоды» веры: мир в сердце, победу над грехом и готовность к служению. Он подчеркивает, что вера не является заслугой человека, а даром, который, тем не менее, требует активного отклика. Книга написана в характерном для автора пламенном стиле, полном живых примеров и убедительных аргументов, направленных на то, чтобы помочь сомневающемуся обрести уверенность.

Сперджен Ч. X. - Вера: Что это такое и к чему она ведет

Пер. с англ. — СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2007. — 56 с.

ISBN 978-57454-0963-9־

Сперджен Ч. X. - Вера: Что это такое и к чему она ведет – Содержание

Предисловие

Вера

  1. Предмет веры, или на что вера обращена

  2. Причина веры, или почему человек верит и откуда исходит его вера?

  3. Основания веры грешника, или на каком основании он осмеливается верить в Господа Иисуса Христа

  4. Залог веры, или почему человек осмеливается верить во Христа

  5. Следствие веры, или что случается, когда человек приходит ко Христу

  6. Что сказано в Писании о тех, кто имеет веру

  7. Неправильные представления о вере, из-за которых часто страдают христиане

  8. Что включает в себя вера

  9. Чего не включает в себя вера

Views 98
Rating
Added 15.02.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

