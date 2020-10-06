Средневековая арабо-мусульманская философия в переводах Сагадеева - 3-х томах - Том 1

Средневековая арабо-мусульманская философия - Том 1
Bibliotheca Islamica
Издание всех своих переводов выдающийся российский философ-арабист проф. А.В. Сагадеев задумал достаточно давно, но обстоятельства сложились так, что при жизни он сделать этого не успел. Межвузовский Центр по изучению философии и культуры Востока при Российском университете дружбы народов, в котором он работал на протяжении многих лет, при поддержке коллег, семьи и учеников философа решил осуществить эти планы.
Первое издание переводов А.В. Сагадеева классиков арабо-мусульманской философии было в 2 томах (New York, 1999). В настоящем 3-томном издании собраны переводы А.В. Сагадеева, публиковавшиеся в основном в конце 1950-х — начале 1960-х гг., а также ряд переведенных им работ Авиценны, Ибн-Туфайла, опубликованных в 1980-х гг. Большинство изданий вышли в свет уже достаточно давно и небольшими тиражами, поэтому многие из них стали раритетами.
Средневековая арабо-мусульманская философия в переводах А.В. Сагадеева: [собр. пер. в 3-х томах] - Том 1
(Bibliotheca Islamica)
Сост. и отв. ред. Н.С. Кирабаев
М.: Изд. дом Марджани, 2009. — 272 с.
ISBN 978-5-903715-08-4
ISBN 978-5-903715-09-1 (т. 1)
Средневековая арабо-мусульманская философия в переводах А.В. Сагадеева: [собр. пер. в 3-х томах] - Том 1 - Содержание
- Предисловие
- Краткая биография А.В. Сагадеева
- Статус философии в «теологизированном обществе» средневекового мусульманского Востока
АЛ-КИНДИ
- Трактат о количестве книг Аристотеля и о том, что необходимо для усвоения философии
- О первой философии
- Книга о пяти сущностях
- Объяснение ближней действующей причины возникновения и уничтожения
АЛ-ФАРАБИ
- Существо вопросов
- Комментарии к «Категориям» Аристотеля
- Комментарий к «Введению» Порфирия
- О происхождении наук
- Трактат о взглядах жителей добродетельного города Книга о классификации наук
«БРАТЬЯ ЧИСТОТЫ»
- Послания «Братьев чистоты». 5. О музыке
ИБН СИНА
- Жизнеописание
- Трактат о Хаййе, сыне Йакзана
- Книга исцеления. Математика. 3. Свод науки о музыке
- Трактат о птицах
Комментарии
Библиография
Указатель имен
Указатель географических названий
Указатель терминов и этнонимов
Summary
Средневековая арабо-мусульманская философия в переводах А.В. Сагадеева: [собр. пер. в 3-х томах] - Том 1 - О первой философии
Из человеческих искусств самым возвышенным и благородным является искусство философии, каковое определяется как познание истинной природы вещей в меру человеческой способности. Ибо та цель, которую философ преследует в своей науке, заключается в постижении истины, а та, которую он преследует в своих действиях, — в согласовании собственных поступков с истиной: действие наше не бесконечно, ибо мы останавливаемся, и наше действие прекращается, когда мы добираемся до истины.
Искомую истину мы познаем, только находя причину. Причиной же познания любой вещи и его устойчивости является истина, ибо все, что обладает бытием, обладает и истинностью. Истина необходимо познаваема; следовательно, и вещи, обладающие бытием, познаваемы.
Самой же благородной и возвышенной философией является первая философия, т.е. наука о первой истине, представляющей собой причину всякой истины. Вот почему благороднейшим, совершеннейшим философом должен быть муж, постигший эту благороднейшую науку, ибо наука о причине выше науки о следствиях, поскольку мы обладаем полным знанием о каждом из познаваемых предметов в том случае, когда нам известна его причина.
А всякая причина есть либо элемент, либо форма, либо действующее начало (то, откуда начинается движение), либо завершение (то, ради чего возникла вещь).
Дабы познать что-либо, следует ответить на четыре вопроса, как мы определили это в других наших философских рассуждениях: есть ли это? что это? каково это? почему это?
Что касается вопроса «есть ли это?», то искомым здесь является только бытие. Что же касается любого бытия, имеющего род, то в вопросе «есть ли это?» искомым будет его род.
В вопросе «каково это?» искомым является различающий признак бытия.
В вопросах «что это?» и «каково это?» искомым является вид бытия, а в вопросе «почему это?» — его энтелехиальная причина, ибо в данном случае искомым является причина вообще.
Ясно, что когда мы приобретаем знание об элементе вещи, мы тем самым приобретаем знание о его роде, а когда мы приобретаем знание о его форме, мы тем самым приобретаем знание о ее виде, в знании же вида заключено знание различающего признака. Так что если мы приобретаем знание об элементе вещи, о ее форме и энтелехиальной причине, то мы тем самым приобретаем знание ее определения. Истина же всякого определяемого предмета заключена в его определении.
Наука о первой причине справедливо была названа «первой философией», ибо прочая философия скрыто содержится в знании этой первой причины, и эта причина первое и по благородству, и по роду, и по порядку (ибо она известна самым достоверным образом), и по времени (ибо она причина самого времени).
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