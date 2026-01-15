В конце 1980-х годов группа приезжих ньюэйджеров поселилась в заброшенном карьере на унылом утесе в нескольких милях севернее Лендс-Энда, самого западного мыса побережья Англии. Их привела туда убежденность, что они станут свидетелями чудесного события — из морских пучин должен восстать Лайонесс, город небывалой красоты, о котором упоминалось в легендах о короле Артуре. Его появление должно было ознаменовать наступление нового кельтского Золотого века. Ожидалось, что великий потоп очистит землю от автомобилей и прочих экологических напастей, а после того, как воды схлынут, установится новый общественный уклад — брак будет отменен, все женщины станут общим достоянием, а бездомные получат роскошное жилье.

Как люди могли уверовать в подобные выдумки? Ответ прост: они участвовали в древнем процессе, который, похоже, имеет собственную динамику, поскольку он повторялся тысячи раз во всех уголках планеты, где формировались человеческие сообщества, — это создание секты, во главе которой стоит пламенный и вдохновенный вожак. В данном случае лидера звали Святой Иоанн.

Святой Иоанн обнаружил свое призвание, когда отбывал тюремный срок за наркотики. Ему явилась Великая Богиня Земли по имени Госпожа вместе со своим супругом Паном и повелела отправиться в дальний конец Корнуолла, где должен был подняться из вод славный город Лайонесс, знаменуя тем самым наступление долгожданного Нового века.

После освобождения из тюрьмы Святой Иоанн, или в миру просто Джон, приехал в корнуэльский поселок Сент-Джаст и немедленно привлек к себе всеобщее внимание странными заявлениями, причудливым поведением и диковинными одеждами. По словам одного из местных жителей он был похож на Мика Джаггера в наряде алачей во время дурного кислотного трипа. Тем не менее, вокруг него начала группироваться кучка учеников — неудовлетворенных отщепенцев, которых привлекало красноречие лидера и содержание его проповедей. Эксцентричная и в то же время притягательная личность Святого Иоанна, по-видимому, внушала безраздельную веру в его пророчества. Ходили слухи, будто он умел вводить своих приверженцев в состояние транса, научил покидать свои тела и путешествовать в «астрале». «По мере усиления веры люди начинали наблюдать странные явления, — пишет Уильям Шоу в своей книге «Шпионаж в стране ГУРУ» (Spying in Guru Land, 1994).— Они видели в море загадочные корабли или подводные лодки, а в небе — НЛО. В течение двух лет их сомнения полностью рассеялись и сменились верой в тот фантасмагорический мир, который рисовал Джон. “Мы жили, как в сказке”, — говорил один из членов секты».

Стивенс Энтони и Прайс Джон — Лжепророки и безумие

«Касталия», 2025. — 300 с.

ISBN 978-5-907969-69-8

Стивенс, Прайс - Лжепророки и безумие - Содержание