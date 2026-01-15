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Стивенс - Прайс - Лжепророки и безумие

Стивенс Энтони и Прайс Джон — Лжепророки и безумие
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Psychology Psychotherapy, Religious Studies Atheism

В конце 1980-х годов группа приезжих ньюэйджеров поселилась в заброшенном карьере на унылом утесе в нескольких милях севернее Лендс-Энда, самого западного мыса побережья Англии. Их привела туда убежденность, что они станут свидетелями чудесного события — из морских пучин должен восстать Лайонесс, город небывалой красоты, о котором упоминалось в легендах о короле Артуре. Его появление должно было ознаменовать наступление нового кельтского Золотого века. Ожидалось, что великий потоп очистит землю от автомобилей и прочих экологических напастей, а после того, как воды схлынут, установится новый общественный уклад — брак будет отменен, все женщины станут общим достоянием, а бездомные получат роскошное жилье.

Как люди могли уверовать в подобные выдумки? Ответ прост: они участвовали в древнем процессе, который, похоже, имеет собственную динамику, поскольку он повторялся тысячи раз во всех уголках планеты, где формировались человеческие сообщества, — это создание секты, во главе которой стоит пламенный и вдохновенный вожак. В данном случае лидера звали Святой Иоанн.

Святой Иоанн обнаружил свое призвание, когда отбывал тюремный срок за наркотики. Ему явилась Великая Богиня Земли по имени Госпожа вместе со своим супругом Паном и повелела отправиться в дальний конец Корнуолла, где должен был подняться из вод славный город Лайонесс, знаменуя тем самым наступление долгожданного Нового века.

После освобождения из тюрьмы Святой Иоанн, или в миру просто Джон, приехал в корнуэльский поселок Сент-Джаст и немедленно привлек к себе всеобщее внимание странными заявлениями, причудливым поведением и диковинными одеждами. По словам одного из местных жителей он был похож на Мика Джаггера в наряде алачей во время дурного кислотного трипа. Тем не менее, вокруг него начала группироваться кучка учеников — неудовлетворенных отщепенцев, которых привлекало красноречие лидера и содержание его проповедей. Эксцентричная и в то же время притягательная личность Святого Иоанна, по-видимому, внушала безраздельную веру в его пророчества. Ходили слухи, будто он умел вводить своих приверженцев в состояние транса, научил покидать свои тела и путешествовать в «астрале». «По мере усиления веры люди начинали наблюдать странные явления, — пишет Уильям Шоу в своей книге «Шпионаж в стране ГУРУ» (Spying in Guru Land, 1994).— Они видели в море загадочные корабли или подводные лодки, а в небе — НЛО. В течение двух лет их сомнения полностью рассеялись и сменились верой в тот фантасмагорический мир, который рисовал Джон. “Мы жили, как в сказке”, — говорил один из членов секты».

Стивенс Энтони и Прайс Джон — Лжепророки и безумие

«Касталия», 2025. — 300 с.
ISBN 978-5-907969-69-8

Стивенс, Прайс - Лжепророки и безумие - Содержание

  • Предисловие
  • I. Харизматические лидеры и их секты
    • Харизма
    • Секты
    • Гуру на глиняных ногах
    • Мессии и тысячелетие
    • Экология расщепления групп
  • II. Тонкая грань: выдающиеся способности и безумие
    • Подлинное безумие
    • Что такое шизофрения?
    • Гений-шизофреник
    • Выгодная предрасположенность
    • Психоз или религиозный опыт?
    • Бред
    • Галлюцинации
    • Адаптивная реакция — полезный бред
    • Был ли Иисус Христос сумасшедшим?
  • III. Создание дистанции: естественная история пророка
    • Пограничные состояния
    • Шизотипическая личность с налетом паранойи
    • Шизотипический нарцисс
    • Карьера пророка
    • Бхагван
    • Достаточно ли одного нарциссизма?
    • Творческая болезнь
  • IV. Раскол и ревитализация: естественная история секты
    • Старина и Красивое Озеро
    • Ревитализация лабиринта
    • Естественная история секты
    • Расщепление группы и принцип противоположностей
    • Мать-Земля из Тринидада
    • Архетипы и пророк
    • Культурное размежевание
  • V. Вожаки и ведомые: революционные отношения
    • Гитлер и Третий рейх
    • Алхимия революции
    • Война поколений
  • VI. Политика культов: власть и секс
    • Пророк как племенной жеребец
    • Вопрос наследственности
  • VII. Шизотипическое расселение и геноцид
    • Светское и религиозное лидерство
  • VIII. Апокалипсис и Армагеддон
    • Архетипический символизм Апокалипсиса и Земли Обетованной
    • Прибытие в Землю Обетованную
    • Комплекс Ноя
  • IX. Любовь, статус и религия
    • Привязанность и статус
    • Доступ к божественному
    • Религиозный взгляд
  • X. Личное послесловие: краткий итог и выводы
    • Критика, исследования и будущее
    • Вопрос этики
  • Список использованной литературы
Views 220
Rating 5.0 / 5
Added 15.01.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (3)

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