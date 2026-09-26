Курс «Жизнь Иисуса Христа», разработанный и прочитанный в стенах Библейского колледжа и богословской семинарии Южной Флориды, представляет собой фундаментальное исследование земного служения Спасителя, основанное на гармонии четырех канонических Евангелий. Автор методично и бережно проводит слушателя через ключевые этапы евангельской истории, начиная с обстоятельного обзора географии, топографии и политико-культурного мира Второго Храма и переходя к боговоплощению, крещению, искушениям в пустыне, галилейскому служению, притчам Царства, крестным страданиям и победоносному воскресению Христа. Методология курса ориентирована на последовательную экзегезу первоисточника, что позволяет студенту увидеть не изолированные фрагменты, а цельную, живую панораму мессианского служения.

Для русскоязычных читателей и исследователей Священного Писания данный курс обладает исключительной ценностью, предлагая взвешенный богословский подход, свободный от поверхностных аллегоризаций и доктринальных крайностей. Доктор Стивенсон реконструирует исторический и религиозный контекст первого века, объясняя мотивы фарисеев, саддукеев, ессеев и иродиан, что проливает свет на споры Иисуса с религиозными лидерами Его времени. Курс соединяет христологическую строгость классического протестантского богословия с практическим пастырским применением, обращая внимание на природу ученичества, цену следования за Христом и принципы жизни в Божьем Царстве. Стивенсон - Жизнь Иисуса Христа

Джон Стивенсон – Жизнь Иисуса Христа – Курс Библейского колледжа Южной Флориды

Пер. с англ. — Сиэтл ; Минск : Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 462 с. : ил., табл. — (Открытая кафедра. Серия университетских курсов по библеистике, богословию и религиоведению).

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