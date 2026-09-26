Стивенсон - Жизнь Иисуса Христа
Курс «Жизнь Иисуса Христа», разработанный и прочитанный в стенах Библейского колледжа и богословской семинарии Южной Флориды, представляет собой фундаментальное исследование земного служения Спасителя, основанное на гармонии четырех канонических Евангелий. Автор методично и бережно проводит слушателя через ключевые этапы евангельской истории, начиная с обстоятельного обзора географии, топографии и политико-культурного мира Второго Храма и переходя к боговоплощению, крещению, искушениям в пустыне, галилейскому служению, притчам Царства, крестным страданиям и победоносному воскресению Христа. Методология курса ориентирована на последовательную экзегезу первоисточника, что позволяет студенту увидеть не изолированные фрагменты, а цельную, живую панораму мессианского служения.
Для русскоязычных читателей и исследователей Священного Писания данный курс обладает исключительной ценностью, предлагая взвешенный богословский подход, свободный от поверхностных аллегоризаций и доктринальных крайностей. Доктор Стивенсон реконструирует исторический и религиозный контекст первого века, объясняя мотивы фарисеев, саддукеев, ессеев и иродиан, что проливает свет на споры Иисуса с религиозными лидерами Его времени. Курс соединяет христологическую строгость классического протестантского богословия с практическим пастырским применением, обращая внимание на природу ученичества, цену следования за Христом и принципы жизни в Божьем Царстве. Стивенсон - Жизнь Иисуса Христа
Джон Стивенсон – Жизнь Иисуса Христа – Курс Библейского колледжа Южной Флориды
Пер. с англ. — Сиэтл ; Минск : Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 462 с. : ил., табл. — (Открытая кафедра. Серия университетских курсов по библеистике, богословию и религиоведению).
Джон Стивенсон – Жизнь Иисуса Христа – Содержание
О преподавателе
О курсе
Лекция 1. Введение
Введение в курс
Четыре Евангелия — Матфей, Марк, Лука и Иоанн
Синоптические Евангелия и Евангелие от Иоанна
Евангелия как историческая литература
Евангелия как повествовательная литература
Евангелия как богословская литература
Зачем были написаны Евангелия?
Другие евангельские тексты и апокрифы
Три подхода к чтению Евангелий
Лекция 2. В поисках источника (синоптическая проблема)
Пролог Евангелия от Луки и путь евангельского предания
Синоптическая проблема
Авторские пояснения и замечания в скобках
Тождественные цитаты из Ветхого Завета и вопрос первенства
Что такое источник Q? Гипотеза Фаррера
Гипотеза Грисбаха
Процесс передачи евангельского предания: от устной речи к манускриптам
Критика форм и критика редакций
Лекция 3. Евангелия как повествование: нарратив и риторика
Введение в нарративную критику Евангелий
Голос рассказчика и его позиция в повествовании
Реальный, подразумеваемый и информированный читатель
Сюжет, конфликт и кульминация евангельской истории
Время в Евангелиях: хронология, темп и ретроспекция
Персонажи и сопереживание
Прием повторения и педагогика памяти
Хиастические структуры и семь знамений в Евангелии от Иоанна
Хиазм Ин. 7–8 и повествование о женщине, взятой в прелюбодеянии
Прием инклюзио у Матфея Стивенсон - Жизнь Иисуса Христа
Лекция 4. Мир Евангелий
Исторический контекст: от Ассирийского плена до Ирода Великого
Династия Ирода, римские префекты и Понтий Пилат
Римские императоры I века
Иерусалим и Храм во дни Иисуса
Религиозные течения иудаизма I века
Священные писания и толковательная традиция иудаизма
Еврейская семья, быт и синагога
Восточное и западное мышление
Лекция 5. Евангелие от Марка
Авторство Иоанна Марка и свидетельство Папия
Динамичный стиль и реализм деталей
Литературная техника интеркаляции
Ветхозаветные типологические аллюзии
Архитектоника книги и Кесария Филиппова
Три предсказания о крестной смерти и Мк. 10:45
Помазание в Вифании и Тайная вечеря
Противостояние в Храме
Гефсимания, суд и отречение Петра
Распятие как небесный триумф
Текстология Мк. 16:9–20
Великое поручение и победа Воскресшего
Лекция 6. Евангелие от Матфея: Царь Иудейский и истинный Израиль
Христианство и иудаизм в богословии Матфея
Иисус как истинный Царь Иудейский
Авторство Матфея и свидетельство Папия
Пять великих поучений и образ Нового Пятикнижия
Родословие Царя
Рождество через призму Иосифа
Пророчество Исаии о Деве и Еммануиле
Волхвы, Ирод и бегство в Египет
Нагорная проповедь и десять чудес
«Царство Небесное» и формулы исполнения пророчеств
Праведность Царства
Суд, Голгофа и 21-й Псалом
Раздирание завесы, землетрясение и воскресение святых
Семь гор в композиции Матфея
Великое поручение и обетование Еммануила Стивенсон - Жизнь Иисуса Христа
Лекция 7. Евангелие от Луки
Введение в Евангелие от Луки
Дорога в Иерусалим и великие притчи
Страсти и Воскресение
Лекция 8. Евангелие от Иоанна
Введение в Евангелие от Иоанна
Пролог, первые ученики, беседы, праздники и знамения
Страсти и Воскресение Стивенсон - Жизнь Иисуса Христа
Лекция 9. Историчность Иисуса: внебиблейские свидетельства, текстология и согласование Евангелий
Вера в сверхъестественное, рационализм и «Семинар Иисуса»
Поиски исторического Иисуса
Апостольское авторство, рукописная традиция и свидетельства ранней Церкви
Иосиф Флавий, Тацит, Светоний и Плиний Младший
Согласование Евангелий и мнимые противоречия
Хронологический и тематический порядок событий
Хронология Страстной недели
Лекция 10. Хронология жизни Иисуса: дата Рождества, годы служения и день распятия
Когда родился Иисус?
Хронология земного служения Иисуса Христа
В какой день умер Иисус?
Лекция 11. Рождество и детство Иисуса Христа
Матфей и Лука: перспективы Иосифа и Марии
Захария, Елизавета и Благовещение
Праведность и милость Иосифа
Пророчество Исаии и имя Иисус
Перепись Августа и Вифлеем
Рождение в яслях и знамение пастухам
Обрезание, посвящение первенца, Симеон и Анна
Поклонение волхвов
Дары, профессия Иосифа и бегство в Египет
Двенадцатилетний Отрок в Храме
Возрастание истинного Бога и истинного Человека Стивенсон - Жизнь Иисуса Христа
Лекция 12. Притчи и учение Иисуса Христа
Герменевтика притч и притчи о Царстве
Язык Иисуса, Царство Божье и Закон
Лекция 13. Чудеса, мессианское самосознание и эсхатология Иисуса Христа
Чудеса: богословие, терминология и свидетельство Царства
Мессианское самосознание и призвание учеников
Эсхатология Иисуса: пророческая перспектива и Елеонская беседа
Лекция 14. Тайная вечеря, суд и распятие Иисуса Христа
Тайная вечеря и Гефсиманский сад
Арест и религиозные суды перед Анной и Каиафой
Гражданские суды перед Пилатом и Иродом Антипой
Путь на Голгофу и историко-археологический контекст распятия
Семь слов Христа с креста и знамения искупления
Смерть, прободенное ребро и погребение
Лекция 15. Воскресение и Вознесение Иисуса Христа
Пустая гробница, Мария Магдалина и апология воскресения
Дорога в Эммаус
Явление за закрытыми дверями и исповедание Фомы
Явление на Тивериадском море и чудесный улов
Восстановление Петра и путь ученичества
Сорок дней, Великое поручение и Вознесение Господне
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