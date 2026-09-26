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Стивенсон - Жизнь Иисуса Христа

Стивенсон - Жизнь Иисуса Христа
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology, Educational
Series Открытая кафедра (29 books)

Курс «Жизнь Иисуса Христа», разработанный и прочитанный в стенах Библейского колледжа и богословской семинарии Южной Флориды, представляет собой фундаментальное исследование земного служения Спасителя, основанное на гармонии четырех канонических Евангелий. Автор методично и бережно проводит слушателя через ключевые этапы евангельской истории, начиная с обстоятельного обзора географии, топографии и политико-культурного мира Второго Храма и переходя к боговоплощению, крещению, искушениям в пустыне, галилейскому служению, притчам Царства, крестным страданиям и победоносному воскресению Христа. Методология курса ориентирована на последовательную экзегезу первоисточника, что позволяет студенту увидеть не изолированные фрагменты, а цельную, живую панораму мессианского служения.

Для русскоязычных читателей и исследователей Священного Писания данный курс обладает исключительной ценностью, предлагая взвешенный богословский подход, свободный от поверхностных аллегоризаций и доктринальных крайностей. Доктор Стивенсон реконструирует исторический и религиозный контекст первого века, объясняя мотивы фарисеев, саддукеев, ессеев и иродиан, что проливает свет на споры Иисуса с религиозными лидерами Его времени. Курс соединяет христологическую строгость классического протестантского богословия с практическим пастырским применением, обращая внимание на природу ученичества, цену следования за Христом и принципы жизни в Божьем Царстве. Стивенсон - Жизнь Иисуса Христа

Джон Стивенсон – Жизнь Иисуса Христа – Курс Библейского колледжа Южной Флориды

Пер. с англ. — Сиэтл ; Минск : Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 462 с. : ил., табл. — (Открытая кафедра. Серия университетских курсов по библеистике, богословию и религиоведению).

Джон Стивенсон – Жизнь Иисуса Христа – Содержание

  • О преподавателе

  • О курсе

  • Лекция 1. Введение

    • Введение в курс

    • Четыре Евангелия — Матфей, Марк, Лука и Иоанн

    • Синоптические Евангелия и Евангелие от Иоанна

    • Евангелия как историческая литература

    • Евангелия как повествовательная литература

    • Евангелия как богословская литература

    • Зачем были написаны Евангелия?

    • Другие евангельские тексты и апокрифы

    • Три подхода к чтению Евангелий

  • Лекция 2. В поисках источника (синоптическая проблема)

    • Пролог Евангелия от Луки и путь евангельского предания

    • Синоптическая проблема

    • Авторские пояснения и замечания в скобках

    • Тождественные цитаты из Ветхого Завета и вопрос первенства

    • Что такое источник Q? Гипотеза Фаррера

    • Гипотеза Грисбаха

    • Процесс передачи евангельского предания: от устной речи к манускриптам

    • Критика форм и критика редакций

  • Лекция 3. Евангелия как повествование: нарратив и риторика

    • Введение в нарративную критику Евангелий

    • Голос рассказчика и его позиция в повествовании

    • Реальный, подразумеваемый и информированный читатель

    • Сюжет, конфликт и кульминация евангельской истории

    • Время в Евангелиях: хронология, темп и ретроспекция

    • Персонажи и сопереживание

    • Прием повторения и педагогика памяти

    • Хиастические структуры и семь знамений в Евангелии от Иоанна

    • Хиазм Ин. 7–8 и повествование о женщине, взятой в прелюбодеянии

    • Прием инклюзио у Матфея Стивенсон - Жизнь Иисуса Христа

  • Лекция 4. Мир Евангелий

    • Исторический контекст: от Ассирийского плена до Ирода Великого

    • Династия Ирода, римские префекты и Понтий Пилат

    • Римские императоры I века

    • Иерусалим и Храм во дни Иисуса

    • Религиозные течения иудаизма I века

    • Священные писания и толковательная традиция иудаизма

    • Еврейская семья, быт и синагога

    • Восточное и западное мышление

  • Лекция 5. Евангелие от Марка

    • Авторство Иоанна Марка и свидетельство Папия

    • Динамичный стиль и реализм деталей

    • Литературная техника интеркаляции

    • Ветхозаветные типологические аллюзии

    • Архитектоника книги и Кесария Филиппова

    • Три предсказания о крестной смерти и Мк. 10:45

    • Помазание в Вифании и Тайная вечеря

    • Противостояние в Храме

    • Гефсимания, суд и отречение Петра

    • Распятие как небесный триумф

    • Текстология Мк. 16:9–20

    • Великое поручение и победа Воскресшего

  • Лекция 6. Евангелие от Матфея: Царь Иудейский и истинный Израиль

    • Христианство и иудаизм в богословии Матфея

    • Иисус как истинный Царь Иудейский

    • Авторство Матфея и свидетельство Папия

    • Пять великих поучений и образ Нового Пятикнижия

    • Родословие Царя

    • Рождество через призму Иосифа

    • Пророчество Исаии о Деве и Еммануиле

    • Волхвы, Ирод и бегство в Египет

    • Нагорная проповедь и десять чудес

    • «Царство Небесное» и формулы исполнения пророчеств

    • Праведность Царства

    • Суд, Голгофа и 21-й Псалом

    • Раздирание завесы, землетрясение и воскресение святых

    • Семь гор в композиции Матфея

    • Великое поручение и обетование Еммануила Стивенсон - Жизнь Иисуса Христа

  • Лекция 7. Евангелие от Луки

    • Введение в Евангелие от Луки

    • Дорога в Иерусалим и великие притчи

    • Страсти и Воскресение

  • Лекция 8. Евангелие от Иоанна

    • Введение в Евангелие от Иоанна

    • Пролог, первые ученики, беседы, праздники и знамения

    • Страсти и Воскресение Стивенсон - Жизнь Иисуса Христа

  • Лекция 9. Историчность Иисуса: внебиблейские свидетельства, текстология и согласование Евангелий

    • Вера в сверхъестественное, рационализм и «Семинар Иисуса»

    • Поиски исторического Иисуса

    • Апостольское авторство, рукописная традиция и свидетельства ранней Церкви

    • Иосиф Флавий, Тацит, Светоний и Плиний Младший

    • Согласование Евангелий и мнимые противоречия

    • Хронологический и тематический порядок событий

    • Хронология Страстной недели

  • Лекция 10. Хронология жизни Иисуса: дата Рождества, годы служения и день распятия

    • Когда родился Иисус?

    • Хронология земного служения Иисуса Христа

    • В какой день умер Иисус?

  • Лекция 11. Рождество и детство Иисуса Христа

    • Матфей и Лука: перспективы Иосифа и Марии

    • Захария, Елизавета и Благовещение

    • Праведность и милость Иосифа

    • Пророчество Исаии и имя Иисус

    • Перепись Августа и Вифлеем

    • Рождение в яслях и знамение пастухам

    • Обрезание, посвящение первенца, Симеон и Анна

    • Поклонение волхвов

    • Дары, профессия Иосифа и бегство в Египет

    • Двенадцатилетний Отрок в Храме

    • Возрастание истинного Бога и истинного Человека Стивенсон - Жизнь Иисуса Христа

  • Лекция 12. Притчи и учение Иисуса Христа

    • Герменевтика притч и притчи о Царстве

    • Язык Иисуса, Царство Божье и Закон

  • Лекция 13. Чудеса, мессианское самосознание и эсхатология Иисуса Христа

    • Чудеса: богословие, терминология и свидетельство Царства

    • Мессианское самосознание и призвание учеников

    • Эсхатология Иисуса: пророческая перспектива и Елеонская беседа

  • Лекция 14. Тайная вечеря, суд и распятие Иисуса Христа

    • Тайная вечеря и Гефсиманский сад

    • Арест и религиозные суды перед Анной и Каиафой

    • Гражданские суды перед Пилатом и Иродом Антипой

    • Путь на Голгофу и историко-археологический контекст распятия

    • Семь слов Христа с креста и знамения искупления

    • Смерть, прободенное ребро и погребение

  • Лекция 15. Воскресение и Вознесение Иисуса Христа

    • Пустая гробница, Мария Магдалина и апология воскресения

    • Дорога в Эммаус

    • Явление за закрытыми дверями и исповедание Фомы

    • Явление на Тивериадском море и чудесный улов

    • Восстановление Петра и путь ученичества

    • Сорок дней, Великое поручение и Вознесение Господне

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Added 26.09.2026
Author zealot
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