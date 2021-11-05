Леонид Столович - Красота - Добро - Истина - очерк истории эстетической аксиологии

В глубокой древности был задан вопрос, не потерявший своей актуальности и поныне: «Что есть истина?» Ни один крупный мыслитель не мог обойти и такие вопросы, как «Что есть добро?» и «Что есть красота?». И оказалось, что эти три вопроса тесно связаны между собой и решение каждого из них влияет на решение остальных. Истина тесно связана с добром, а красота— с добром и истиной, хотя связи между ними необычайно многообразны. Исследуя тончайшие диалектические взаимоотношения между истиной, добром и красотой, философия нашла для них как бы единый общий знаменатель — понятие «ценность». Ведь добро — это нравственная ценность, красота — эстетическая, истина — ценность познавательная.

Понятие «ценность» — одно из наиболее употребляемых не только в современной социальной философии, в сфере гуманитарного знания, но и в политической публицистике. Сейчас кажется невероятным, что проблема ценности долгие годы вплоть до начала 60-х годов игнорировалась нашей философией.

За последние десятилетия появилось много книг и статей, посвященных общей теории ценностей, ценностным отношениям в духовной жизни, в науке, социальной практике. И хотя вопрос о природе ценностей, о соотношении классового и общечеловеческого ставился в нашей литературе, утверждение приоритета общечеловеческих ценностей ныне имеет исключительно большое значение, причем не только в политике, социальной сфере, но и для переосмысления проблем аксиологии, теории ценности. Вместе с тем не нужно забывать, что признание приоритета общечеловеческих ценностей еще не проясняет того, что же такое «общечеловеческие ценности» и какое место они занимают в жизни человека и общества.

Разработка теории ценностей не может не опираться на все, что было сделано в истории мировой общественной мысли. К сожалению, существующий огромный материал по теории ценностей у нас даже не собран и не систематизирован. В аксиологической литературе делаются порой экскурсы в историю этой области знания. У нас очень мало современных трудов, в которых история и теория ценностей излагалась бы достаточно полно и систематически, а имеющиеся обобщающего плана труды отделяет от нас неумолимое время.

Автор предлагаемой читателю книги не ставит перед собой задачу полностью восполнить этот пробел. В настоящей работе предпринята попытка показать историческое развитие аксиологической эстетики и эстетической аксиологии в контексте анализа соотношения эстетических ценностей с ценностями другого рода. Поэтому аксиологическую триаду мы начинаем с красоты.

Леонид Наумович Столович – Красота. Добро. Истина: очерк истории эстетической аксиологии

M.: Республика, 1994. – 464 c.

ISBN 5-250-02291-X

Леонид Наумович Столович – Красота. Добро. Истина: очерк истории эстетической аксиологии – Содержание

Ю. M. Лотман. Предисловие

От автора

Глава I. ФИЛОСОФИЯ О ЦЕННОСТИ И КРАСОТЕ ОТ ДРЕВНЕГО МИРА ДО СРЕДНИХ ВЕКОВ

Глава II. ИДЕЯ ЦЕННОСТИ И ПОНЯТИЕ КРАСОТЫ ОТ ВОЗРОЖДЕНИЯ ДО ПРОСВЕЩЕНИЯ

Глава III. ПРОСВЕЩЕНИЕ. НА ПУТИ К ТЕОРИИ СПОСОБНОСТИ СУЖДЕНИЯ (Испания, Франция, Германия)

Глава IV. ВОЗНИКНОВЕНИЕ «ФИЛОСОФИИ ЦЕННОСТИ»

Глава V. ПРОБЛЕМА ЦЕННОСТИ И МАРКСИЗМ

Глава VI. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ В АКСИОЛОГИИ И ЭСТЕТИКЕ XX ВЕКА. ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА И АМЕРИКА

Глава VII. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ АКСИОЛОГИЯ В РУССКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН