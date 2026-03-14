Стратилатов - Древность и важность апостольских правил

Стратилатов - Древность и важность апостольских правил
Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology

Работа богослова и церковного исследователя Иван Стратилатов посвящена изучению происхождения и значения так называемых апостольских правил — древнего свода церковных канонов, регулирующих жизнь и устройство ранней христианской Церкви.

Автор исследует исторический контекст появления этих правил, их связь с апостольским преданием и роль в формировании церковной дисциплины. В книге рассматриваются вопросы церковного управления, поведения духовенства, участия мирян в жизни Церкви и нормы, определявшие порядок церковной жизни в первые века христианства.

Особое внимание уделяется обсуждению подлинности и древности апостольских правил, а также их авторитета в канонической традиции. Стратилатов анализирует различные исторические свидетельства и мнения богословов о происхождении этих канонов.

Книга представляет собой историко-богословское исследование, раскрывающее значение апостольских правил для понимания канонического устройства Церкви и преемственности церковной традиции от апостольских времён.

Магистр Иван Стратилатов - Древность и важность апостольских правил

С приложением самих апостольских правил. — СПб.: Журнал «Нева», 1996. 128 с.

ISBN-87516-063-2

Магистр Иван Стратилатов - Древность и важность апостольских правил – Содержание

Об авторе

Судьба апостольских правил

  • ГЛАВА I. Могли ли сохраниться во всей целости и чистоте в первые века все вообще правила, преданные Апостолами устно?

  • ГЛАВА II. Правила, известные ныне под именем апостольских, действительно ли те самые, которые Апостолы предали устно?

  • ГЛАВА III. Кем и когда апостольские правила были собраны, изложены в письмени и приведены в настоящий вид и состав?

  • ГЛАВА IV. Важность апостольских правил

Апостольские правила

