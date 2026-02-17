Книга Алана Стритта «Небеса на земле» предлагает свежий и практический взгляд на библейскую концепцию Царства Божьего, подчеркивая его актуальность для настоящего момента. Автор оспаривает распространенное мнение о том, что Небеса — это исключительно отдаленная реальность, доступная только после смерти. Вместо этого он утверждает, что через Иисуса Христа Царство Божье уже вторглось в наш мир, и каждый верующий призван не просто ждать будущего спасения, а активно входить в Божье правление и проявлять его силу в своей повседневной жизни, семье и обществе прямо сейчас.

Стритт детально исследует евангельские тексты, показывая, как проповедь Христа о «приблизившемся Царстве» меняет статус верующего. Автор призывает читателей осознать свою идентичность как граждан Небес, обладающих духовным авторитетом для преодоления греха, страха и разделений в земной реальности. Книга служит мощным стимулом к тому, чтобы перестать жить в режиме «выживания» и начать воплощать ценности Божьего мира, радости и справедливости в окружающем мире, превращая свою жизнь в живое свидетельство присутствия Бога на земле.

Алан Стритт – Небеса на земле – Войдите в Царство Божье здесь и сейчас

Пер. с англ. - Санкт-Петербург: «Виссон», 2015. – 352 с.

ISBN 978-5-905913-74-7

Алан Стритт – Небеса на земле – Содержание

Глава 1. Открытие Царства

Глава 2. В начале было Царство

Глава 3. Царство Божье в эпоху Ветхого Завета

Глава 4. Рим: последняя империя

Глава 5. Посланный и помазанный Богом Царь

Глава 6. Изгнание бесов: признак наступления Царства

Глава 7. Исцеления и чудеса в Царстве Божьем

Глава 8. Обязанности гражданина Царства

Глав 9- AM-христиане и ФМ-христиане

Глава 10. Всемирная миссия Церкви

Глава 11. Последняя неделя

Глава 12. Современное правление Христа

Глава 13. Я буду служить Агнцу

Глава 14. Церковь как колония и посольство

Глава 15. Церковь Царства Божьего

Глава 16. Небеса на земле — последнее Царство

Примечания