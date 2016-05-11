Книга наших партнеров - киевского издательства "Дух и Литера"

Свидетельство - традиции - формы - имена - Успенские чтения

Сост. К.Б. Сигов. - К.: ДУХ I ЛIТЕРА, 2013, - 624 с.

ISBN 978-966-378-319-2

Составитель: Константин Сигов

Ответственный за выпуск и подготовку текстов: Юрий Вестель

Свидетельство - традиции - формы - имена - Успенские чтения - Содержание

I. Христианское свидетельство в современном мире Митрополит Киевский и всея Украины Владимир, Предстоятель Украинской Православной Церкви Свидетельство как проповедь Слова Божия в современном мире

Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси Свидетельство: путь от молчания к слову и от слова к безмолвию

Митрополит Бориспольский Антоний, Управляющий делами Украинской Православной Церкви, ректор Киевской духовной академии и семинарии Свидетельство Традиции в мире после традиций

Митрополит Волоколамский Иларион Мученичество как свидетельство о новомучениках и современных гонениях на христиан

Архиепископ Томас Эдвард Галликсон Быть вовлеченным в Таинство

Энцо Бьянки, настоятель монастыря Бозе (Италия) Христианское свидетельство в современном мире

Брат Алоиз, настоятель общины Тэзе (Франция) Жизнь общины как свидетельство неразделенной Церкви

Архимандрит Амвросий (Макар) Эсхатологический характер христианского свидетельства

Священник Владимир Зелинский Священство: риск и свидетельство II. Библейское и патристическое богословие свидетельства Игумен Михаил Ван Парейс Иисус - свидетель Бога Отца по Евангелию от Иоанна

Игумен Арсений (Соколов) Верить свидетельству других

Священник Франнеско Браски Свидетельство в трудах святителя Амвросия Медиоланского

Ленка Карфикова Григорий Нисский: свидетельство о жизни и смерти Макрины

Дарья Морозова Блаженный Феодорит Кирский: голос антиохийской совести и свидетельство от всех концов земли

Священник Уго Занетти «Свидетельство» в жизни святого Иоанна Скитского III. Свидетельства новомучеников и исповедников XX века Карл Христиан Фельми Свидетельство православия во время советского террора

Протоиерей Владимир Воробьев Игумен Иоанн (Селецкий, 1885-1971): жизнь, исповедническое стояние за правду и свободу Церкви

Священник Милан Жует Свидетельство о Христе в жизни и творчестве отца Павла Флоренского

Франсуаза Аесур Свидетельство Анатолия Ванеева о последних месяцах философа Льва Карсавина

Священник Фьоренцо Эмилио Реати Дитрих Бонхёффер: богословие и современность

Джованна Парравинини Вацлав Гавел: свидетельство о личности и силе истины в истории

Жерар Коньо Ват и Милош - свидетели истории IV. Философско-богословские аспекты свидетельства Архимандрит Пантелеймон Мануссакис Свидетельствуя Другому: свидетельство и интерсубъективность

Антуан Аржаковский Свидетельствовать о славе в век постмодерна

Священник Войнех Сурувка Пути примирения. О Совместном послании народам России и Польши

Адальберто Майнарди Христианское свидетельство и единство церквей

Йоханнес Эльдеман Свидетельство об Истине или стремление к единству? Размышления о смысле и цели межцерковного диалога

Марек Кита Единство как свидетельство о Едином

Виктор Малахов Свидетель и его слово: к экзистенциальной аналитике свидетельства

Инна Голубович Феномен свидетельства и современные стратегии гуманитаристики

Александр Филоненко Красота и возвращение реальности: новые возможности теоэстетики

Адриано ДеллАста Вера и разум у Владимира Соловьева: разум как свидетельство Христа

Роман Завийский Свидетельствовать о Премудрости Божией: отец Сергий Булгаков (1871-1944)

Марина Новикова Свидетели истины: хотим ли мы их слышать?

Дарья Зиборова Другой, свидетельствующий о подлинном времени: темпоральная антропология Э. Левинаса V. Свидетельство в истории и культуре Владимир Бурега Западный обряд в Православной Церкви: к проблеме православного свидетельства в Западной Европе

Протоиерей Георгий Ореханов К.Н. Леонтьев - свидетель: врач, писатель, философ, монах

Мария Великанова Святой в системе персонажей: земной ангел, небесный человек

Василий Ульяновский Многоликость коллективного. Свидетельства о духовной школе: анкеты выпускников КДА к 300-летию Академии

Татьяна Галнева Судьба свидетеля: «собрать все, что возможно, воедино» (неизвестное об А.П. Мещерском)

Аидия Аозовая «Оправдание небом»: художественное свидетельство в искусстве Владимира Стерлигова

Свидетельство - традиции - формы - имена - Успенские чтения - Свидетельство традиции в мире после традиций

Тема Успенских чтений сего года понуждает нас задуматься над такими фундаментальнейшими понятиями и реалиями христианской жизни, как традиция и свидетельство. Это тем более актуально, что сегодня для многих они вместе с самим христианством кажутся архаичными, абстрактными, оторванными от действительной жизни. Что же такое «традиция» и «свидетельство»?

Само слово «традиция» происходит от латинского глагола tradere, переводимого как «передавать». Отсюда наше славянское «предание».

В культурологическом смысле традиция - это передача культурных ценностей от человека к человеку, от поколения к поколению. Без традиции невозможны ни сохранение, ни передача, ни создание новых ценностей, ни плодотворное общение между людьми, ни истинное творчество, невозможно само существование культуры, человеческого общества и его истории. Ведь культура есть не что иное, как мир человеческих ценностей - идей, вещей, поступков. Недаром Николай Бердяев в письмах о культуре утверждал, что в последней могут сосуществовать два начала - традиция и инновация, но ни в коем случае не революция, под которой он подразумевал бессмысленную и варварскую ломку традиций.

Поэтому традиция - это естественное состояние культуры, нормальный способ ее актуализации, противостоящий таким деструктивно-паразитарным состояниям культуры, как дикость и варварство. В более узком смысле традицию понимают как фундаментальный закон или движущий механизм культуры, обеспечивающий историческую преемственность, стабильность, структурную целостность, самоидентификацию личности и социума.

Несущими элементами традиции всегда являются авторитет, свидетельство и вера. Попытка лишить человека веры в свидетельство авторитета и тем самым вырвать его из целостности традиции приведет не к его персональному самоутверждению, на что так уповают антитрадиционалисты, но неизбежно закончится его самоотрицанием и саморазрушением, то есть моральным, интеллектуальным и физическим самоубийством.

Таким образом, отказ от традиции - это отказ не только от каких-то ее форм, но и от самой культуры, а значит, и от самой человечности, которая созидается в культуре и через культуру. Вместе с тем всегда нужно помнить, что всякая человеческая традиция подвержена тлению и смерти, ограничена во времени и пространстве, как и вся человеческая история.

Кроме относительных человеческих традиций, существует Традиция абсолютная. Именно ее призывает нас держаться апостол Павел во втором послании к Фессалоникийцам: «Итак, братия, стойте и держите предания, которым вы научены или словом или посланием нашим» (Фес. 2:15). Он призывает нас держаться того нетленного и бессмертного Предания, источником которого является не человек, но Сам Господь; того Предания, в котором и через которое человек «неслитно, нераздельно, неразлучно и неизменно» подчиняется и приобщается своему Творцу. Апостол призывает христиан держаться Самого Богочеловека Господа нашего Иисуса Христа, Который «вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евр. 13:8). Все конкретные формы Предания (догматы, каноны, святоотеческие творения, иконы...) суть реально-символические откровения Самого Христа, вне непосредственной связи с Ним они обесцениваются и обессмысливаются.