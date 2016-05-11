Свидетельство - Успенские чтения
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Свидетельство - традиции - формы - имена - Успенские чтения
Сост. К.Б. Сигов. - К.: ДУХ I ЛIТЕРА, 2013, - 624 с.
ISBN 978-966-378-319-2
Составитель: Константин Сигов
Ответственный за выпуск и подготовку текстов: Юрий Вестель
Свидетельство - традиции - формы - имена - Успенские чтения - Содержание
I. Христианское свидетельство в современном мире
- Митрополит Киевский и всея Украины Владимир, Предстоятель Украинской Православной Церкви Свидетельство как проповедь Слова Божия в современном мире
- Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси Свидетельство: путь от молчания к слову и от слова к безмолвию
- Митрополит Бориспольский Антоний, Управляющий делами Украинской Православной Церкви, ректор Киевской духовной академии и семинарии Свидетельство Традиции в мире после традиций
- Митрополит Волоколамский Иларион Мученичество как свидетельство о новомучениках и современных гонениях на христиан
- Архиепископ Томас Эдвард Галликсон Быть вовлеченным в Таинство
- Энцо Бьянки, настоятель монастыря Бозе (Италия) Христианское свидетельство в современном мире
- Брат Алоиз, настоятель общины Тэзе (Франция) Жизнь общины как свидетельство неразделенной Церкви
- Архимандрит Амвросий (Макар) Эсхатологический характер христианского свидетельства
- Священник Владимир Зелинский Священство: риск и свидетельство
II. Библейское и патристическое богословие свидетельства
- Игумен Михаил Ван Парейс Иисус - свидетель Бога Отца по Евангелию от Иоанна
- Игумен Арсений (Соколов) Верить свидетельству других
- Священник Франнеско Браски Свидетельство в трудах святителя Амвросия Медиоланского
- Ленка Карфикова Григорий Нисский: свидетельство о жизни и смерти Макрины
- Дарья Морозова Блаженный Феодорит Кирский: голос антиохийской совести и свидетельство от всех концов земли
- Священник Уго Занетти «Свидетельство» в жизни святого Иоанна Скитского
III. Свидетельства новомучеников и исповедников XX века
- Карл Христиан Фельми Свидетельство православия во время советского террора
- Протоиерей Владимир Воробьев Игумен Иоанн (Селецкий, 1885-1971): жизнь, исповедническое стояние за правду и свободу Церкви
- Священник Милан Жует Свидетельство о Христе в жизни и творчестве отца Павла Флоренского
- Франсуаза Аесур Свидетельство Анатолия Ванеева о последних месяцах философа Льва Карсавина
- Священник Фьоренцо Эмилио Реати Дитрих Бонхёффер: богословие и современность
- Джованна Парравинини Вацлав Гавел: свидетельство о личности и силе истины в истории
- Жерар Коньо Ват и Милош - свидетели истории
IV. Философско-богословские аспекты свидетельства
- Архимандрит Пантелеймон Мануссакис Свидетельствуя Другому: свидетельство и интерсубъективность
- Антуан Аржаковский Свидетельствовать о славе в век постмодерна
- Священник Войнех Сурувка Пути примирения. О Совместном послании народам России и Польши
- Адальберто Майнарди Христианское свидетельство и единство церквей
- Йоханнес Эльдеман Свидетельство об Истине или стремление к единству? Размышления о смысле и цели межцерковного диалога
- Марек Кита Единство как свидетельство о Едином
- Виктор Малахов Свидетель и его слово: к экзистенциальной аналитике свидетельства
- Инна Голубович Феномен свидетельства и современные стратегии гуманитаристики
- Александр Филоненко Красота и возвращение реальности: новые возможности теоэстетики
- Адриано ДеллАста Вера и разум у Владимира Соловьева: разум как свидетельство Христа
- Роман Завийский Свидетельствовать о Премудрости Божией: отец Сергий Булгаков (1871-1944)
- Марина Новикова Свидетели истины: хотим ли мы их слышать?
- Дарья Зиборова Другой, свидетельствующий о подлинном времени: темпоральная антропология Э. Левинаса
V. Свидетельство в истории и культуре
- Владимир Бурега Западный обряд в Православной Церкви: к проблеме православного свидетельства в Западной Европе
- Протоиерей Георгий Ореханов К.Н. Леонтьев - свидетель: врач, писатель, философ, монах
- Мария Великанова Святой в системе персонажей: земной ангел, небесный человек
- Василий Ульяновский Многоликость коллективного. Свидетельства о духовной школе: анкеты выпускников КДА к 300-летию Академии
- Татьяна Галнева Судьба свидетеля: «собрать все, что возможно, воедино» (неизвестное об А.П. Мещерском)
- Аидия Аозовая «Оправдание небом»: художественное свидетельство в искусстве Владимира Стерлигова
Свидетельство - традиции - формы - имена - Успенские чтения - Свидетельство традиции в мире после традиций
Тема Успенских чтений сего года понуждает нас задуматься над такими фундаментальнейшими понятиями и реалиями христианской жизни, как традиция и свидетельство. Это тем более актуально, что сегодня для многих они вместе с самим христианством кажутся архаичными, абстрактными, оторванными от действительной жизни. Что же такое «традиция» и «свидетельство»?
Само слово «традиция» происходит от латинского глагола tradere, переводимого как «передавать». Отсюда наше славянское «предание».
В культурологическом смысле традиция - это передача культурных ценностей от человека к человеку, от поколения к поколению. Без традиции невозможны ни сохранение, ни передача, ни создание новых ценностей, ни плодотворное общение между людьми, ни истинное творчество, невозможно само существование культуры, человеческого общества и его истории. Ведь культура есть не что иное, как мир человеческих ценностей - идей, вещей, поступков. Недаром Николай Бердяев в письмах о культуре утверждал, что в последней могут сосуществовать два начала - традиция и инновация, но ни в коем случае не революция, под которой он подразумевал бессмысленную и варварскую ломку традиций.
Поэтому традиция - это естественное состояние культуры, нормальный способ ее актуализации, противостоящий таким деструктивно-паразитарным состояниям культуры, как дикость и варварство. В более узком смысле традицию понимают как фундаментальный закон или движущий механизм культуры, обеспечивающий историческую преемственность, стабильность, структурную целостность, самоидентификацию личности и социума.
Несущими элементами традиции всегда являются авторитет, свидетельство и вера. Попытка лишить человека веры в свидетельство авторитета и тем самым вырвать его из целостности традиции приведет не к его персональному самоутверждению, на что так уповают антитрадиционалисты, но неизбежно закончится его самоотрицанием и саморазрушением, то есть моральным, интеллектуальным и физическим самоубийством.
Таким образом, отказ от традиции - это отказ не только от каких-то ее форм, но и от самой культуры, а значит, и от самой человечности, которая созидается в культуре и через культуру. Вместе с тем всегда нужно помнить, что всякая человеческая традиция подвержена тлению и смерти, ограничена во времени и пространстве, как и вся человеческая история.
Кроме относительных человеческих традиций, существует Традиция абсолютная. Именно ее призывает нас держаться апостол Павел во втором послании к Фессалоникийцам: «Итак, братия, стойте и держите предания, которым вы научены или словом или посланием нашим» (Фес. 2:15). Он призывает нас держаться того нетленного и бессмертного Предания, источником которого является не человек, но Сам Господь; того Предания, в котором и через которое человек «неслитно, нераздельно, неразлучно и неизменно» подчиняется и приобщается своему Творцу. Апостол призывает христиан держаться Самого Богочеловека Господа нашего Иисуса Христа, Который «вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евр. 13:8). Все конкретные формы Предания (догматы, каноны, святоотеческие творения, иконы...) суть реально-символические откровения Самого Христа, вне непосредственной связи с Ним они обесцениваются и обессмысливаются.
Перезалить бы его, если можно.
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