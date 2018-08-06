Сегодняшний Бари – небольшой город-порт в Италии. Даже в наше время, когда суета и дух мира сего с особенной силой захватывают сознание людей, горожане продолжают чтить память святителя Николая. День города празднуется 9 мая, устраивается пышный карнавал, наподобие средневековых.

Местные жители заняты в сфере транспорта, туризма (в Бари находится один из главных портов Италии и крупный аэропорт) и торговли (ежегодно здесь проходят ярмарки и выставки). Бари является столицей региона Пулия, в котором развито сельское хозяйство и рыболовство, производится оливковое масло и вино. В целом, Бари – типичный итальянский город, тихий, солнечный, пахнущий морем.

В обычные дни туристов тут немного. Большая часть – паломники из России. С особой радостью русские богомольцы входят в русский храм-подворье святителя Нико лая в Бари. Каждый четверг клириками подворья служится православная литургия у мощей Чудотворца, а во все дни, кроме четверга и воскресенья – молебны и панихиды.

Настоятель католической базилики свт. Николая, о. Джованни Матера, питает самые теплые чувства к Русской Православной Церкви. Именно с его разрешения часть мира от святых мощей великого угодника Божия пе редается русскому подворью для последующего распространения в России. Читатели наверняка видели небольшие подарочные наборы «Барградское приношение», включающие в себя бумажную копию чудотворной иконы святителя, находящейся на подворье, и два пузырька – с миром от мощей и освященным маслом с добавлением елея из лампады святителя. Так по сей день святитель не оставляет Русскую Церковь своими посещениями.

Святитель Николай Чудотворец. Житие, перенесение мощей, чудеса, слава в России

М. : Благовест, 2011. 448 с.

ISBN 978-5-9968-0126-8

Книга составлена на основе труда А. Вознесенского и Ф. Гусева «Житие и чудеса св. Николая Чудотворца и слава его в России» (с небольшими купюрами и мелкими дополнениями)

Святитель Николай Чудотворец. Житие, перенесение мощей, чудеса, слава в России - Содержание

Предисловие

ЧАСТЬ I. ЖИТИЕ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА, АРХИЕПИСКОПА МИРЛИКИЙСКОГО

ЧАСТЬ II. ПЕРЕНЕСЕНИЕ ЧЕСТНЫХ МОЩЕЙ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА ИЗ МИР ЛИКИЙСКИХ В БАРИ

ЧАСТЬ III. ЧУДЕСА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА, АРХИЕПИСКОПА МИРЛИКИЙСКОГО

ЧАСТЬ IV. СЛАВА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА, АРХИЕПИСКОПА МИРЛИКИЙСКОГО В РОССИИ (священные литургические, церковноархеологические и историко-литературные памятники чествования Святителя в нашем отечестве)

Заключение

Приложение 1. Бари

Приложение 2. Демре

Приложение 3. Молитвы Святителю Николаю Чудотворцу

Святитель Николай Чудотворец. Житие, перенесение мощей, чудеса, слава в России - Предисловие

...святитель Николай видит нашу

веру и усердие, приемлет

похвалы, нами ему приносимые,

возносит наши молитвы к

Богу, ходатайствует, предстатель-

ствуя за нас перед Христом,

избавляет нас своими теплыми к

Богу молитвами от всяких

бед и зол, от врагов видимых и не-

видимых, и испрашивает

у Господа все благое и полезное нам,

временное и вечное.

Святитель Димитрий Ростовский

Книга "Святитель Николай Чудотворец" повествует о личности великого угодника Божия, святителя Николая, архиепископа Мирликийского, и его почитании на Руси. Святитель Николай прославился как великий угодник Божий. Милосердие к страждущим, чудеса, явленные им при жизни, вдохновляют и сейчас верующих обращаться к святителю Николаю с молитвами о помощи. Николай Угодник творил чудеса при жизни, но немало происходило и происходит чудес и после его смерти. Он помогает морякам, путешественникам, детям и тем, кто находится в заключении, он помогает всем, кто обращается к нему за помощью, и избавляет от бед. Николаю Угоднику молятся о благополучии в пути, спасении от бури и потопления на море, об исцелении от разных недугов, о покровительстве семейного очага, о помощи в разных бедах, от грусти и уныния, за детей, чтобы пристроить в замужество дочерей, о помощи в бедности и нужде, о заступничестве за вдов и сирот, о сострадании к беззащитным. В первой части данной книги представлено житие святителя Николая Чудотворца, составленное на основе древнейших рукописных источников. Оно убедительно показывает нам высоту и величие жизни и подвигов великого святого.

Вторая часть книги рассказывает о перенесении мощей святителя Николая в XI веке из города Миры (к этому времени занятого турками) в итальянский город Бари, ставший второй родиной святителя; даны и воспоминания людей, поклонявшихся здесь мощам святого Николая в XIX веке. В третьей части книги приводятся многочисленные посмертные чудеса угодника Христова, свидетельствующие о том, что и после своей земной смерти святитель продолжал и продолжает помогать людям, обращающимся к нему за помощью в различных бедах, искушениях.

Наконец, в последней, четвертой части предлагаемой читателю книги рассказывается о прославлении святителя Николая на Руси, его покровительстве нашей стране на всех этапах ее истории. В этой части приводится также подробное описание мест, связанных с именем святого Николая в России, рассказ о множестве чудотворных икон, украшавших ранее и до сих пор наши храмы и монастыри; показаны и народные поэтические памятники, в которых отразилось сугубое уважение народа к великому святителю, призывавшего его на помощь во всех жизненных обстоятельствах. Интерес к личности святителя Николая никогда не исчезнет: все новые и новые поколения знакомятся с его святой жизнью и вдохновляются его пламенной верой в Бога и любовью к ближним. Чудес его исчислить невозможно, точно так же, как невозможно и описать все их подробно. Сего великого чудотворца знает восток и запад, и во всех концах земли известны его чудотворения. Основой для данной книги стало издание А. Вознесенского и Ф. Гусева «Житие и чудеса св. Николая Чудотворца и слава его в России» 1889 года выпуска. Все замечания и пожелания читателей будут нами с благодарностью приняты и учтены при последующих переизданиях данной книги.

Надеемся, что эта книга принесет большую пользу всем, кто интересуется жизнью и наследием святого Николая Чудотворца. Святителей удобрение и отцев славу, источника чудес и верных заступника великаго, сошедшеся, о празднолюбцы, песненными похвалами воспоим, глаголюще: радуйся, миряном хранителю, и первоседателю честный, и столпе неподвижимый; радуйся, светильниче всесветлый, иже мирския концы просвещая чудесы; радуйся, скорбящих Божественная радосте и обидимых теплый предстателю. И ныне, всеблаженне Николае, не престай моляся Христу Богу о верою и любовию чтущих приснорадостную и всепразднственную память твою.

Стихира Великой Вечерни службы Святителю Николаю Чудотворцу 6/19 декабря Андрей Плюснин