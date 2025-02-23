В новой книге мы рассмотрим не только нарциссов и социопатов, как в первой версии, но и агрессоров других типажей. Я не ставлю перед собой задачу писать именно о «настоящих» перверзных нарциссах. В представлении некоторых это какой-то особый, самый страшный типаж агрессора. На самом деле извращенно-самовлюбленное поведение (а некоторые переводят perverte narcissist как «извращенно самовлюбленный человек») демонстрируют все деструктивные люди, а агрессивные и манипулятивные тактики очень схожи, и в том или ином наборе их использует мучитель любого типажа.

Поэтому я не выделяю более и менее страшных деструктивных людей. Те, кто пережил отношения с хищниками разных типов, наверно, согласятся, что нарцисс ничем не «лучше» социопата, а параноид – нарцисса. Тем более часто они являются обладателями сразу нескольких расстройств личности. Поэтому не так уж и важно, нарцисс ваш мучитель или параноид. Суть примерно одна.

В книге я буду использовать слова агрессор, хищник, нарцисс, психопат, абьюзер, манипулятор, мучитель, неотразимый, роковой. В этом контексте все они – синонимы понятия «деструктивный человек».

Моя книга адресована в первую очередь женщинам, но думаю, она будет полезна и мужчинам, пострадавшим как от женского, так и от мужского насилия. Я не обеляю хищниц и не отрицаю существование женского абьюза. Есть мнение, что он в чем-то более страшен, чем мужской, поскольку психопатки-матери необратимо калечат души своих детей, «поставляя» в жизнь свежие партии деструктивных людей.

Таня Танк - Бойся, я с тобой - Страшная книга о роковых и неотразимых

«Издательство АСТ», 2017. - 191 с. - (Научпоп-Psychology)

ISBN: 978-5-17-112722-0

Таня Танк - Бойся, я с тобой - Страшная книга о роковых и неотразимых - Содержание

Введение. Почему это так страшно

Круг первый. Разведка

Круг второй. Обольщение

Круг третий. Пробы пера

Круг четвертый. Ледяной душ

Круг пятый. Закручивание гаек

Круг шестой. Соковыжималка

Круг седьмой. Утилизация

Круг восьмой. Генеральная уборка

Круг девятый. Пляска на костях

Круг десятый. На бис

Вместо заключения

Азбука абьюза

Полезная информация