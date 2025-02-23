Танк - Бойся, я с тобой - Страшная книга о роковых и неотразимых
В новой книге мы рассмотрим не только нарциссов и социопатов, как в первой версии, но и агрессоров других типажей. Я не ставлю перед собой задачу писать именно о «настоящих» перверзных нарциссах. В представлении некоторых это какой-то особый, самый страшный типаж агрессора. На самом деле извращенно-самовлюбленное поведение (а некоторые переводят perverte narcissist как «извращенно самовлюбленный человек») демонстрируют все деструктивные люди, а агрессивные и манипулятивные тактики очень схожи, и в том или ином наборе их использует мучитель любого типажа.
Поэтому я не выделяю более и менее страшных деструктивных людей. Те, кто пережил отношения с хищниками разных типов, наверно, согласятся, что нарцисс ничем не «лучше» социопата, а параноид – нарцисса. Тем более часто они являются обладателями сразу нескольких расстройств личности. Поэтому не так уж и важно, нарцисс ваш мучитель или параноид. Суть примерно одна.
В книге я буду использовать слова агрессор, хищник, нарцисс, психопат, абьюзер, манипулятор, мучитель, неотразимый, роковой. В этом контексте все они – синонимы понятия «деструктивный человек».
Моя книга адресована в первую очередь женщинам, но думаю, она будет полезна и мужчинам, пострадавшим как от женского, так и от мужского насилия. Я не обеляю хищниц и не отрицаю существование женского абьюза. Есть мнение, что он в чем-то более страшен, чем мужской, поскольку психопатки-матери необратимо калечат души своих детей, «поставляя» в жизнь свежие партии деструктивных людей.
Таня Танк - Бойся, я с тобой - Страшная книга о роковых и неотразимых
«Издательство АСТ», 2017. - 191 с. - (Научпоп-Psychology)
ISBN: 978-5-17-112722-0
Таня Танк - Бойся, я с тобой - Страшная книга о роковых и неотразимых - Содержание
Введение. Почему это так страшно
- Круг первый. Разведка
- Круг второй. Обольщение
- Круг третий. Пробы пера
- Круг четвертый. Ледяной душ
- Круг пятый. Закручивание гаек
- Круг шестой. Соковыжималка
- Круг седьмой. Утилизация
- Круг восьмой. Генеральная уборка
- Круг девятый. Пляска на костях
- Круг десятый. На бис
Вместо заключения
Азбука абьюза
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