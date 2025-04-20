Однажды вечером мояжена Барби предложилапойтив гости к Линде и Джиму. Они пригласили нас на обед. Я не возражал. Линда была мне симпатична, а ее мужа мне пока видеть не доводилось. Поэтому идея пообедать вместе показалась мне удачной. Мы созвонились, согласовали время и через пару недель пришли к ним.

За обедом Линда произвела на меня очень приятное впечатление. Она была искренней, интеллигентной женщинойс неплохим чувством юмора. С ней было легко общаться, она относилась к тому типу людей, с которыми чувствуешь себя непринужденно и хочется поддерживать взаимоотношения в дальнейшем.

Джим был совершенно другим человеком. Он пытался познакомиться с нами поближе, но попытки эти были похожи на езду по ухабистой проселочной дороге. Его поступки и слова вызывали такое отторжение, что находиться с ним в одной комнате даже короткое время было очень тяжело.

Например, когда Линда стала рассказывать нам о том, как они познакомились, Джим прервал ее на полуслове ."Не заливай, Линда! Расскажи лучше все, как было, - произнес он. - Познакомились мы не в каком-то рядовом ресторане, а в итальянском... Вот как это происходило...

Потом он продолжил рассказывать историю так, как она виделась ему лично. Линда в его повествовании выглядела совершенно бестолковой и неуклюжей, зато сам он предстал перед нами рубахой-парнем.

Возникла неловкая пауза. Мне было жаль Линду, но потом я подумал: "Возможно, это просто их стиль отношений? Он перегибает палку, но, может быть, ей вовсе не хочется быть в центре внимания? Возможно, ее это нисколько не оскорбляет, и его шутки она считает безобидными". Я и не подозревал, что подобный "своеобразный" стиль поведения хозяина дома скоро станет основным и в отношениях с нами, с людьми, с которыми он был едва знаком. Мне подумалось, что просто он пытается выглядеть более искренним, раскованным, говоря об отношениях с женой в таком тоне.

Я попытался возразить Джиму, сказав, что женщинам далеко не все нравится в нашем поведении, особенно в первый период знакомства, и рассказал о некоторых своих поступках, от которых моя жена во время первых свиданий была не в восторге.

Джон Таунсенд - Не давите на меня

2024. - 256 с.

ISBN 978-5-88869-364-3

Джон Таунсенд - Не давите на меня - Содержание

Благодарности

Введение.Уязвимое место обнаружено. Почему бы не воспользоваться этим?

Часть первая. Постарайтесь понять человека, доставляющеrо вам беспокойство

Глава 1. Взгляд изнутри.Как связаны манипулятор и его жертва?

Глава 2.Постановка диагноза.Осознание собственного положения

Часть вторая. Оставляем прошлое ради будущего

Глава 3. Подготовка к действиям.Осмысление собственных неудач

Глава 4.Новый взгляд на перемены.Ваша точка отсчета

Часть третья. Источники, из которых необходимо черпать силы для осуществления изменений

Глава 5.Источник N 1: Бог

Глава 6.Источник N 2: ваша жизнь

Глава 7. Источник N 3: окружающие вас люди (нормальные взаимоотношения)

Глава 8. Источник N 4: личные установки

Глава 9.Источник N 5: ваши слова

Глава 10.Источник N 6: ваши поступки

Глава 11.Источник N 7: процесс

Заключение.Пересмотренные взаимоотношения

Примечания

Дополнительная литература

Условные сокращения книг Библии