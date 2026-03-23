Телепов - Алгоритм любви

Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Family, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Эта книга препарирует миф о «вечной романтике» и предлагает реалистичный взгляд на развитие чувств. Авторы рассматривают любовь не как статичное состояние, которое «случается», а как динамичный процесс и осознанный выбор. Центральное место в книге занимает разбор стадий развития отношений: от эйфории первой встречи до кризисов отчуждения и, наконец, к достижению настоящей близости.

Книга помогает понять, почему конфликты неизбежны и как они могут стать точками роста. Это чтение для тех, кто хочет научиться «работать» над отношениями, понимая психологические механизмы, стоящие за нашими эмоциями и реакциями.

Телепов Михаил - Алгоритм любви

М.Н. Телепов, Н.Н. Телепова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Самара : ООО «Офорт», 2014. - 106 с.

ISBN 978-5-473-00910-1

Телепов Михаил - Алгоритм любви - Содержание

От авторов

  • Каков алгоритм любви?

  • Вход через ОБЯЗАТЕЛЬСТВА - актуален ли он сегодня?

  • Преимущества входа в отношения через ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  • Перекосы при входе через ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  • О любви в виртуальном пространстве

  • Вход через ИНТИМ

  • Выход из «ловушки» сексуальной зависимости

  • ДРУЖБА как начало отношений

  • Закон развития отношений

  • Рискуете ли вы, начиная отношения с ДРУЖБЫ

  • Рискуете ли вы, входя через ДРУЖБУ?

  • «Гражданский брак» (мифы и реальность)

  • Обещание сохранять чистоту

  • Освобождение из ловушки «чёрного пятна»

  • Точка принятия решения

  • Что должно настораживать в отношениях

  • Почему бы просто так не «потусоваться»?

  • Что, если все-таки расставание?

  • Вместо эпилога

Литература

Added 23.03.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

