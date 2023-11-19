1.1. Мужи карфагеняне, вечные властители Африки, знатные своей древностью, счастливые своей новизной! Я радуюсь, что вы столь процветаете во времена, когда имеется приятная возможность обращать внимание на одежду. Ибо это — досуг мира и благополучия. Благо снисходит от властей и от небес. Однако и у вас вид туники некогда был иным. По крайней мере, как гласит молва о вашем пристрастии к ткани, выбору цвета и длины одежды, туники не опускались ниже голени, не доходили бесстыдно до колен и не были узки в плечах и руках. Не было в обычае и разделять складки поясом; напротив, они своей квадратной симметрией отлично сидели на мужах. Верхней же одеждой был плащ-паллий; и сам четырехугольный, отведенный назад с обеих сторон, он покоился на плечах, стянутый на шее укусом пряжки.

1.2. Подобным образом одевается сегодня жречество вашего Эскулапа. Так в самое недавнее время одевалась и община-сестра6, а если взять какое-либо иное место в Африке — Тир7. Но когда повернулась урна с вековыми жребиями, и Бог стал более благоволить к римлянам, то община-сестра, скороспелая в своем стремлении ко всему римскому, по собственному почину поспешила преобразиться8, дабы уже самим своим обликом поприветствовать приплывшего Сципиона9. А вам, после благодеяния, данного взамен нанесенной несправедливости, — вам, у которых была отнята старческая слабость, а отнюдь не слава, — после всех непристойностей Гракха10 и насильственных издевательств Лепида11, после троекратных алтарей Помпея12 и долгих промедлений Цезаря13, когда Статилий Тавр воздвиг стены14, а Сентий Сатур- нин произнес торжественную речь15, когда согласие принесло радость, была поднесена тога. О, сколь долгий путь совершила она от пеласгов к лидийцам, а от лидийцев к римлянам16, чтобы карфагеняне смогли одеваться с плеча куда более высокого народа!

Квинт Септимий Флоренс Тертуллиан - О плаще

Пер. с лат. А. Я. Пыжова; сопроводит. ст. и коммент. Ю. С. Довженко. — СПб.: Алетейя, 2000 — 217 с. — (Античное христианство. Источники)

ISBN 5-89329-316-9

Квинт Септимий Флоренс Тертуллиан - О плаще – Содержание