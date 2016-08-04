Зарождавшемуся христианству пришлось пройти сложный период. Первые христиане были обречены на гонения. Многие, стоявшие у истоков церкви, стали мучениками, впоследствии причисленными к лику святых.

Новое вероучение не принимала ни иудейская церковь, ни римские власти. Тем не менее, оно очень быстро распространялось и находило все новых последователей в Римской империи.

Основы христианского богослужения заложили люди, называемые отцами церкви, — Иоанн Златоуст, Григорий Богослов, Василий Великий и др. Они создали основные обряды, молитвы и порядок богослужения. Тогда же появились таинства.

По мнению христиан, они имеют божественное происхождение и непосредственно связаны с духовной жизнью человека. Существует семь таинств: крещение, миропомазание, причащение, покаяние и елеосвящение — они обязательны для всех христиан; брак и священство не являются обязательными.

Уже в ранней церкви начала формироваться иерархия (от греч. — «священная власть») — система рангов священнослужителей.

Христианство приобрело значение господствующей, государственной религии в период упадка Римской империи. Изданный в 313 году императором Константином Великим (285–337) Миланский эдикт уравнял новое вероучение с другими культами.

Михаил Ткач - Тайны католических монашеских орденов – Тайны, находки, сенсации

Москва, Рипол классик, 2003 г. – 432 с.

ISBN 5-7905-1828-1

Михаил Ткач - Тайны католических монашеских орденов – Тайны, находки, сенсации - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. Римско-католическая церковь

Христианство до разделения церквей

Католицизм после разделения церквей

Католицизм

Развитие католической философии

ГЛАВА 2. Особый путь к Богу

Происхождение монашества

Монахи в Европе

Борьба в Византии

Возвращение к идеалу

Монахи в доспехах и обносках

Монашество в миру

ГЛАВА 3. Ордена и их основатели

Бенедиктинцы

Цистерцианцы

Клюнийцы

Тамплиеры

Францисканцы

Доминиканцы

Августинцы

Иезуиты

ГЛАВА 4. Костры инквизиции

Становление первой инквизиции

Укрепление позиций первой инквизиции

Борьба с нищенствующими монахами

Инквизиция в действии

Вторая инквизиция

«Охота на ведьм»

ГЛАВА 5. Эпоха Реформации

Реформация в Швейцарии

Реформация во Франции

Реформация в Скандинавских странах

Реформация в Англии

Контрреформация

Михаил Ткач - Тайны католических монашеских орденов - Тайны, находки, сенсации - Введение

Монашеские ордена — явление, свойственное католицизму. В православной церкви никогда не существовало подобных организаций.

Католические ордена различались по своему назначению и образу жизни братьев. В одних монахи проводили все время в молитвах, нередко сопровождавшихся самобичеванием и прочими подвигами, в других они с оружием в руках сражались с врагами христианства. И в тех и в других братия должна была следовать трем основополагающим монашеским обетам: целомудрию, бедности и послушанию.

На деле не всегда обстояло так, как было записано в монастырских уставах. Обет бедности не исключал накопления богатств, обет послушания не мог умерить стремления к власти, о целомудрии многих монахов лучше было не вспоминать.

В Средние века монашество представляло собой мощную социальную силу. Монастыри были оплотом науки, им принадлежали крупные хозяйства. С началом Крестовых походов образовались духовно-рыцарские ордена. Их способом служения Богу была священная война. Под таковой подразумевались любые военные действия, освященные церковью. Силы воинствующего монашества использовались не только в борьбе против сарацин, но и в Европе против тех, на кого церковь указывала как на врагов.

Из среды монахов выходили судьи, более похожие на хладнокровных убийц или изощренных садистов — служители святой инквизиции. В основном она состояла из представителей двух монашеских орденов: доминиканцев и францисканцев.

Выходцы из монастырей вносили раскол в церковь, создавая еретические учения. Для предотвращения краха церковной организации создавались новые монашеские ордена такие, как орден иезуитов, запустивший щупальца во все сферы общественной жизни, стремившийся к контролю над мыслью, для чего была создана особая система образования.

В монастыри люди бежали от тягот мирской жизни в поисках покоя, а иные преследовали честолюбивые цели и становились монахами, чтобы сделать карьеру на духовном поприще.

Со времени зарождения монашеских орденов церковь оказывала некоторым из них ощутимую поддержку, чуть ли не силой способствуя их усилению и распространению, некоторым же отказывала во внимании. Существовала довольно строгая иерархия орденов: одни из них считались более важными, чем другие. Расположение церкви было трудно приобрести, но легко потерять; так, орден тамплиеров, получивший от Рима такие привилегии, каких не было ни у кого, в один прекрасный день стал считаться сборищем еретиков и преступников, обвиняемых во всех мыслимых грехах.

Одни монашеские сообщества не смогли пережить всех исторических перипетий и канули в лету, другие существуют по сей день. Некоторые из них такие, как орден иезуитов, — уходили в небытие, но затем вновь возрождались. Роль и функции монашеских орденов кардинально менялись с течением времени. Значение большинства из них сильно уменьшилось с началом Нового времени, когда церковь перестала быть той грозной силой, довлеющей над умами людей и распоряжавшейся их жизнями, какой она была в Средневековье.